Quando parliamo di idee regalo la difficoltà è riuscire a incontrare i gusti specifici della persona a cui è destinato il regalo: per questo fare un regalo che è destinato a una coppia può sembrare ancora più difficile.

Che si tratti di un anniversario, di una casa nuova o di un inizio di convivenza (sorvoliamo sul matrimonio che richiede regali più impegnativi), può capitare di dover fare un regalo a una coppia.

In questi casi il regalo deve essere strategico: tra le idee migliori possiamo citare oggetti coordinati, oggetti d'arredo per la casa condivisa (ma solo se si conoscono molto bene gusti e necessità) o ancora gadget scherzosi per virare sulla simpatia.

Se sei a caccia del regalo giusto per una coppia, qui trovi 10 idee perfette per celebrare il bello della vita a due.

La coppia di grembiuli

Per la coppia di fidanzati appassionati di cucina, che amano passare il tempo libero ai fornelli, il regalo divertente e utile può essere la parure di grembiuli in coordinato. Dotati di tasca anteriore e di fibbia regolabile, sono caratterizzati da una spiritosa stampa.

Lo zaino da picnic

Per la coppia dallo stile country chic, invece, il regalo originale può essere lo zaino con tutto l'occorrente per organizzare un romantico déjeuner sur l'herbe. All'interno, infatti, un tagliere, un apribottiglie, un coltello da formaggio, ma anche un set di piatti piani, tazze, posate e tovaglioli. Il dettaglio in più? Il portabottiglie termico rimovibile e l’ampia coperta da picnic a righe.

Una fuga di relax per due

È un grande classico, è vero, ma anche uno dei regali solitamente più apprezzati: si tratta della giftbox che offre la possibilità di godersi un percorso benessere a scelta in tête-à-tête. Tra sauna, bagno turco e attività fitness, lo stress della città sarò solo un lontano ricordo.

La coppia di federe divertente

Novelli sposi? Il regalo semplice ma divertente può essere la coppia di federe coordinate per personalizzare il loro nido d'amore. Realizzate in morbida microfibra, sono caratterizzate da una stampa black&white che forma la scritta LOVE. Più romantici di così...

I portachiavi romantici

Se invece si tratta di scegliere un regalo per una coppia di amici che ha appena inaugurato la casa nuova, non c'è niente di meglio che puntare su un portachiavi, ovviamente doppio. Tra le proposte più spiritose, la coppia di dolci balene magnetiche che, separate, diventano due pratici portachiavi: uno per lei e uno per lui.

Le tazze coordinate

Cosa c'è di più romantico di una colazione a due? Il regalo giusto per la coppia di fidanzatini inseparabili, sarà allora il set di tazze con la sagoma di due gatti che si scambiano un tenero bacio. Dolcissime, sono anche molto pratiche perché possono essere messe sia nel microonde che in lavastoviglie.

Il libro con i quiz di coppia

Un'idea spiritosa e perfetta per le coppie che stanno ormai insieme da tanto tempo, può essere il libro per testare l'affinità di coppia. All'interno tante domande serie, romantiche e divertenti per divertirsi insieme e magari scoprire... anche i lati più nascosti del partner.

Il portabottiglie originale

Insolito e originale, anche il portabottiglie con scultura in metallo che rappresenta una coppia di innamorati. Perfetto come regalo di anniversario, darà un tocco divertente alla tavola ... da regalare, ovviamente, accompagnato da una bottiglia speciale.

Il set sale&pepe da tavola

Sempre restando a tema tavola e cucina, l'idea regalo di coppia, utile e divertente, può essere anche l'allegro set sale&pepe di Vigar. I due macinini, smontabili in tre pezzi, rappresentano infatti un lui e una lei stilizzati e... irresistibili.

Le t-shirt coordinate

Infine, per una coppia giovane, il regalo giusto può essere il set di t-shirt coordinate con simpatica stampa a tema. Realizzate in cotone al 100% sono confezionate in una scatola di carta e sono disponibili in diverse taglie e colori.

