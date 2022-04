M ixando due delle persone più belle di Hollywood non si poteva che ottenere la perfezione: la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt oggi è una meravigliosa adolescente

I capelli lunghi e la bocca carnosa come quelli di mamma e gli occhi azzurro chiaro di papà. Shiloh Jolie-Pitt è la prova che la perfezione esiste: è il mix ideale tra Angelina Jolie e Brad Pitt che, nonostante la separazione e la dolorosa lotta in tribunale per la custodia dei sei figli, restano ancora una delle più belle e adorate coppie di Hollywood.

Sulle orme di mamma e papà

Shiloh è la prima figlia naturale Angelina Jolie e BradPitt: il risultato è particolarmente incantevole e, nell'ultimo anno, ha subito una notevole trasformazione. Se prima si mostrava in pubblico solamente con abiti e acconciature maschili, Shiloh ha scelto di recente di sfoggiare invece look molto femminili. Tutti abiti della mamma "arrangiati" per essere resi più frizzanti e moderni. L’ultima occasione è stata la premier californiana del film Eternals dove la teenager ha sfilato sul red carpet indossando lo splendido abito utilizzato dalla Jolie in occasione dei premi Oscar del 2014. E persino una versione corta del Dior che sua madre aveva messo nel 2019 durante una conferenza stampa.

Queste scelte hanno fatto subito pensare che Shiloh fosse tornata sui suoi passi circa il cambiamento di genere più volte annunciato ( è sempre stata considerata un'icona LGBTQ perché fin da piccolissima ha infranto le barriere di genere dichiarandosi gender variant) ma, in realtà, ha dichiarato di voler solo essere libera di indossare ciò che ritiene opportuno.

Shiloh e l'esordio da attrice

Insomma, il tempo vola, e Shiloh ne ha fatta di strada: è persino pronta per calcare la scena. Alla giovane piace molto giocare con la moda (e a chi non piacerebbe nell'armadio della Jolie!) ma papà Brad ha raccontato a In Touch che «non è ancora arrivato il momento», perché non vuole che «cresca troppo in fretta, anche se mi fido dell'istinto della mia ex moglie».

Intanto, a soli 16 anni, ha già recitato con suo padre nel film Il curioso caso di Benjamin Button e ha partecipato al doppiaggio del film d’animazione Kung Fu Panda 3, dove ha dato voce al personaggio di Shuai Shuai. Le era stato offerto anche un ruolo nel film del Maleficent, dove la Jolie interpreta la protagonista Malefica, ma ha preferito lasciarlo alla sorella minore Vivienne.

Mamme e figlie vip

Le somiglianze tra mamma Angelina e figlia Shiloh sono moltissime. Ma questo non è l'unico duo a far parlare Hollywood. Sono molte infatti le "figlie di" che, crescendo, diventano sempre più le fotocopie dei famosi genitori.

Guardate Reese Witherspoon: l’attrice insieme alla figlia Ava, avuta dall’ex marito e collega Ryan Philippe, sembrano più sorelle che madre e figlia. E che dire di Apple, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin? La 'ragazzina' somiglia moltissimo a entrambi ma con quei lunghi capelli biondi è il ritratto di mamma Gwyneth!

Oppure Lily Rose Depp, copia esatta di mamma Vanessa Paradis (addirittura si sono passate il testimone di Chanel) o ancora Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che ha ereditato i geni da top model della mamma! E neanche Dylan Penn scherza, bella quasi come mamma Robin Wright; oppure Maya Hawke, figlia di Uma Thurman. E poi c'è Zoe Kravitz, strepitosa come sua madre, Lisa Bonet, l’indimenticabile Denise de “I Robinson”. E ancora Rumer Willis che con uno scatto ha dimostrato a tutti quanto sia simile a mamma Demi Moore; infine Kim Basinger e Ireland Baldwin: due gocce d'acqua e di sex appeal.