T ra accessori a misura di amici a quattro zampe e gadget divertenti, ecco 10 regali pet friendly da cui lasciarsi ispirare

A caccia di regali per amanti degli animali? Ebbene, abbiamo pensato di darti una mano! Visto che trovare il regalo azzeccato non è sempre facilissimo, abbiamo voluto darti qualche dritta utile per non sbagliare.

Cosa regalare dunque a chi ama cani, gatti, pesciolini rossi e, più in generale, tutti gli animali del pianeta?

La prima dritta può essere quella di puntare su un accessorio utile che possa semplificare la vita con l’amico a quattro zampe: largo allora a cucce divertenti, per cani e gatti, set per il cibo, ma anche spazzole funzionali per dire addio ai peli lasciati dal cucciolo su divani o tappeti.

Tra le proposte più divertenti, anche la tenda teepee per animali o il seggiolino auto per i viaggi in compagnia con Fido.

In alternativa, puoi ripiegare su un gadget a tema: come un set di taccuini con divertenti stampe ispirate al mondo degli animali o, ancora, simpatiche tazze da colazione a forma di diversi animaletti.

Per semplificarti ancora di più la scelta, abbiamo selezionato 10 regali per appassionati di animali che puoi acquistare facilmente anche su Amazon. Eccoli!

Il set con borraccia e ciotola

Perfetta da portare a spasso, la borraccia con ciotola annessa può essere il regalo perfetto per chi ha un cane. Realizzata in silicone alimentare flessibile di alta qualità, è dotata di due scomparti: uno per i croccantini e l'altro per l'acqua, entrambi con coperchio.

L'acquario LED

Amanti della fauna acquatica? Il regalo ad effetto può essere un super acquario. Disponibile in quattro diverse dimensioni, quello di Tetra Starter è dotato di tutta l'attrezzatura tecnica essenziale, ha un coperchio resistente e in più un pratico sportello per la somministrazione del cibo. Ad arricchire l'acquario è anche la lampada LED che lo illumina in modo suggestivo.

La torre-gioco per il micio

Se cerchi un regalo a misura di gattofilo, punta sulla divertente torre da gioco. Realizzata in tessuto morbido, è perfetta come cuccia, come attività di gioco ma anche come tira-graffi. La divertente pallina che si muove rapidamente avanti e indietro quando viene toccata, farà il resto!

La tenda teepee per Fido

Tra i regali più originali anche la tenda teepee per animali domestici. Perfetta sia per cani che per gatti, è morbida e confortevole, ma anche facile da montare e ideale per regalare un tocco in più all'arredo di casa.

La spazzola tattica

Non sarà un regalo poetico ma sicuramente sarà apprezzato da chi ha in casa... amici pelosi. Si tratta della spazzola che permette di rimuovere velocemente ed efficacemente il pelo rimasto su tappeti, divani, cuscini o vestiti. Riutilizzabile all'infinito, diventerà un accessorio must sia in casa che in auto.

Il seggiolino auto per il cane

Per chi viaggia in compagnia dell'inseparabile Fido, il regalo giusto può anche essere il pratico seggiolino auto. Dotato di cinghie regolabili incorporate che facilitano l'installazione su qualsiasi auto, ha una cintura di sicurezza da agganciare al collare.

La fontanella automatica

Pratica e funzionale, anche la fontana automatica per cani e gatti può essere un regalo azzeccato per chi ha in casa animali domestici. Con una capacità di 6 litri e un sistema di filtraggio igienico e sicuro, aiuta a mantenere l'acqua per gli amici a quattro zampe sempre fresca.

La palla interattiva per l'amico peloso

Per chi ha appena adottato un micino l'idea giusta può anche essere la palla interattiva con cui farlo giocare. Basta premere il pulsante e la pallina ruota automaticamente di 360 gradi, dando vita a... divertenti inseguimenti. In più può essere arricchita con piume, campanelli e pompon e si ricarica tramite USB.

I taccuini a tema

Il set di quaderni a tema animali può essere un pensierino poco impegnativo ma sempre gradito per gli amanti del genere. Quelli che trovi su Amazon hanno un formato ideale per tenerli sempre a portata di mano e sono perfetti come diario di viaggio o blocco per gli appunti.

La tazza bradipo

Infine, tra le proposte più divertenti, anche l'allegra tazza a forma di animale, o meglio a forma di tenerissimo bradipo. Realizzata in ceramica, si può mettere nel microonde e sarà l'alleata perfetta per iniziare la giornata con un sorriso.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.