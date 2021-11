Dallo smartphone di ultima generazione al set per preparare in casa il proprio gin preferito: ecco i regali da acquistare online che lo lasceranno senza parole

Regali di Natale per lui

Il Natale si avvicina e come ogni anno, affiora alla mente di chi è in coppia la fatidica domanda: cosa gli regalo quest’anno? Trovare il regalo di Natale per lui - che si tratti di fidanzato, compagno o marito - non è mai semplice, a meno che non decidiate di comune accordo di scambiarvi regali di Natale "su richiesta".

Insomma la scelta può non essere delle più facili, specie se state insieme da molto tempo e pensi di avergli già regalato tutto quello che si poteva regalare. Qualche suggerimento utile può arrivare però dando un'occhiata alle speciali vetrine di Amazon, come quella dedicata agli oggetti più regalati

Regali di Natale per uomo: tendenze 2021

Se gli hai regalato ormai praticamente "tutto" una buona idea può anche essere dare un'occhiata alle tendenze di acquisto del momento: con ogni probabilità salterà fuori qualche oggetto interessante che il tuo lui non ha. Che si tratti dell'ultimo smartphone uscito, di una macchina fotografica di ultima generazione, insomma con i regali di Natale tecnologici non si sbaglia mai.

Un buon metodo è prendere ispirazione dalle sue passioni o magari dai suoi hobby e dai suoi passatempo preferiti. In questo modo, anche un regalo piccolo ed economico o low cost sarà capace di renderlo davvero felice.

È un tipo sportivo? In questo caso le idee possono essere diverse, dallo smartwatch elegante per avere un valido personal trainer da polso quando si allena, allo zaino tattico perfetto per l'ufficio. Se invece è il classico tipo che ama rilassarsi sorseggiando un bicchiere di cognac, puoi puntare su un'etichetta speciale o persino su un originale set con cui potrà cimentarsi a creare il proprio gin preferito.

Fidanzato (o marito) che ama curare al meglio il suo look? Intramontabile, allora, il set professionale con regolabarba, rasoio e tagliacapelli.

Regali tech per lui

Anche puntando su qualche accessorio hi-tech sarà difficile sbagliare: vuoi stupirlo con effetti speciali? Quest'anno punta su una smart tv con cui potrà godersi partite di calcio e serie tv preferite. Immancabile anche il nuovo Echo Show per quelli che non possono vivere... senza Alexa.

Insomma, se ancora non hai deciso, ti suggeriamo 10 regali di Natale (per tutte le tasche) che lo faranno felice e che puoi acquistare online su Amazon.

Lo smartwatch elegante

Se il tuo lui è un tipo sportivo, punta su uno smartwatch elegante ma anche funzionale. Tra i più apprezzati c'è Garmin Instinct: il modello è progettato su standard militare per la resistenza termica, agli urti e all'acqua. Potrà utilizzarlo per correre, fare escursioni, andare in mountain bike, nuotare e molto altro ancora. Ma non solo: lo smartwatch può essere anche collagato ai dispositivi per cani per ricevere aggiornamenti sullo stato di Fido e avvisi direttamente al polso.

E se cerchi modelli più economici, puoi dare un'occhiata anche a questi:

Lo zaino in pelle porta pc

Un'idea utile per l'ufficio ma anche per la vita di tutti i giorni, è lo zaino elegante porta pc. Quello di Moleskine consente un'organizzazione ottimale, perché è compatibile con tutti i dispositivi digitali come iPad, kindle e computer fino a 15 pollici. In più consente di tenere separato il pc dagli altri effetti personali grazie alla tasca apposita.

I calzini spiritosi

Se cerchi un pensiero spiritoso capace di strappargli un sorriso, punta su qualcosa di originale. Il suo passatempo preferito è la PlayStation? Largo ai calzini ... con cui tenere alla larga eventuali seccatori durante le sue interminabili partite!

Il nuovo Echo Show

Se il tuo lui è di quelli che non si separerebbero mai da Alexa, quest'anno sorprendilo con il nuovo Echo Show. Lo schermo HD da 8", consente la regolazione automatica dei colori, mentre gli altoparlanti stereo assicurano una resa ottimale. Potrà utilizzarlo per effettuare videochiamate con la telecamera da 13 MP ma anche per tenere sott'occhio gli appuntamenti in calendario, guardare un notiziario o ricevere aggiornamenti sul traffico.

Il set da barba 10 in 1

Il tuo fidanzato ama prendersi cura del suo aspetto ed essere sempre impeccabile? Regalagli allora un super set con tutto il necessario per la sua beauty routine. Il regolabarba di Braun 10-in-1 include infatti un rifinitore, un tagliacapelli, un rasoio di precisione e molti altri accessori che si riveleranno indispensabili.

Lo smartphone con tripla fotocamera

Se pensi sia arrivato il momento di sostituire il suo vecchio smartphone, quest'anno per Natale regalagli un modello innovativo e all'avanguardia come Oppo A16. Dotato di tripla fotocamera da 13MP AI e Led posteriore con sensore di temperatura, permette di realizzare scatti in modalità ritratto o panorama ma anche video. In più dispone della funzione di riconoscimento facciale e sblocco con impronta laterale.

Vuoi confrontare altri modelli di smartphone? Di seguito ne trovi altri, con diverse fasce di prezzo e funzionalità:

Il cognac pregiato

Se il tuo lui è un vero intenditore di cognac, sorprendilo con una bottiglia d'eccezione. Quello di Courvoisier è ottenuto da una miscela molto antica di cognac invecchiati tra gli 11 e i 25 anni ed è considerato unico al mondo. Ad oggi è infatti il solo ad aver ricevuto il sigillo di "Prestige de la France" - la più alta onorificenza per l'eccellenza - per il suo impeccabile processo produttivo.

La smart tv

Se film, partite e serie tv sono il suo passatempo preferito, quest'anno il regalo che lo farà felice sarà una smart tv di ultima generazione. Sony Bravia ha una sottile cornice in alluminio che permette di concentrarsi sullo schermo per un’esperienza di visione immersiva e cinematografica. Il dettaglio che amerà di più? Il telecomando vocale con controllo intelligente per Alexa ed Assistente Google.

E se pensi che la smart tv possa essere la scelta giusta, qui sotto trovi altri modelli, anche con fasce di prezzo diverse:

Il set per preparare il gin

Per fidanzati o mariti amanti del gin questo può essere un regalo davvero molto originale. Di cosa si tratta? Di un set con cui preparare in casa diversi distillati. All'interno erbe profumate e spezie per creare con un tocco personale il proprio gin preferito. Il set contiene anche due bottiglie di vetro e un imbuto in acciaio inossidabile.

L'orologio classico

Infine, un'idea intramontabile e sempre apprezzata, può anche essere quella di scegliere per la tua dolce metà un orologio classico e raffinato. Quello della collezione Retro di Festina ha cinturino in pelle e cassa in acciaio inox. Perfetto per chi ama uno stile elegante e senza tempo.

Vuoi dare un'occhiata ad altri orologi in vendita su Amazon? Ecco una mini selezione che può fare al caso tuo:

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.