Cose che fanno capire che invecchierete insieme

S ei certa che lui è quello giusto e invecchierete insieme? I segnali per capirlo

Non si tratta di un flirt, ma di vero amore? Dopo un periodo di singletudine hai trovato quella che sembra l’anima gemella e vi chiedi se invecchierete insieme. Non si tratta solo di sensazioni, ci sono infatti alcuni segnali che possono aiutarti a capire che la vostra storia d’amore potrebbe regalarti quel “per sempre” che hai sempre sognato.

Ridete insieme

Perché una relazione duri a lungo è importante che ci siano alcuni elementi importanti che fungano da collante. Ridere insieme è un fattore chiave che porta leggerezza e serenità nella coppia. Battute, risate e momenti comici sono uno straordinario boost per la tua storia d’amore e ciò che vi consentirà di invecchiare insieme.

Pensate uno all’altro

Se la persona che hai accanto è quella giusta, ti capita di pensarla anche quando non c’è. Accade, ad esempio, che sei in giro e vedi per caso quel dolce che gli piace tanto, così decidi di entrare al negozio e di comprarlo solo per farglielo assaggiare a colazione. Segno che il legame fra di voi non è solo forte, ma è anche fatto di accudimento e di amore.

Apprezzi anche i suoi difetti

Nessuno è perfetto e ognuno di noi ha dei difetti. Ma quando c’è amore e rispetto i difetti che prima ti sembravano insormontabili diventano qualcosa che rende l’altra persona speciale ai tuoi occhi. Potremmo parlare semplicemente di “incastri”. Tu sei disordinata, mentre lui ama mettere ordine. Lui dimentica tutto, mentre tu sei un’agenda vivente. In sostanza vi completate ed equilibrate, segno che la vostra relazione potrebbe durare per sempre.

C’è complicità

Invecchierete insieme se ciò che vi unisce è la complicità. Si tratta di un elemento magico che rende la coppia affiatata, vi permette di leggere la mente uno dell’altro, ma anche di anticipare azioni e parole.

Vi aiutate

La persona perfetta per te ti difende e ti aiuta. Il mutuo soccorso è un aspetto chiave che vi aiuterà a rendere la storia d’amore forte e solida. Significa aiutarsi nella quotidianità, alleggerendo il carico dell’altro e intervenendo quando è in difficoltà, anziché infierire o peggiorare la situazione.

Immagina, ad esempio, di tornare dal lavoro stanca e affaticata e di scoprire che lui non solo ha ordinato la pizza, perché sapeva che non avresti avuto voglia di cucinare, ma ha anche pagato quelle bollette che erano in attesa da tempo. Sono piccoli gesti, che però dimostrano la voglia di prendersi cura dell’altro e di renderlo sereno e felice.

Litigate in modo costruttivo

Le discussioni fanno parte della vita di coppia, ma è importante che siano costruttive. Cosa significa? Non usare l’aggressività e non offendere l’altro in modo gratuito, ma cercare di spiegare i propri sentimenti e la propria posizione riguardo un problema. Solo in questo modo la relazione potrà crescere in maniera positiva, portando un’evoluzione che renderà il legame sempre più forte.

C’è chimica

Senza chimica, senza quella scintilla che è un mix di sentimenti e attrazione sessuale, una coppia non può resistere nel tempo. Non si tratta solo di sesso, ma di sensazioni, di odori e di gesti che contribuiranno a cementificare la felicità all’interno della relazione.

Come trovare l’amore vero

Se esiste una risposta difficile da dare è quella alla domanda: “Come trovare l’amore vero?”. Certo, non esiste una formula magica per imbattersi nella persona giusta. C’è chi parla di fortuna e chi di occasioni da creare, ma anche tu puoi fare la tua parte.

Come? Per prima cosa comincia a darti il giusto valore, a rispettarti e apprezzarti. Solo in questo modo imparerai a scegliere il tuo partner futuro con cura, selezionando le persone che saranno al tuo fianco e senza accontentarti di storie segnate dal disimpegno sentimentale.

Tutto questo ti regalerà maggiore fascino agli occhi degli altri: una persona sicura, che sa quello che vuole e non ha paura di dirlo ha un grande fascino. Quando avrai raggiunto questa condizione non dovrai preoccuparti di cercare l’amore perché sarà l’amore a trovare te.

A volte, spinte dal bisogno d’amore o dalla voglia di avere una relazione, ci accontentiamo anche di storie che ci stanno “strette” o che non fanno per noi. Impara a selezionare i legami, a valutare chi hai di fronte e, se necessario, a fare un passo indietro.

Quando incontri una persona che ti piace cerca di andare oltre la superficie e le tue illusioni, prova invece a valutare la situazione in modo lucido e razionale, cercando di capire se l’altro ha interesse nei tuoi confronti e vorrebbe costruire qualcosa.

Evita assolutamente chi compare a intermittenza per poi scomparire, chi ti frequenta solamente quando non ha altro da fare, chi flirta con le altre davanti a te o non fa nulla per dimostrarti che ci tiene davvero. Ma anche chi colleziona relazioni a breve termine, è portato a mentire e mantenere sempre le distanze.