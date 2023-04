Tanta passione: ma se provi queste 5 sensazioni non è amore

H ai iniziato a frequentare una persona, ma siete più amanti che amici. Sei andata a letto con lui per paura che non volesse più uscire con te. Sono solo due tra gli indizi che possono farti capire che il vostro non è amore. Ecco tutti gli altri

Ti sarà successo almeno una volta nella vita: incontri uno sconosciuto e basta uno sguardo per fare scattare la scintilla. In men che non si dica, finite a letto insieme. Sembrate innamoratissimi, non riuscite a stare lontani. Ma è davvero amore? Oppure, è solo una passione destinata a spegnersi in breve tempo? Finché si è giovanissime, non importa come andrà a finire. Ma, a una certa età, magari non hai più voglia di investire il tuo tempo in una storia che non porterà da nessuna parte. Allora, ti chiedi: è possibile capire il più presto possibile che non è vero amore, in modo da evitare di fare un “cattivo investimento”? La risposta è sì. Ma devi essere disposta a valutare onestamente le tue azioni e i tuoi sentimenti. Ecco cinque indizi che ti fanno capire che non sei innamorata di lui.

L'attrazione è più fisica che emotiva

Qual è stata la prima cosa di lui che ha attirato la tua attenzione? È stato il suo senso dell'umorismo o un atto di gentilezza nei tuoi confronti? Oppure, ti ha colpito per il suo aspetto e le sue maniere da latin lover? Non c'è niente di sbagliato nell'avere un bell'aspetto o nell'apprezzare quel tratto in qualcun altro. Ma se questo è l'unico motivo per il quale sei attratta da lui, potresti essere destinata a prenderti una delusione.

Fai sesso con lui perché hai paura che ti lasci? Non è amore

Avete iniziato a uscire da un po', ed è chiaro che adesso lui si aspetta il sesso. Sei convinta che, se dirai di no, il suo interesse nei tuoi confronti potrebbe diminuire. Ma sei sicura di fare la cosa giusta andando a letto con lui solo per paura che ti lasci? Dire di sì potrebbe essere un modo semplice per evitare di porti l'unica domanda sensata in queste situazioni: perché ritieni che il suo interesse potrebbe diminuire?

Siete amanti, ma non amici

Il sesso con lui è fantastico. Ma che cos'altro avete in comune? Di che cosa parlereste se uno di voi fosse bloccato a letto dopo un incidente? Conosci dettagli personali su di lui che anche i suoi amici più fidati non conoscono? Se hai problemi a rispondere a domande come queste, è probabile che il sesso stia sostituendo una connessione più profonda.

Trascorrete a letto tutto il tempo insieme? Non è amore

Fatti queste domande: uscite insieme in luoghi pubblici per divertirvi o conoscervi meglio? Oppure vi incontrate più che altro a casa tua o sua, dove il sesso è immediatamente disponibile? Ma c'è anche un altro comportamento che può farti capire che non lo ami: quando il sesso è finito, vuoi andartene. La lussuria è spesso tutto ciò che serve per tenere uniti due amanti. Ma quando il sesso finisce, la lussuria da sola può produrre la reazione inversa. Se uno di voi non può restare a coccolarsi o passare il resto della serata insieme, allora il potenziale per il vero amore è probabilmente piccolo. Fai anche attenzione alle tue sensazioni dopo il sesso: se avverti un senso di vuoto, o ti senti insoddisfatta, vuol dire che non lo ami.

Non vuoi presentarlo ai tuoi amici? Non è vero amore

Hai già presentato ai tuoi amici la persona che stai frequentando? Oppure, tendi a rimandare? Forse, inconsciamente, sospetti che le persone che ti conoscono e ti amano di più vedano la verità che stai cercando di negare a te stessa. Se sei tentata di mantenere la relazione "segreta", è probabile che abbia poco potenziale per durare.