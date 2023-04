Lui non ti chiama mai? 5 motivi per cui manda solo messaggi

T i ha invitata a uscire via WhatsApp. E anche adesso che vi frequentate, non chiama mai: manda solo messaggi. Ecco perché lo fa e cosa fare se ti dà fastidio

«Vuoi uscire con me stasera?». Ecco, è successo di nuovo: ogni volta che deve invitarti a cena, manda solo messaggi. Mai una volta che alzi il telefono e te lo chieda a voce. E non è solo un'abitudine dell'uomo che frequenti: lo fanno tutti. Ormai, non si sforzano più di chiamare e invitarti, magari dopo una breve chiacchierata. Nemmeno per il primo appuntamento. Il che ti fa davvero infuriare. Anche perché, diciamocelo, con una telefonata puoi conoscere meglio la persona con cui progetti di uscire, ascoltare la sua voce e percepire veramente come si sente mentre ti propone un appuntamento. Sembra che i messaggi di testo non siano più una tendenza: sono diventati la norma. Ma perché gli uomini scrivono invece di chiamare? Ecco alcune risposte a questa domanda.

Manda solo messaggi perché è facile e veloce

Se si tratta di chiedere o dare semplici informazioni, come a che ora vi incontrerete o dove andare a cena, un messaggio di testo richiede molto meno tempo e fatica di una telefonata. Magari lui sta lavorando, e non ha tempo per una conversazione telefonica. L'invio di un messaggio richiede meno di un minuto. Inoltre, toglie parte della pressione di dover elaborare un piano all'istante, poiché attraverso i messaggi di testo, hai tempo per sederti e pensare a cosa digitare, al contrario di un imbarazzante silenzio al telefono.

Manda solo messaggi perché lo fai anche tu

Forse manda solo messaggi perché lo fai anche tu. Oppure, perché così facevano le altre donne con le quali usciva prima di incontrarti. Magari pensa che ormai l'unico modo per chiedere di uscire a una persona sia attraverso i messaggi di testo, perché nessuno vuole più parlare al telefono. Quindi, se anche tu comunichi solo via WhatsApp, forse è ora di smettere di inviare messaggi e iniziare a rispondere al telefono, almeno una volta ogni tanto.

Ha paura di un rifiuto

Proprio come le donne, gli uomini temono il rifiuto. E cosa c'è di più imbarazzante che fare lo sforzo di alzare il telefono e chiamare una ragazza, solo per essere rifiutato? Molte donne sembrano dimenticare quanto sia difficile, soprattutto per i ragazzi, chiedere alla persona che piace di uscire insieme. Nascondersi dietro lo schermo di un telefono cellulare rende tutto più facile. Quando mandi un messaggio a qualcuno, hai tempo per pensare a cosa dire, come dirlo. In più, c'è il vantaggio di poter controllare il messaggio prima di inviarlo, per assicurarti che tutto suoni bene. Non c'è confronto rispetto a una telefonata, dove potresti non sapere cosa rispondere a una domanda, dire la cosa sbagliata, parlare troppo velocemente o lentamente, o qualsiasi altra opzione che possa farti fare brutta figura. Forse è per questo che manda solo messaggi.

Non sa che ti dà fastidio

Se permetti agli uomini di continuare a inviare messaggi e non dici nulla al riguardo, allora perché dovrebbero immaginare che c'è qualcosa che non va? Ci sono modi semplici per fargli capire che preferiresti una telefonata, senza essere troppo diretta. Per esempio, potresti rispondere al suo messaggio con qualcosa di carino come: «Ehi, mi piacerebbe sentire la tua voce, chiamami». Questo gli darà la sicurezza di alzare il telefono.

Gli uomini pensano che sia giusto mandare solo messaggi

I messaggi di testo sono diventati una parte comune della vita di tutti i giorni. Così, gli uomini hanno iniziato a pensare che sia giusto mandare sms alle donne invece di telefonare. È difficile liberarsi da una abitudine. Se proprio i messaggini non ti piacciono, mostragli quanto può essere più personale una telefonata.