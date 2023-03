Il concerto per sostenere la prima Casa Ronald di Milano

L a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, sede locale di Ronald McDonald House Charities, sta per aprire una nuova casa Ronald presso l'ospedale Niguarda: l'obiettivo è aiutare le famiglie dei bambini in cura. Sostieni anche tu il progetto, anche partecipando al concerto alla Scala il 15 maggio

Il concerto per raccogliere fondi

Lunedì 15 maggio 2023 alle ore 20 il Teatro alla Scala di Milano ospiterà i Cameristi della Scala e il Coro e Orchestra Ghislieri diretti dal Maestro Giulio Prandi in un concerto speciale per la costruzione della prima Casa Ronald della città.

Casa Ronald Milano ospiterà tantissime famiglie con bambini malati

Fondazione Ronald McDonald: le case per le famiglie dei bimbi malati

Un bambino malato deve spesso curarsi lontano dalla sua città. Diamo alla famiglia la possibilità di stare unita e vicina ai propri bimbi e alle cure ospedaliere necessarie. Perché una famiglia unita è la prima forma di cura. Ci proponiamo principalmente di costruire, acquistare o gestire Case Ronald McDonald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere d’eccellenza e Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

La family room all'ospedale Niguarda di Milano

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è una realtà non a scopo di lucro nata in Italia nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore. In tutti questi anni, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è stata sempre presente con operazioni di ristrutturazione e allestimento di nuove aree di degenza interne agli ospedali e con donazioni di apparecchiature mediche in alcuni dei maggiori Ospedali Pediatrici italiani. L’opera principale è però quella di aprire e gestire le Case Ronald McDonald, vicino ai principali centri pediatrici in Italia, e le Ronald McDonald Family Room all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani. Attraverso i suoi programmi - Casa Ronald e Family Room - non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura «Family Centered Care»

Maria Chiara Roti, Direttrice Generale di Fondazione Ronald McDonalds

Le case Ronald McDonald attive in Italia

Le Case Ronald McDonald attive in Italia sono 4: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze. Le Ronald McDonald Family Room invece sono 4 e si trovano a Bologna, a Firenze, ad Alessandria e a Milano. In collaborazione con: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, ASST Spedali Civili di Brescia, Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, AOU Careggi di Firenze.