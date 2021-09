C uffie bluetooth, maglie tecniche ma anche libri e accessori hi-tech: ecco 10 idee per fare felici gli appassionanti di running

Correre, si sa, non è solo uno sport ma un vero e proprio stile di vita. Per questo, quando capita di dover scegliere regali per appassionati di running, se non si condivide quella stessa passione, ci si può trovare in difficoltà. Il segreto? Puntare sulla praticità!

Sono infatti diversi gli accessori utilissimi per chi pratica running: maglie tecniche super confortevoli ma anche cuffie bluetooth per correre ascoltando la propria musica preferita e persino libri per veri cultori.

Se sei a caccia di dritte, ecco 10 regali per appassionati di running che ti faranno fare un figurone... qualunque sia il tuo budget.

Il marsupio da corsa

Per tenere tutto a portata di mano durante le sessioni di running, un'idea regalo utile può essere il marsupio tattico e capiente. Quello di Victoper è resistente all'acqua, ha il cinturino regolabile ma soprattutto è dotato di tante pratiche tasche: dal porta-borraccia al supporto per lo smartphone fino alle fessure per le cuffie.

Il fitness tracker

Indispensabile per tutti gli appassionati di corsa, e gli sportivi in generale, il fitness tracker è sempre un'ottima idea regalo. Xiaomi Band 5 può essere la scelta ideale perché ha un ampio display con oltre 65 temi, include 11 modalità sportive professionali e dispone di monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca. In più è disponibile in 6 colori diversi.

Per chi adora correre ascoltando la propria musica preferita, il regalo giusto possono essere le cuffie bluetooth. Quelle di Donerton offrono una connessione stabile e grazie al microfono integrato possono essere usate anche per rispondere alle chiamate. Ideali per gli sportivi, sono realizzate con materiali impermeabili e resistenti al sudore. In più offrono un'autonomia di 10 ore con una sola carica.

Lo zaino da running

Lo zaino giusto per gli appassionati di running? Quello super piatto da indossare come un gilet. Lo zaino di Triwonder è pensato appositamente per lo sport perché realizzato con materiali traspiranti, morbidi e leggeri. Regolabile per adattarsi a tutti i tipi di corporatura, è disponibile in diversi colori.

Il libro must

Se preferisci puntare su un libro, il titolo giusto per gli appassionati di running è quello edito da Pickwick e firmato da Enrico Arcelli, medico dello sport, dietologo e preparatore di moltissimi atleti. Il volume racchiude programmi di allenamento ma anche consigli su alimentazione, integratori, abbigliamento e dispositivi tecnologici per migliorare le proprie performance.

La fascia da braccio

In alternativa al classico marsupio, il regalo giusto per gli appassionati di running può anche essere la pratica fascia da braccio. Comoda da indossare mentre si corre, consente di posizionare auricolari, smartphone ma anche chiavi o oggetti preziosi. La tasca nascosta, infatti, è perfetta per tenere al sicuro carte di credito o denaro.

La borraccia da running

La borraccia giusta per chi corre? Quella che si arrotola! Salomon Soft Flask è infatti una borraccia morbida, con capacità di 250 ml, perfetta per mantenersi ben idratati durante le corse all'aria aperta. Facile da usare, perché per bere è sufficiente premere leggermente, è dotata anche di valvola anti-perdite per limitare gli "incidenti di percorso".

Le sneakers tattiche

Anche un paio di sneakers possono essere il regalo perfetto per i cultori della corsa. Nike Revolution 5, ad esempio, sono scarpe da running confortevoli e con design minimalista. Il modello combina ammortizzazione, grazie all'intersuola in schiuma, e leggerezza, mentre il tessuto con struttura a maglia di poliestere assicura la massima traspirabilità.

Il diario di corsa

Utile per annotare i propri traguardi, anche questo diario può essere un'idea regalo pratica e divertente. Su ogni pagina è infatti possibile monitorare gli allenamenti di corsa quotidiani segnando parametri come distanza, durata, velocità e frequenza cardiaca.

La maglia tecnica

Per gli appassionati di running, infine, anche l'abbigliamento è fondamentale. Il regalo giusto può essere allora una buona maglia tecnica come quella di Nike. Grazie alla tecnologia Dri-FIT la maglia aiuta a mantenere il corpo asciutto mentre il design slim fit offre una vestibilità su misura. Il modello inoltre è disponibile in tantissimi colori.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.