D alla cuccia spiritosa al dessert gourmet, ecco 10 regali per fare felici gli amanti dei cani … ma anche i loro amici a quattro zampe

Regali per amanti dei cani: cosa scegliere

“Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”, così scriveva il celebre filosofo Arthur Schopenhauer. E a pensarla come lui sono sicuramente in tanti, perché l’affetto di un amico a quattro zampe è davvero qualcosa di unico e speciale. Ebbene, se sei in cerca di un’idea regalo azzeccata per fare felici proprio coloro che non si separerebbero mai e poi mai dai loro compagni d’avventura pelosi, capiti nel posto giusto!

Quali sono i giusti regali per gli amanti dei cani su cui puntare? Le idee sono moltissime: se vuoi orientarti su qualcosa di utile puoi scegliere un gadget tattico come la borraccia da viaggio o il dispenser di croccantini con timer programmabile, se invece preferisci qualcosa di più divertente, largo alla fantasia: online puoi trovare cucce spiritose, set di giochi "masticabili" e persino speciali dessert con cui deliziare il palato degli amici a quattro zampe.

Per darti una mano, abbiamo selezionato 10 idee dog friendly con cui non potrai sbagliare.

Qui sotto, allora, la nostra selezione di regali per amanti dei cani.

La borraccia da viaggio

Praticissima da portare sempre con sè nelle uscite con Fido, la borraccia può essere un'ottima idea regalo. Quella di Actgon è dotata di guarnizione in silicone anti-perdite, è facilissima da usare ed ha un formato compatto, capiente ma leggero.

Il set di giochi per il cucciolo

Se cerchi un regalo con cui fare felice l'amica che ha appena adottato un cucciolo, ecco l'idea giusta: un simpatico set di giochini in cotone naturale... tutti da masticare! Oltre ad essere perfetti per far divertire Fido, sono anche utili per la sua dentizione perché le fibre di corda funzionano come una sorta di filo interdentale.

Il GPS per non perdere Fido

Un altro regalo utile e intelligente può essere il localizzatore che permette al padrone di avere sempre il suo cane sotto controllo ed evitare che si perda. Con Tractive è infatti possibile monitorare gli spostamenti dell'amico a quattro zampe in tempo reale, direttamente sullo smartphone, ma non solo: si può anche tenere traccia dei minuti di attività, di riposo e delle calorie bruciate, impostando obiettivi di attività e aiutando così il cucciolo a rimanere in forma.

La cuccia spiritosa

Il regalo più divertente? La cuccia morbidissima, fatta a forma di squalo! Leggera e pieghevole, può essere lavata facilmente e potrà essere il giaciglio perfetto per l'amico peloso. La taglia del cane? Non è un problema, perché il modello è disponibile in diversi formati!

Il gioco interattivo

Per allenare i riflessi di Fido, un 'altra idea regalo originale può essere il gioco interattivo con cui il cane impara a guadagnarsi la sua ricompensa utilizzando diverse tecniche. Nel Flip Board è infatti possibile posizionare i suoi croccantini preferiti e lasciare che sia lui a divertirsi a trovarli.

La torta gourmet (per Fido)

Come festeggiare degnamente l'amico amante dei cani? Con una torta speciale, certo, pensata però per il palato del suo cucciolo! La torta di mela per cani della linea Lolo pets può essere la scelta perfetta perché è realizzata con ingredienti di qualità e si presenta in un formato super spiritoso.

La tazza divertente

Per un pensierino poco impegnativo ma di sicuro effetto, puoi scegliere anche la tazza dedicata a tutti coloro che non si separano mai dall'amico a quattro zampe. Realizzata in ceramica, è decorata con una frase divertente e può essere messa in lavastoviglie ma anche nel microonde.

Il distributore di croccantini

Se sei invece alla ricerac di un regalo tattico, ecco l'idea ad hoc: il dispenser di croccantini automatico con timer. Moderno e funzionale, può essere impostato tramite il display e consente di programmare fino a 4 pasti. Il dettaglio in più? Si può registrare anche la voce del padrone come allarme acustico per segnalare l'arrivo della pappa!

L'album dei ricordi

Per le più romantiche, c'è anche l'album in cui conservare i momenti più belli vissuti insieme al proprio cucciolo. All'interno del diario c'è infatti lo spazio per incollare le foto ma anche tante pagine dove annotare visite dal veterinario, traguardi raggiunti e ricordi speciali.

Il collare con braccialetto coordinato

Infine, un'idea regalo azzeccata può anche essere il divertente collare a forma di bandana, corredato da un braccialetto en pendant per il padrone. Realizzato in materiali sicuri e naturali, sarà un modo originale per celebrare il legame speciale con l'amico a quattro zampe.

