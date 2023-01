C osa regalare alle donne il giorno dell'Epifania? Non solo dolci e carbone: ecco il segreto per farle felici.

Ogni occasione è buona per un regalo. Non c'è niente di meglio di una bella sorpresa per emozionare e strappare un sorriso. E così dopo essersi sbizzarriti con i regali di Natale, ecco quelli dell'Epifania: il modo migliore per fare felici le donne.

I regali dell'Epifania per le donne: ecco come farle felici

Regali fatti a mano, regali per bambini e molto altro ancora: ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma come emozionare le donne il giorno dell'Epifania? Essere originali spesso si rivela un'ardua impresa, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fare un regalo ogni tanto, anche sfruttando l'arrivo di una ricorrenza, è un'idea speciale, capace di scaldare il cuore di noi donne. Di tanto in tanto, sorprendere il gentil sesso è importante. Il motivo? L'autostima aumenta, le emozioni si fanno più intense, la meraviglia di scartare un nuovo dono è impagabile. Un presente, più o meno prezioso che sia, è una coccola irresistibile, di cui proprio non si può fare a meno (anche il giorno della befana). Ricevere un regalo pensato proprio per noi donne ci fa sentire più belle, apprezzate e valorizzate. Esprimere un po' di gratitudine, concedendo qualche sorpresa anche all'Epifania, non è mai sbagliato. Anzi, è un vero toccasana. Il benessere aumenta, l'umore è alle stelle. E allora perché privarci di una così bella sensazione? Bastano piccoli accorgimenti per farci felici.

Fare un regalo alle donne in occasione dell'Epifania è un augurio di buon auspicio per l'anno appena cominciato, lasciandosi alle spalle quello trascorso. Qualsiasi sia la scelta, il regalo è un gesto romantico e sempre gradito, che trasmette stima e affetto. Il regalo avvicina le persone, ne interpreta gusti e desideri. Allontaniamoci dall'idea consumistica e puramente materiale: un dono non è solo business, ma un dolce pensiero di cui a volte si ha davvero bisogno.

Le sorprese di cui non si potrebbe fare a meno

Ammettilo: ogni tanto anche tu lasci qualche indizio nella speranza di ricevere quel regalo di cui proprio non puoi fare a meno. Capita che, più o meno implicitamente, lanci qualche suggerimento su ciò che più ti piacerebbe avere tra le mani. Non tutti però riescono a captare i nostri segnali. E allora come sorprendere una donna?

Ecco che un mazzo di fiori si rivela un pensiero speciale, mentre un gioiello è il regalo più prezioso. Non solo: per le donne più esigenti, è bene optare per un dono che sia pensato su misura, a seconda dei desideri, delle richieste o delle necessità. A chi adora i gusti intensi e raffinati, perché non regalare un set di tè, tisane e infusori? La scelta giusta per il periodo invernale. Per abbellire casa con un'atmosfera suggestiva e profumarla con dolci fragranze, la scelta potrebbe ricadere sulle migliori candele profumate. Per le donne più attente al proprio corpo, e per quelle che dopo le feste sono in trepidante attesa di rimettersi in forma, l'ideale sarebbe un regalo pensato per la cura della propria pelle. Quindi incartare creme snellenti o maschere per il viso potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata (e graditissima). Infine, perché non approfittare dei primi giorni di saldi? E' il modo giusto per viziare un po' di più noi donne, regalando quell'abito che proprio mancava nel nostro guardaroba o quell'accessorio che desideravamo così tanto indossare.

Ma c'è qualcosa di cui proprio nessuno può fare a meno: una bella calza della befana, un'idea sempre originale che si può personalizzare a proprio piacimento per sorprendere chi ti sta a cuore.

Le tradizioni dell'Epifania

Dopo l'Epifania penserai alla dieta. Le feste finiscono e tu puoi dedicarti a un po' di sana attività fisica, premurandoti di tornare in forma. Ma fino al 6 gennaio non ci sono scuse: concedersi qualche sfizio in più è d'obbligo. Allora come festeggiare al meglio il giorno della befana? Le usanze del bel paese sono dolcissime (nel vero senso della parola). Nella famigerata calza si possono trovare dolciumi di ogni tipo. Non possono mancare le caramelle e perché no, anche un pizzico di carbone. C'è chi resta fedele alle tradizioni e aggiunge qualche frutto secco e qualche mandarino. Ma all'interno della calza si possono inserire sorprese di ogni tipo, perfette per emozionare noi donne.