Abbiamo raccolto alcuni fra gli aforismi più belli da cui attingere per biglietti romantici destinati a non farsi dimenticare nel giorno più romantico dell'anno: San Valentino

Frasi di San Valentino

Se festeggiare San Valentino 2021 non sarà facile possiamo sempre scambiarci parole d'amore, sotto forma di Frasi di San Valentino. Le puoi scrivere su un biglietto romantico che accompatni i regali di San Valentino, oppure usarle come piccoli gesti che esprimano il tuo amore. Come delle frasi d'amore, dette con il cuore. Citazioni romantiche, aforismi sull'amore, frasi da dedicare e da scrivere sui biglietti di San Valentino e non solo.

La festa di San Valentino è il momento perfetto per dire ti amo con le più belle citazioni sull'amore. Non sempre però si riesce ad esprimere ciò che si prova con le proprie parole, allora potresti prendere spunto di frasi d'amore o aforismi preso in prestito dai personaggi celebri. o ancora testi di canzoni d'amore: poeti, scrittori, cantautori e filosofi in grado, con le loro parole, di sciogliere il cuore di qualsiasi destinatario.

Abbiamo scelto per te le più belle frasi d'amore per San Valentino, citazioni e aforismi da dedicare alla persona che ami il giorno di San Valentino, ma anche in qualsiasi altro giorno. Lasciati ispirare dall'immagine che più rappresenta il vostro rapporto.

Frasi d'amore brevi

Le frasi d'amore brevi servono per dichiarazioni lampo! Se non siete amanti da perdervi in chiacchiere, queste parole fanno decisamente per voi. In alcuni casi si tratta di frasi d'amore brevi e originali, altre le avrete probabilmente già sentite, ma tutte si riveleranno efficacissime. Se inserite in biglietti possono funzionare come frasi di auguri, anche come auguri di compleanno e fare colpo!

Omnia vincit amor (Virgilio)

Ama e fa ciò che vuoi (Sant'Agostino)

Amare è trovare la propria ricchezza al di fuori di sé stessi (Émile-Auguste Chartier)

Amo di nuovo, non amo e folle sono, non folle (Anacreonte)

Amore è tutto ciò che si può ancora tradire (Andrea Pazienza)

Amore significa non dover dire mai mi dispiace (Erich Segal)

Amore vuole amore; fuoco vuole fuoco (Gemma Galgani)

C'è tutta una vita in un'ora d'amore (Honoré de Balzac)

Chi ama assai, poco favella (Luigi Pulci)

Chi tace o non sorride dopo l'amore, degrada Eros (Guido Ceronetti)

Frasi sull'amore

Le frasi sull'amore, ovvero le frasi che parlano proprio d'amore, degli aforismi e delle riflessioni che ci fanno pensare a questo sentimento con grande profondità. Alcune di queste frasi sull'amore sono tratte da film, altre invece sono opera di grandi scrittori, ma ciascuna di esse ci darà un buo motivo per pensare. Potete anche utilizzare delle frasi per dire ti amo.

E allora, povero illuso, cosciotto di prosciutto, ti dirò che l'amore non è che un altro nome per lussuria, più lussuria, più lussuria, più un dannato mucchio di inganni, di falsità, di menzogne e ogni sorta di imbrogli (Il settimo sigillo)

Ecco come posso definire in una sola frase il cosiddetto amore: è l'illusione di poter congiungere il fenomeno con la realtà (Yukio Mishima)

Gli anni si susseguono, ma ad un vero amore cent'anni equivalgono a poche ore (La bella addormentata nel bosco)

Il miglior tonico esistente è l'amore (Jorge Amado)

Il vero amore è una quiete accesa (Giuseppe Ungaretti)

In breve, il più grande piacere che c'è, dopo l'amore, è parlare d'amore (Louise Labé)

In materia d'amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere (Dino Segre)

L'amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite (Stendhal)

L'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano (Rainer Maria Rilke)

L'amore è da reinventare, si sa (Arthur Rimbaud)

Frasi d'amore dalle canzoni

Le canzoni d'amore non si contano, sono semplicemente troppe e in molti casi troppo belle! Tantissimi cantanti italiani e stranieri hanno scritto fiumi di parole e di note per cantare l'amore, noi abbiamo selezionato appena 10 citazioni dalle canzoni d'amore, ma chiaramente ce ne sono davvero molte di più di queste.

Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai (Un'ora sola ti vorrei, Giorgia)

Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti (Il cielo in una stanza, Gino Paoli)

Per un'ora d'amore non so cosa darei, per poterti sfiorare non so cosa farei (Per un'ora d'amore, Matia Bazar)

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui (I tuoi particolari, Ultimo)

Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato (Amore disperato, Nada)

Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui (Spaccacuore, Samuele Bersani)

Un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo niente più (Piccolo grande amore, Claudio Baglioni)

Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole "non ci lasceremo mai, mai e poi mai (La canzone dell'amore perduto, Fabrizio De André)

Lì da sola, dentro un brivido, ma perché lui non c'è (Strani amori, Laura Pausini)

Una canzone d'amore, per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare (Una canzone d'amore, 883)

Frasi d'amore in inglese

Il modo migliore per imparare una lingua? Senza dubbio avere una storia d'amore con un affascinante straniero/a! Scherzi a parte, per una dedica diversa dalle altre o, se davvero hai incontrato l'anima gemella ma, ahimé, parla la lingua del bardo, puoi ricorrere a una qualsiasi di queste frasi d'amore in inglese.

