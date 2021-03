L e frasi di Pasqua più belle da dedicare alla famiglia e agli amici in occasione delle festività pasquali

Frasi di Pasqua

Le frasi di Pasqua sono fondamentali per chi non sa mai cosa scrivere quando si fanno gli auguri di Pasqua ai nostri cari e agli amici. Sicuramente ti sarà capitato di avere davanti un bel biglietto, la penna in mano e nessuna idea sulle frasi belle e giuste da scrivere; oppure di scrollare nervosamente lo schermo dello smartphone in cerca delle parole più belle per fare gli auguri di Pasqua ai tuoi contatti Facebook e Whatsapp.

Ecco la soluzione per superare il blocco da pagina e schermo bianco: una raccolta di frasi di Buona Pasqua completa, dove puoi trovare sia dei pensieri religiosi, se vivi questa festa in maniera spirituale, sia delle frasi divertenti, se hai un approccio più legato allo spirito allegro di questa festa così legata all'arrivo della Primavera. Ecco frasi e aforismi pasquali.

Frasi di Pasqua divertenti

Se questa festa la vuoi vivere con un certo humor, puoi segnarti da qualche parte queste frasi di Pasqua divertenti, ideali per i messaggi da mandare agli amici che magari sono insofferenti ai pranzi in famiglia di 16 portate, proprio come te. Con queste parole simpatiche non potrai forse rimediare al giusto pizzico di noia che queste reunion portano con loro, ma almeno aggiungi un ingrediente frizzante! Che ne pensate di queste frasi di auguri?

Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa. (Amelie Nothomb)

Halloween è come Pasqua, solo che i morti resuscitano senza tante storie. (Azael via Twitter)

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi. (RudyZerbi)

Pasqua è una grandissima rottura di uova. (Andrea G. Pinketts)

C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò. (Giobbe Covatta)

Nella versione Disney ai discepoli appare Topolino risorto: Mickey Emmaus (Lia Celi via Twitter)

La Morte verrà su grandi ali nere per coloro che mettono i regali nelle uova di Pasqua: mai che ci sia qualcosa di decente. (TristeMietitore via Twitter)

Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato. (stanzaselvaggia via Twitter)

Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua (Totò)

Il mondo si divide in due, amico: chi sta sulla croce e chi bacia (The Jackal

Frasi di Pasqua per bambini

I più piccoli sono fra coloro che amano di più questa festa e il motivo è semplice: uova di Pasqua, regali e vacanze scolastiche...come dargli torto? Per coinvolgerli ancora di più puoi aiutarli a scrivere delle frasi di Pasqua con degli auguri semplici e teneri che loro potranno dare a zie e zii, nonni e così via. Ecco alcune proposte che possono andare bene per i bambini della scuola d'infanzia, dell'asilo nido e della scuola primaria

Tanti auguri di una Pasqua speciale fra pulcini e campanelle

Il giorno di Pasqua la cosa più bella è stare tutti insieme e scambiarsi gli auguri

Pasqua è bella per le uova di cioccolata, ma anche per gli abbracci di mamma e papà

Apri l'uovo e scopri la sorpresa, è qualcosa che ho fatto con il cuore

Ecco il biglietto con gli auguri di Pasqua, una giornata bellissima e colorata

Spero che tu sia sempre allegro, come il tintinnìo delle campanelle di Pasqua

Che allegria la Pasqua! Festeggiala fra fiori e colori!

Pulcini, fiorellini e coniglietti: ogni cosa dolce ti parla di Pasqua

Una giornata tutta per i piccoli come te, questa è la Pasqua!

Vivi un giorno speciale e pieno d'amore in questa domenica di Pasqua

Frasi di Auguri di Buona Pasqua

Che ne pensi di tenere a portata di mano anche dei più formali auguri di Pasqua? Sì, proprio di quelli che si scrivevano sui biglietti fino a qualche anno fa, poche parole per esprimere affetto e per dedicare un pensiero a chi non è di certo il tuo amico del cuore ma con cui faresti di certo una brutta figura non scrivendo nulla.

