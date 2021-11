S tai cominciando a pensare ai regali di Natale? La priorità assoluta, allora, è cercare quelli per fare felici le amiche di sempre. Ecco qualche idea da cui lasciarti ispirare

Regali di Natale per le amiche

Hai già pensato ai regali di Natale per le amiche? Se ancora non hai trovato l’ispirazione giusta abbiamo raccolto un po' di idee regalo utili da sfruttare.

I regali di Natale per le amiche, più o meno strette, sono fondamentali: anche se si tratta di regali economici e piccoli (anche regali sotto i 10 euro), servono idee originali. I regali per le amiche infatti - pur non essendo impegnativi - sono un modo bello per dirsi "ti voglio bene", ed è giusto che siano pensati e fatti con il cuore. Ma come si trovano idee sempre nuove per amiche magari di vecchia data a cui abbiamo già regalato di tutto? Prima ancora di leggere la nostra guida, puoi cominciare a sbirciare nella sezione di Amazon dedicata ai prodotti più desiderati: potresti trovare validi suggerimenti!

Regali di Natale per le amiche: le tendenze 2021

Visto che i regali di Natale a cui pensare sono diversi, può essere utile scoprire quali sono le principali tendenze del momento, pur con un occhio di riguardo ai grandi classici con cui non si sbaglia mai.

Da dove cominciare? Naturalmente dai prodotti di bellezza, un must assoluto capace di far felice qualsiasi donna: dalle trousse con il make-up al set di maschere per il viso, le proposte sono tantissime e perfette per soddisfare tutte le esigenze.

Non dimenticare anche di puntare su hobby e passioni particolari. Qualche esempio? Per l'amica con il pollice verde, puoi pensare a un set speciale con tutto il necessario per il giardinaggio da balcone. Patite di cucina nipponica? Largo al kit per preparare anche in casa una magnifica cena a base di sushi.

Insomma, con le nostre dritte non avrai che l’imbarazzo della scelta: ecco allora alcune idee regalo per le amiche da comprare in un click su Amazon!

Il set di creme per le mani

Non sarà un'idea originale ma è comunque sempre molto gradita, soprattutto in questo periodo che, tra temperature rigide e gel igienizzanti, le nostre mani sono spesso screpolate. Via libera allora per le amiche al set con 6 creme mani bio, arricchite con burro di karitè, aloe naturale e vitamina E. Pensate per idratare e ammorbidire la pelle secca, si presentano in una bellissima confezione regalo... così non devi nemmeno pensare al pacchetto!

Il kit da giardinaggio

Per l'amica che ama prendersi cura delle sua adorate piantine di casa, quest'anno il regalo giusto può essere il set da giardinaggio in un'allegra fantasia floreale. Composto da tre utili attrezzi, comprende anche il pratico marsupio dove riporli mentre si lavora.

Gli orecchini alla moda

I mini orecchini a cerchio sono tra gli accessori più in voga quest'anno. Perfetti allora per le amiche quelli proposti da Pandora. Realizzati in argento Sterling 925 impreziosito da luminosi zirconi, hanno dimensioni ideali per essere indossati ogni giorno. Bellissimi sia da soli che mixati ad altri orecchini, faranno la gioia delle più modaiole.

La palette di ombretti

Puntare sul make-up, si sa, è sempre un'idea azzeccata. Se vuoi vincere facile, senza spendere una fortuna, punta sulla super palette di ombretti. All'interno una gamma di 16 tonalità diverse, satinate e scintillanti. Perfetti sia per le serate di festa che per altre occasioni, gli ombretti sono racchiusi in una confezione speciale... con un messaggio da cui lasciarsi ispirare.

Il set per il sushi

Per l'amica appassionata di cucina nipponica, l'idea giusta è il set con cui cimentarsi nella preparazione di piatti originali a base di sushi di tutte le dimensioni e forme. Il kit è composto infatti da 12 pezzi di cui un coltello per sushi e una spatola anti-aderente per evitare che il riso si incolli. E per non sbagliare si possono consultare gratuitamente i video appositi che spiegano le ricette e come utilizzare ogni strumento.

Lo smartwatch stiloso

Per l'amica sportiva, sempre attenta alla salute e al benessere del corpo, quest'anno puoi scegliere anche uno smartwatch, ancora meglio se con un design femminile e alla moda. Un esempio? Huawei Watch Fit, caratterizzato da una raffinata cassa in acciaio inossidabile, abbinata a un morbido cinturino. Il modello include 99 modalità sportive e funzioni diverse tra cui GPS, monitoraggio del battito cardiaco e calendario dei cicli mestruali.

Il set di beauty mask

Amiche beauty-addicted? Le farai felici con un super set di maschere in tessuto per il viso. All'interno 12 diverse tipologie pensate per altrettante esigenze della pelle. Burro di karitè, avocado, aloe, limone, melograno e persino pomodoro... per provare i benefici di tutti questi ingredienti di bellezza.

L'organizer da viaggio

Per l'amica sempre in viaggio, l'idea tattica è il beauty-organizer in tessuto impermeabile da mettere in valigia. Pensato per contenere e trovare facilmente tutto il necessario, come spazzolini da denti, cosmetici, shampoo o gel doccia, può anche essere appeso per una maggiore praticità. E nella stessa confezione c'è anche la sacca con coulisse per la biancheria.

La macchina per fare i cupcake

La tua amica del cuore ama dilettarsi in cucina sfornando dolci di ogni tipo? Ecco il regalo giusto e originale! Si tratta di una macchina per realizzare facilmente cupcake, pasticcini o tortine salate. Facile da utilizzare, ha anche un design accattivante che regalerà alla cucina un tocco di colore.

La tracollina glam

Per le amiche più modaiole, largo anche ad accessori super glam come la tracolla firmata Michael Kors. Perfetta da indossare anche la sera, è realizzata in pelle, con una tracolla impreziosita da una piccola catena. La dimensione? Ideale per portare con sé tutto quello che serve.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna. com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.