Love will find a way through paths where wolves fear to prey (Lord Byron)

Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope (Maya Angelou)

If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever (Alfred Tennyson)

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead (Oscar Wilde)

The only thing we never get enough of is love; and the only thing we never give enough of is love

(Henry Miller)

If you would be loved, love, and be loveable (Benjamin Franklin)

We are most alive when we're in love (John Updike)

Better to have lost and loved than never to have loved at all (Ernest Hemingway)

And in the end, the love you take, is equal to the love you make (Paul McCartney)

All you need is love. But a little chocolate now and then doesn't hurt (Charles Schulz)

Frasi d'amore famose

Le frasi famose che parlano d'amore sono quelle che tutti conoscono, che tutti ripetono perché fanno parte della nostra cultura, anche se talvolta non si sa nemmeno a chi siano attribuite! Qui abbiamo 10 frasi d'amore famose, magari le hai già sentite, magari no, ma sicuramente ti piaceranno!

I grandi amori sono sempre in cammino" (Alda Merini)

L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore" (Paulo Cohelo)

A chi ama davvero nulla è impossibile (Corneille)

L'amore è cercare ciò di cui siamo privi" (Aristotele)

Chi, essendo amato, può dirsi povero?" (Oscar Wilde)

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui" (Albert Camus)

L'amore è l'artefice di tutte le cose" (Platone)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa" (Emily Brontë)

L’amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire" (Henri De Toulouse Lautrec)

L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino"(Guillaume Apollinaire)

Frasi sugli innamorati

Innamorarsi è una pulsione che provoca una serie di sentimenti e azioni verso un'altra persona perchè coinvolge emotivamente. E quando ciò avviene le coppie innamorate sono due cuori uniti al centro del mondo. Abbiamo pensato ad una serie di frasi per descrivere proprio il momento saliente della storia d'amore: l'innamoramento

Quando un tuo amico è innamorato non sai mai cosa dirgli… perchè la verità è che gli innamorati non ascoltano nessuno (dal film Manuale d'amore)

Amo la gente innamorata, innamorata di una persona, di un’idea, del suo lavoro. Amo la gente innamorata perché viaggia a due metri da terra, in una nuvola di luce, fatta di stelle ed arcobaleni e se ci stai a parlare, oltre alle parole le brillano gli occhi, i gesti, i silenzi. (Stephen Littleword)

Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra da due punti chiamati me e te, ma che dà il suo meglio quando arriva in quella terra di mezzo chiamata noi.(Noomray, L’Amore non si scrive)

Per gli innamorati non esiste spazio e tempo esiste solo quella sensazione di gioia mista ad emozione che li fa essere più simili agli ubriachi. Sì, perché gli innamorati si dissetano di baci e sguardi, e ancora baci (Stephen Littleword)

Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda, che vedono assai piùcosedi quante la fredda ragione riesca poi a spiegare. (William Shakespeare)

Quando sei innamorato non riesci adormire perché la realtà è migliore dei sogni. (Dr. Seuss)

Solo l'innamorato sa dove trova rifugio una stella cadente (Antonio Aschiarolo)

Ci si innamora così, nel silenzio di un attimo che non è indifferenza ma è provare a spingersi lontano per capire quanto si è vicini (Massimo Bisotti)

Noi ci innamoriamo non quando troviamo unapersonaperfetta, ma quando arriviamo a considerareperfettaunapersonaimperfetta (Sam Keen)

Quando si è innamorati, basta un niente peressere ridotti alla disperazioneo per toccare il cielo con un dito (Giacomo Casanova)

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un'altra cosa. Quello l'ho dovuto imparare (Fabio Volo)

Frasi dolci

Le frasi d'amore sprigionano dolcezza, perchè in amore servono tatto e delicatezza. Ed ecco una serie di frasi dolci da dedicare alla persona amata.

Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka)

Due mani che si cercano sono l'essenza di tutto il domani. (Andrè Breton)

Ti aspetto dove il cielo e il mare si fondono, dove tante sfumature colorate si incontrano. Ti aspetto dove il tempo siamo noi a deciderlo, dove l'unico custode che possiede le chiavi è il nostro cuore, dove possiamo baciare il destino che ci unisce (Antonia Gravina)

Non esiste rifugio che possa vietare l'ingresso all'amore. (Antonio Aschiarolo)

Ho sentito il tuo profumo penetrarmi nella pelle, lacerarmi le ossa e trafiggermi il cuore. Ora sai quanto conti per me

Non sei niente per me, se non puoi essere tutto

I tuoi occhi sono lo specchio della gioia che pervade il mio cuore al tuo apparire (Antonio Gravina)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi (Jorge Riechmann)

È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu.