Tanti auguri di Pasqua, spero tu trascorra questa giornata con accanto la tua famiglia

Auguri di Pasqua a te e ai tuoi cari, ti auguro che il resto dell'anno sia sereno

Ti faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua, fai ciò che vuoi e goditi el vacanze!

Una buona Pasqua a tutta la famiglia, passa dei giorni allegri

Auguri di buona Pasqua, anche se non ci sentiamo da un po' ti penso sempre

Porta i miei auguri di Pasqua ai tuoi, con l'auspicio di avere davanti tante giornate di sole come questa

Buona Pasqua e buon appetito, si sa che in questi giorni la pancia si riempie e per fortuna si mettono da parte i problemi

Sinceri auguri di buona Pasqua, passa delle vacanze piacevoli con chi ami

Con queste parole voglio augurarti una Buona Pasqua

Spero che il mio biglietto con gli auguri di Buona Pasqua ti raggiunga in un momento felice

Frasi di Pasqua di Papa Francesco e religiose

Se sei credente o se vuoi scrivere delle frasi di Pasqua per amici per cui sai che questa è più che una semplice festa, ma è un momento importante della loro vita spirituale, puoi prendere spunto dalle parole di Papa Francesco, che ha detto frasi anche sul matrimonio slendide, o anche da altre frasi religiose di personalità rilevanti nel mondo della chiesa cattolica, ad esempio dalle frasi di Madre Teresa di Calcutta.

Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. (Papa Francesco)

Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima. (Papa Francesco)

Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi. (Papa Francesco)

Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo! (Papa Francesco)

Lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla Risurrezione! (Papa Francesco)

Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. (Papa Francesco)

La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati. Aprite i vostri cuori oggi, nel giono del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto (Madre Teresa di Calcutta)

La vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace (Papa Giovanni XXIII)

L’annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo (Papa Benedetto XVI)

Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. (San Paolo di Tarso)

Frasi di Pasqua per gli amici

Anche se non sei credente e magari nemmeno i tuoi amici lo sono, a Pasqua è quasi d'obbligo scambiarsi degli auguri. Quindi se sei a corto di parole, ma non di amici ai quali dedicarle, ecco alcune frasi di Buona Pasqua che ti suggeriamo di utilizzare per questa festa.

Pasqua non ha tanti giorni di vacanze come Natale, ma meglio sapersi accontentare! Tanti auguri

Non dimenticarti di tenere da parte una fetta della pizza di Pasqua di tua mamma! PS auguri sinceri e senza doppi fini!

E anche questa Pasqua...

Ciao, tanti auguri dalla tua amica che se rischia la lavanda gastrica coraggiosamente come ogni pranzo di Pasqua

Buona Pasqua all'amica che sa sempre come prendermi, in ogni momento

Che dire, Buona Pasqua! Dai, che abbiamo superato anche questa

Tanti auguri di buona Pasqua, manda tanti baci anche ai tuoi e digli che li penso sempre!

Spero che tu abbia passato una Pasqua bellissima e che, al contrario di me, sia in grado di muoverti dal divano dopo questa mangiata

Ciao e tanti auguri di Pasqua, spero che anche dalle tue parti sia tutto ok

Auguri di Pasqua! Giusto un salutino veloce, domani ci si sente con calma per lamentarci delle nostre famiglie!

Frasi sulla Pasqua

Sei in cerca di frasi sulla Pasqua per fare un augurio un po' più formale? Per prima cosa ci sono le frasi di Buona Pasqua che ti raccontano lo spirito di questa festa, ne descrivono il mood e alcune caratteristiche. Sono perfette quando il tuo augurio è rivolto non a una tua cara amica o a un familiare, ma magari alla collega con cui vai d'accordo ma con la quale non hai ancora molta confidenza. Puoi utilizzare i biglietti con queste frasi per decorare la tavola di Pasqua, basta sistemarli accanto al piatto degli ospiti.

