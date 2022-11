Perché non riusciamo a lasciare qualcuno anche se il rapporto non funziona?

Q uali sono i motivi che ci portano a restare in una relazione non felice invece di chiuderla? Ve li sveliamo in questo articolo

È probabilmente una delle domande più comuni che quasi tutti si pongono a un certo punto della loro vita: perché non possiamo semplicemente rompere con qualcuno anche se la relazione non funziona? Perché continuiamo a sopportare qualcuno anche quando ci ha ferito e ci ha fatto soffrire? Tendiamo a pensare che l'amore sia cieco, ma a volte sembra che sia masochista.

È come se ci fosse una sorta di catena invisibile che ci lega a quella persona speciale, non importa quanto ci abbia ferito o abbia tradito la nostra fiducia. Ma perché succede esattamente questo? Perché non possiamo rompere con qualcuno anche se la relazione non funziona? Ci devono essere delle spiegazioni scientifiche dietro questi fenomeni. Scopriamole!

Potreste avere paura di stare da soli

Per quanto prendiamo in giro le persone che usano questo motivo per rimanere in una relazione sbagliata, si tratta di una paura molto reale. Tutti vogliamo essere amati e non vogliamo essere soli. Molte persone scelgono di ignorare il loro istinto e di rimanere in una relazione tossica perché non vogliono essere single. Molte volte questo accade perché non siamo molto bravi a stare da soli. A volte arrendersi e lasciare andare un amore impossibile è difficile, per paura di restare soli.

È normale sentirsi più a proprio agio quando si ha una relazione, perché così non si deve affrontare la solitudine. Per esempio, potreste esservi trovati in una situazione in cui avete dovuto trasferirvi in una nuova città per lavoro. Se da un lato questa è una grande opportunità, dall'altro vi farà sentire soli. Potreste aver avuto relazioni con persone che non hanno sostenuto i vostri sogni e le vostre ambizioni.

Questo è comune nelle relazioni di abuso, perché la persona vuole controllarvi. Potreste aver avuto relazioni in cui non vi sentivate bene con voi stessi. Qualunque sia il motivo, la solitudine può far emergere un senso di inutilità e farvi sentire tristi. Questo però il momento di smettere di avere paura di restare soli!

Non volete rovinare l'amicizia

A volte la relazione è finita, ma non si vuole rompere con l'altro perché non si vuole rovinare l'amicizia. Sebbene questo sia un bel pensiero, a volte è solo una scusa per non rompere. Potreste pensare di essere troppo dipendenti dal vostro partner e di avere bisogno di lui/lei.

Potreste temere di non essere in grado di mantenere un'amicizia sana se rompete con il vostro partner. Se siete preoccupati di rovinare l'amicizia, dovreste provare a parlarne con il vostro partner. Non si deve rimanere in una relazione tossica a causa di una potenziale amicizia. Se un'amicizia vale la pena di essere mantenuta, può sopravvivere a una rottura. Anzi, potrebbe addirittura rafforzarsi perché non dipende più dall'altro.

Provi ancora qualcosa

Potete anche aver chiuso la relazione, ma provate ancora qualcosa per lui/lei. Questo può accadere se siete stati insieme per molto tempo. Potreste aver amato lui/lei a un certo punto e poi aver chiuso la relazione, ma non avete dimenticato quella persona. Molte persone rompono con il proprio partner ma provano ancora qualcosa per lui.

Pensano di poter gestire la situazione e di non essere feriti di nuovo. Tuttavia, dicono di essere solo ottimisti e di essere in fase di negazione. Le intenzioni possono essere le migliori, ma è meglio evitare il rischio. Questo vale soprattutto se avete scoperto che la relazione è tossica. In una relazione tossica, sarete sempre feriti e la situazione non migliorerà. Non vi resta che porre fine alla relazione.

Non volete fare la figura della cattiva persona

Potreste non voler rompere con il vostro partner perché non volete fare la figura della cattiva persona. Questo vale soprattutto se il vostro partner ne ha passate tante nella sua vita e non volete aggiungere altro dolore. Supponiamo che il vostro partner si sia trasferito in un altro Paese per lavoro e stia avendo difficoltà ad adattarsi.

Forse ha anche difficoltà a trovare un lavoro. In questa situazione, potreste voler rompere con il vostro partner, ma non lo fate perché non volete sembrare una persona cattiva. Potreste anche non voler rompere con il vostro partner perché ne ha passate tante. Forse ha già affrontato un divorzio o una rottura e non volete che ci passi di nuovo. Purtroppo non potete controllare come si sente il vostro partner. Si può cercare di essere il più possibile di supporto, ma non si può evitare che il partner sia turbato. Inoltre, non potete risolvere i problemi del vostro partner al posto suo.

Non volete rinunciare facilmente alla vostra relazione

State insieme da un po' e la relazione è diventata confortevole. Avete investito molto tempo ed energie nella relazione e avete anche trovato la persona giusta. Perché vorreste rinunciarvi? Molte persone hanno difficoltà a trovare l'amore e devono passare attraverso molte relazioni fallite prima di trovare la loro persona speciale. Forse avete trovato il vostro vero amore e non volete rinunciarvi facilmente.

Queste sono alcune delle ragioni per cui non riusciamo a chiudere una relazione che non funziona ma la risposta è spesso dentro di noi; iniziamo a chiederci perché preferiamo essere in una relazione infelici piuttosto che vivere un periodo di solitudine.