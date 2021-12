Quest’anno hai deciso di non badare a spese? Tra smartphone di ultima generazione, televisori ed elettrodomestici da cucina, ecco le proposte d’eccezione da mettere sotto l’albero

Regali di Natale importanti: tutte le idee

Nel periodo delle feste, si sa, non c’è niente di più bello che fare felici le persone che amiamo, qualche volta anche concedendoci il lusso di non badare a spese e scegliendo regali di Natale costosi ma al tempo stesso capaci di lasciare davvero il segno.

Su cosa puntare? Molto dipende dal destinatario. Che sia la mamma sempre pronta a farsi in quattro per noi, il fidanzato storico o il marito o il papà, non fa differenza: se quest’anno hai deciso di sorprenderli con un dono deluxe, o se per svariati motivi quest'anno hai un budget più ampio, sei capitata nel posto giusto.

Abbiamo infatti trovato delle maxi idee regalo che faranno felici i tuoi cari e daranno a te la possibilità di dimostrare quanto tieni a loro.

In cima alla classifica, naturalmente i regali di Natale tecnologici adatti a tutti, tra smartphone di ultima generazione con cui accontentare il fidanzato esigente, elettrodomestici da cucina che faranno la gioia della mamma ma anche bici elettriche con cui spostarsi agilmente in città senza usare la macchina.

Per facilitarti la scelta, abbiamo suddiviso le proposte per fascia di prezzo: puoi così trovare regali sopra i 100 euro, oltre i 200 e persino sopra i 500 euro... in barba all’avarizia! L’effetto WOW è garantito: a te non resta che decidere chi desideri stupire quest’anno!

Le idee regalo sopra i 100 euro

Lo smartphone con fotocamera quadrupla

Il regalo giusto per il fidanzato? Quest'anno può essere uno smartphone di ultima generazione. Se cerchi un modello che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo punta su Samsung Galaxy A12. Oltre al design ergonomico ed elegante, con linee arrotondate che offrono una presa confortevole, questo smartphone è dotato di display Infinity-V da 6,5" che permette di guardare video, streaming e giocare in qualità HD. Il plus? Le quattro fotocamere posteriori per realizzare scatti professionali.

Lo spazzolino elettrico con intelligenza artificiale

Credi che lo spazzolino elettrico sia un regalo un po' anonimo? Dovrai ricrederti. Oral-B iO 9s Go Electric consente infatti un monitoraggio 3D dei denti grazie all’intelligenza artificiale, guidando così verso una pulizia ottimale. Non solo: il display interattivo a colori segnala le informazioni importanti come le modalità di spazzolamento e l’usura della testina e per di più... saluta quando lo accendi e sorride quando fai un buon lavoro.

La spazzola lisciante

Per le irriducibili della chioma impeccabile, quest'anno il regalo giusto può essere anche la super spazzola lisciante di Ghd. Dotata di tecnologia in ceramica con ionizzatore, è perfetta per lisciare i capelli ed eliminare l'odiato effetto crespo. Non solo, la combinazione di setole corte e lunghe ad alta densità consente di gestire ampie sezioni di capelli, per uno styling setoso... senza perdere troppo tempo!

Le idee regalo sopra i 200 euro

La videocamera d'azione

Fidanzato amante dell'avventura? Quest'anno sorprendilo con una mini fotocamera d'azione pensata per riprendere anche mentre si fa sport. Insta360 GO 2 è piccola ma potente (ha le dimensioni di un pollice e pesa solo 27 gr). Grazia al super sensore d'immagine da 1/2.3" permette di girare video nitidi a 1440p ed è impermeabile fino a 4 metri.

Il tablet super compatto

Tra i regali costosi ma decisamente apprezzati, non può mancare anche un tablet di ultima generazione. Se cerchi un modello leggero e compatto ma allo stesso tempo molto funzionale, l'idea giusta può essere Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Oltre all'ampio schermo da 10.4", per una visualizzazione dinamica e immersiva, e al doppio speaker, il tablet di Samsung dispone anche di penna, maneggevole e precisa, per rendere ancora più smart ogni funzione.

La planetaria deluxe

Per i food lovers e per tutti coloro che amano cimentarsi ai fornelli questo sarà il regalo di lusso super azzeccato. La planetaria Electrolux Ekm5570 consente di preparare pasta sfoglia, pane croccante ed altre pietanze in poche mosse, grazie agli accessori multifunzione inclusi, come la frusta piatta in silicone SoftEdge e il coperchio per la lievitazione PerfectRise. In più vanta una potenza da 1200 W e 10 livelli di velocità.

Il robot aspirapolvere

Vuoi sorprendere la mamma con un regalo che non si aspetta? Punta sull'aspirapolvere che penserà alle pulizie di casa al posto suo! iRobot di Roomba offre un sistema di pulizia a tre fasi per rimuovere anche lo sporco più ostinato e suggerisce i programmi più adatti ai momenti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti come durante la muta degli animali da compagnia o le stagioni delle allergie. E per le più smart è anche compatibile con Alexa e Google Assistant: così può essere comandato solo con il suono della voce!

Le idee regalo sopra i 500 euro

La tv con luci LED sui bordi

Vuoi fare veramente felice il marito o fidanzato che ama trascorrere le serate davanti alla tv? Il regalo giusto allora è una tv all'avanguardia. Quella di Philips, oltre ad avere Alexa integrata, ha uno schermo con LED intelligenti sui bordi per creare una luce coinvolgente e affascinante. In più con Dolby Vision e Dolby Atmos i contenuti HDR saranno visivamente e acusticamente realistici.

Il MacBook Air

Quest'anno hai deciso di stupirlo con effetti speciali? Punta allora sul MacBook Air. Si tratta infatti del portatile più leggero e sottile di Apple, completamente trasformato dal chip Apple M1. Con CPU fino a 3,5 volte più veloce, vanta una batteria che dura fino a 18 ore e 8GB di memoria unificata.

La bici elettrica

Vuoi convincere chi ami a limitare l'uso dell'automobile in città? Ecco il super regalo con cui riuscirai a sorprendere: la bici elettrica. Momo Design Venezia ha un design unisex, telaio in acciaio, motore posteriore da 250 W, luci LED e funzione walk a 6 km/h. In più il display LED sul manubrio, oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza per modulare, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore durante la pedalata.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.