La Pasqua è la festa dell'allegria, la natura si risveglia e anche noi ritroviamo entusiasmo ed energia

Pasqua è la festa perfetta: gioia dell'animo e bontà del cioccolato vanno a braccetto

Pasqua è la festa più dolce, come altro definiresti una giornata in cui sei immersa in ovetti, coniglietti, fiorellini e pulcini?

Buona Pasqua! Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per te arriva un tempo di allegria!

Pasqua è una festa speciale: l'unico giorno in cui puoi rimpinzarti di cioccolata senza sentirti in colpa

Buona Pasqua e buona mangiata, in fondo è per questo che si festeggia, no?

Tanti auguri per una Pasqua bellissima, con la famiglia o con chi vuoi tu!

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi...quindi perché non abbiamo mollato tutto per partire e divertirci? Ci rifaremo il prossimo anno

Pasqua è l'apostrofo rosa tra le parole ho mangiato troppo! Tanti auguri anche a te

100 di questi giorni di Pasqua, possibilmente uno di seguito all'altro, che significherebbe essere sempre in ferie e mangiare di continuo. Praticamente il Paradiso!

Frasi brevi per gli auguri di Pasqua

Trovare le parole giuste da usare per ognuno dei tuoi cari è sempre difficile perchè ognuno è diverso dall'altro. L'augurio perfetto per l'amico potrebbe essere diverso da quello per l'uomo che amiamo. E poi c'è chi è più religioso, chi ha bisogno di un augurio che gli dia gioia e chi ha bisogno di sentirsi circondato da persone care. Ecco qui alcune frasi augurali di Pasqua brevi e semplici da destinare ad ognuno:

Le campane che suonano a festa infondano gioia e speranza di nuova vita in tutti i cuori. Buona Pasqua!

Signore in questo giono di Resurrezione guidaci verso la pace!

La luce che porta questa festa possa illuminare la tua famiglia!

Auguri affinché queste feste rinnovino fiducia, gioia e speranza.

Ti auguro una vita come un uovo con la migliore sorpresa!

Auguri dolce pulcino mio!

Un augurio semplice per una Pasqua unica

Che al colomba di Pasqua ti porti tanta serenità e gioia

Nessun uovo potrebbe contenerti, perchè sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua!

Le campane suonano a festa, Cristo è risorto ed è Pasqua, auguri!

Che questo santo giorno ti porti pace e serenità nel cuore

Immagini e frasi di Buona Pasqua da condividere

Shutterstock Buona Pasqua di serenità e gioia!

Shutterstock I miei più affettuosi auguri di una serena Pasqua

Shutterstock "La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita''.

(S.D. Gordon)

Shutterstock Pasqua la festa di chi crede nella bellezza dei piccoli gesti... e di chi sa che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa.

Shutterstock Buona Pasqua!

Shutterstock Felice Pasqua a tutti!

Shutterstock "Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere''.

(Don Cristiano Mauri)

Shutterstock Felice Pasqua a tutti, amici!

Shutterstock "Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace''.

(Erri De Luca)

Shutterstock Happy Easter!

Shutterstock Una serena Pasqua a tutti!

Shutterstock "Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero''. (Papa Francesco)





Cerchi un'ispirazione per i tuoi auguri di Pasqua a parenti e amici? Nella nostra gallery trovi le frasi di Pasqua migliori e le immagini più belle che vanno a braccetto: scegli quelle che preferisci e condividile con le persone care anche sui social, Facebook, Instagram o Whatsapp, per mandare loro un messaggio speciale.

In fondo sono simili a dei meme e su ciascuna immagine e foto trovi infatti riportata una bella frase di Pasqua che è fatta proprio per esserti d'aiuto nel fare gli auguri ad amici e famiglia. Puoi mandarle davvero a tutti, perché gli auguri fanno sempre piacere.