E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice (Carlos Ruiz Zafón)

Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Trovarti prima e amarti più a lungo

Mi macheresti anche se non ci fossimo conosciuti

Ci sono solo due volte che voglio stare con te. Adesso e per sempre

Aforismi sull'amore

Quando è l'amore ad ispirare, il cuore detta parole splendide e profonde. Abbiamo pensato ad una serie di aforismi sull'amore per sognare e vivere a pieno la magia dell'amore.

L'amore è la cosa più bella di tutto il mondo; l'amore è speranza, alimenta i sogni più grandi e, se sei innamorato, devi goderti quello che hai, perché, a volte, l'amore non dura per sempre (Emilie De Ravin)

L'amore nasce dal piacere di guardarsi l'un l'altro, si nutre della necessità di vedersi, si conclude con l'impossibilità di separarsi (Josè Martì)

L'amore è cercarsi e perdersi nei tuoi occhi. (Luciano Sante Menara)

Non erano le mie labbra che hai baciato; ma la mia anima (Judy Garland)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore è forse l’unico sguardo che ci è concesso dell’eternità. (Helen Hayes)

Chi ama, crede nell’impossibile (Elizabeth Barrett Browning)

Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni (Buddha)

Amore è spazio e tempo misurati dal cuore (Marcel Proust)

L'amore è composto da una singola anima che abita due corpi ( Aristotele)

Frasi d'amore di Ultimo: le più gettonate nel 2021

L'amore è fonte di ispirazione di pellicole cinematografiche, romanzi e canzoni. Con le canzoni i messaggi d'amore arrivano diretti, il cantautore canta ciò che gli detta il cuore e con l'ascolto l'emozione arriva dritta all'anima. Ecco le frasi più gettonate del giovane cantautore romano Ultimo, che ha conquistato negli ultimi anni le vette delle classifiche italiane

Ti avvicini e non so stare a te vicino senza amare (Amati sempre)

Io ti porterei in un posto dentro, in quel posto dentro me (Farfalla Bianca)

Ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancan tutti quei tuoi particolari (I tuoi particolari)

È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me, poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che, oltre a me, non so che c’è (I tuoi particolari)

Mischio le lacrime col vino rosso e ti sento nei discorsi di chi mi sta intorno (Il capolavoro)

Tu eri la nota che fa uscire il capolavoro che è in me (Il capolavoro)

A me va bene anche distanti, tanto ti porto con me (Ipocondria)

Non posso darti più quello che chiedi: ti dedico un sogno, ma tu non lo vedi (L'eleganza delle stelle)

L’amore non esiste, ma è quello in cui credi (L'eleganza delle stelle)

L’amore, se in fondo ci pensi, è l’unico appiglio in un mondo di mostri (La stella più fragile dell'Universo)

Si ama ciò che non si ha, come il giorno ama la luna (La storia di un uomo)

Io che ho sempre odiato tutti, e adesso piango per te (La storia di un uomo)

L’amore non esiste per chi è sempre stato senza (Ovunque tu sia)

Sei la certezza in cui ripararmi (Poesia senza veli)

Vorrei che ti guardassi con i miei occhi, vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni (Poesia senza veli)

Frasi e immagini per i biglietti di San Valentino

Non solo parole: se vuoi inviare un biglietto virtuale di San Valentino ecco una raccolta di frasi e immagini romantiche da usare a San Valentino e non solo.

“Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per ciò che io sono quando sono con te”

(Elizabeth Barrett Browning)

“Non assomigli più a nessuna da quando ti amo’’

(Pablo Neruda)

“L'amore è una meta che si raggiunge in due, a condizione di aver trovato la strada da soli’’

(Massimo Gramellini)

“Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse... mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire”

(William Shakespeare)

“La sola cosa che si possiede è l'amore che si dà’’

(Isabel Allende)

“Se non sei abbastanza coraggioso, lascia stare l'amore’’

(Serena Santorelli)

“Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo”

(Virginia Woolf)

“Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno’’

(Emile Verhaeren)

“Un cuore che ama non conosce orizzonti”

(Antonio Aschiarolo)

“L'amore è un abbraccio soffice di cielo e di nuvole su una cima raggiunta col cuore in festa’’

(Bianca di Beaco)

“L'amore vuole tutto e ha ragione’’

(Ludwig van Beethoven)

“I grandi amori sono sempre in cammino’’

(Alda Merini)

“Non peccano affatto coloro che peccano per amore’’

(Oscar Wilde)

“Nella misura in cui l'amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza, poiché l'amore è la bellezza dell'anima’’

(Sant'Agostino)

“Il vero amore non implica la perfezione, anzi fiorisce sulle imperfezioni’’

(John Gray)

“…l'umano arriva dove arriva l'amore; non ha confini se non quelli che gli diamo”

(Italo Calvino)