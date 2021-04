E bbene sì, l'amplesso regala tanti aspetti e momenti positivi. Ci piace e ci fa sentire sereni, è salutare per il cuore, il corpo e la mente



Il sesso è beneficio fisico

Il sesso è un ottimo passatempo ma intanto è anche salutare attività fisica. Il sesso, in modo diverso da individuo a individuo, permette uno sforzo fisico leggero-moderato e quindi è un modo ottimale di fare movimento e rimanere allenati (si, anche i muscoli pelvici e intravaginali necessitano di attività fisica!).

Lo sforzo fisico durante l'amplesso è molto più vicino ad una passeggiata in campagna piuttosto che la Maratona 42km ma comunque, un toccasana per molti muscoli. Se si aggiunge che attraverso il sudore si eliminano anche le tossine dall'organismo, il sesso diventa un alleato formidabile contro la vita sedentaria

Fare l'amore fa bene al cuore

No, non nel senso romantico. Si, fare l'amore ci fa sentire più vicini al partner e ci riscalda il cuore nel senso metaforico del termine ma il più grande contributo del rapporto sessuale sul nostro organismo è quello di mantenere allenato, vivo e lucido il muscolo cardiaco. Esatto, fare sesso mantiene il cuore giovane.

Avere rapporti sessuali frequenti (diciamo con una cadenza settimanale) parrebbe infatti essere buona cosa per chi soffre di pressione alta. È infatti noto che l'amplesso aiuta il corretto svolgimento della regolazione della pressione, riducendo i rischi di trombosi ed ictus. (ATTENZIONE: il sesso non è un metodo di controllo della pressione sanguigna)

Fa bene anche alla mente

Tra i tanti benefici del sesso ce ne sono alcuni che sostengono e aiutano il nostro percorso cognitivo. È infatti dato ormai certo che il sesso, quando ben fatto, riduce i sintomi dello stress e dell'ansia, ma al tempo stesso previene contro la depressione e il senso di frustrazione delle giornate troppo dure o intense.

Insomma, quando si è molto stressati o momentaneamente infelici non è poi cattiva abitudine quella di desiderare un rapporto sessuale, e sentirsi meglio subito dopo averlo avuto. Il sesso ci da quel pit-stop mentale che ci permette di resettare tutto e lasciarci andare. A volte fare sesso aiuta a schiarirsi le idee e anche a sentirsi più sollevati e leggeri.

Perché fare l'amore il più spesso possibile

Perché ci dà occasione di esprimerci, di sperimentarci, di scoprirci. La sessualità ci permette di capire meglio chi siamo e cosa ci piace, e sviluppare la propria in base ai propri gusti e preferenze significa saper vivere i momenti erotici con disinvoltura e passione, fantasia e voglia di mettersi in gioco. Gli adulti con una regolare e indipendente (ma anche protetta) vita sessuale sono più felici e meno soggetti alla depressione...sanno come godersi la vita, ecco!