Perché amarsi è bellissimo, ma vivere separati lo è ancor di più

I l segreto per una coppia che funziona? Rispettare gli spazi reciproci, ecco perché amarsi è bellissimo ma vivere ciascuno nella propria casa di più

E se fosse amarsi vivendo separati il segreto per far durare una relazione? L’amore perfetto, quello che troviamo nei romanzi e scopriamo nei film, quello che inizia con le farfalle nello stomaco e che porta a sospirare e sognare, ecco quell’amore è quello che tutte sogniamo ed è anche quello che negli ultimi tempi sta evolvendo da due cuori e una capanna a due cuori innamorati e due capanne separate.

Non è una cosa negativa e ti raccontiamo perché l’amore come quello delle favole non è per forza quello perfetto e che la convivenza anche se in case separate, è bella e completa allo stesso modo.

Le coppie non conviventi sono anche le più felici?

Le coppie non conviventi sono anche le più felici? Pare proprio di sì, le coppie LAT (living apart togheter) sono la nuova tendenza di questo periodo così particolare e intenso.

Il lavoro o le necessità personali ci hanno insegnato che a volte anche amandosi non è possibile stare insieme sotto lo stesso tetto, questo non significa dover chiudere una relazione che funziona in cui ci si ama e rispetta ma vuol dire venire a patti con una realtà troppo spesso pesante. L’amore c’è e le coppie LAT assicurano che anzi, quando ci si ritrova è sempre come la prima volta.

Non avere una casa in comune non significa dover abbandonare il sogno di avere una relazione stabile; se fino a poco tempo fa convivere e sposarsi erano considerate tappe finali obbligate per la coppia di innamorati.

Oggi invece si prospetta una terza via molto apprezzata a tutte le età. Vivere una storia d’amore ma ognuno nei propri spazi con la consapevolezza di avere sempre una sicura indipendenza; le coppie che scelgono questa modalità di vivere il proprio amore si dicono più felici. Il sentimento di libertà ma anche quello di desiderare l’altra metà non viene a mancare, anzi cresce esponenzialmente.

I pro dell'amarsi vivendo separati

Amarsi è bellissimo, ma vivere separati lo è ancora di più se si seguono alcune regole e se non si bara!

In questo modo si costruisce una relazione su misura, basandosi sui tempi di ognuno e stando insieme solo per il piacere di farlo. Non è da sottovalutare l’aspetto pratico; se uno dei due fuma e l’altro invece no ecco che avere il proprio spazio non inciderà sulla libertà dell’altro. Così come avere un cane o un gatto se uno dei due non è un amante degli animali o peggio è allergico.

Anche avere dei figli da precedenti relazioni può essere un fattore di discussioni. Vivere in case separate significa avere maggior libertà di decisione senza sentirsi in qualche modo responsabile delle decisioni da prendere se non si è il genitore.

Vivere una relazione vivendo in case separate non significa avere una relazione meno importante, anzi soprattutto in questo caso condividere spazi ed esperienze solo quando insieme si trova il tempo di assaporarle può dare nuova energia alla coppia.

Una relazione vissuta separati è anche nuovi stimoli, pensate alla quantità di aneddoti da raccontare, non si avranno momenti noiosi o silenziosi. Anche lo sbollire l’eventuale tensione accumulata in una discussione torna utile se si vive in case separate; avere tempo per sé stessi per poter riflettere senza interferenze del compagno è salutare e aiuta a crescere, ad ogni età.

Un altro aspetto del vivere una relazione in case separate è che non si discute mai su chi deve lavare i piatti e chi deve spolverare o rifare i letti. Può sembrare semplicistico ma la divisione dei compiti casalinghi non è mai divertente; così ognuno è responsabile del proprio spazio ed ognuno realisticamente, è responsabile delle proprie spese.

Ma più di ogni altra cosa, avere una relazione vivendo in case separate significa avere sempre un rifugio personale, un nido dove tornare nei momenti di crisi e anche un luogo dove prepararsi agli incontri con il partner, vivendo la preparazione ogni volta come fosse la prima.

I contro di amarsi vivendo separati

Sono pochissimi i contro del vivere una relazione da separati, primo fra tutti i contro e forse il più importante; il fatto che le spese e le bollette sono purtroppo doppie.

Se è vero che ognuno è responsabile delle proprie spese è anche vero che così le spese saranno doppie. Telefono, elettricità, riscaldamento e anche l’affitto oltre alle spese per il sostentamento, tutto in versione doppia.

Se in una relazione manca la fiducia, viverla da separati sarà un fardello pesante da portare. I pensieri che l’altro potrebbe condurre una doppia vita o potrebbe scegliere questa opzione per non prendersi la responsabilità della convivenza sarà un tarlo che potrebbe minare il legame nella coppia.

Tra i contro c’è la certezza di non vivere la quotidianità dell’altro; la mancanza della scoperta dei piccoli gesti quotidiani che aiutano a conoscere a fondo il partner. Vivere una relazione da separati inciderà particolarmente sul rischio di sentirsi soli in un momento in cui si cerca invece il conforto.

In conclusione, scegliere di vivere una relazione da separati funziona se per entrambi non esistono motivi di sofferenza.