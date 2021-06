Il Kamafitness non è solo l'unione di kamasutra e fitness, ma uno stile di vita per migliorare forma fisica e piacere. Ecco le posizioni per allenarsi con il sesso

Kamafitness: le posizioni per dimagrire facendo sesso

La sensualità e la fantasia del Kamasutra e l'efficacia di alcune posizioni di fitness sono il connubio perfetto da cui nasce il kamafitness, un particolare tipo di allenamento che contribuisce al benessere psicofisico generale alimentando il circolo virtuoso del piacere. Attraverso il piacere dei sensi, la coppia avrà modo di tonificare il corpo e perdere peso: una vera e propria ginnastica di piacere.

Di seguito vi mostriamo delle posizioni raccomandate dal sessuologo Marco Rossi, "per una vita sessuale più soddisfacente, una migliore forma fisica e un maggiore benessere psicofisico, perché sesso e sport non hanno in comune solo la s, ma contribuiscono entrambi a migliorare la nostra salute".

Ecco le migliori posizioni per dimagrire facendo sesso . Fare ginnastica non sarà mai stato così piacevole!

Posizione: obliqui-crunch su swiss ball

Facile ed appagante. Sali espirando, stacca le spalle e contemporaneamente ruota la spalla destra verso sinistra. Ritorna inspirando nella posizione iniziale ed effettua il movimento inverso.

Posizione: bridge evolution, per cosce e glutei

Abbastanza facile e appagante. Supina, ginocchia flesse, piedi a terra. Poni le mani con i palmi a terra ai lati del viso. Tieni le punte dei piedi sollevate e facendo forza sui talloni spingi il sedere verso l'alto. Contemporaneamente alle braccia solleva anche le spalle. Rimani per 5 secondi in questa posizione poi torna alla postura iniziale. Espira quando sollevi, inspira quando scendi.

Posizione: G.A.G e Squat

Lei: piedi poco più larghi delle spalle, punte leggermente in fuori, addome contratto, petto in fuori. Tieni alta la testa e la schiena dritta. Inspirando piega le ginocchia ed abbassati fino a portare le cosce ad un livello parallelo al pavimento. Ritorna in posizione iniziale inspirando.

Lui: distenditi supino sul pavimento, piega le ginocchia e piedi a terra. Solleva la testa e le spalle verso le ginocchia espirando e contraendo gli addominali. non staccare mai da terra il bacino che deve essere considerato il punto fermo verso il quale si avvicina il torace.

Posizione: kick back

Mettiti in ginocchio, appoggiati solo con quello destro e sostieni il busto con i gomiti. Solleva indietro la gamba sinistra e portala più alta che puoi, poi ribassala verso il pavimento senza arrivare a toccarlo. Esegui alternando le gambe.

Posizione: push-up

Assumi una posizione push up con le punte dei piedi appoggiate, il corpo sorretto dalle braccia e le mani più larghe delle spalle. Mantieni la schiena e le gambe dritte e abbassati lentamente flettendo le braccia più che puoi fino a toccare il partner, ma senza mai appoggiarti. Da questa posizione spingiti verso l'alto fino ad arrivare alla posizione iniziale.

Posizione: dips (tricipiti)

Mettiti con i palmi delle mani appoggiati dietro la schiena sulle ginocchia del partner a un'ampiezza pari alle spalle con i talloni appoggiati a terra e le gambe tese. Piega le braccia e scendi il più possibile controllando il movimento fino a distenderle completamente. Inspira quando scendi ed espira salendo.

Posizione: stretching per femorali e lombari

Facile ed appagante. Lei in posizione supina con le gambe unite e distese a terra. Lui inginocchiato di fronte a lei le solleva le gambe, fino a formare un angolo di 90° con il busto fino a farle sentire una leggera tensione sulla parte posteriore delle cosce. Mantieni per 30 secondi.

