Complementi d’arredo, lampade originali o divertenti accessori da cucina: ecco le idee regalo perfette per gli appassionati di design e non solo

Regali di Natale per la casa

Alla coppia di amici storici, alla mamma o al fratello che è appena andato a vivere da solo: se ancora non hai pensato a cosa mettere per loro sotto l’albero, l’idea giusta può essere quella di ricorrere a regali di Natale per la casa.

Troppo scontato? Niente affatto! Tessili, accessori e complementi d'arredo possono in realtà rappresentare una scelta azzeccata, soprattutto perchè si tratta di regali utili e spesso anche low cost.

Prima regola: puntare su soluzioni di design, dalla linea accattivante e originale. Invece del classico vaso che fa molto "vecchia zia", per esempio, punta su una decorazione per la tavola come la fruttiera di design o il set di bicchieri in ceramica a tutto colore.

Se preferisci invece optare per gli intramontabili tessili per la casa, come tovaglie o set di cuscini (idee perfette per la mamma), per non rischiare di cadere in regali un po' anonimi, punta su colori di tendenza o fantasie a tema natalizio.

Poco tempo a disposizione per il tuo shopping natalizio? Niente paura: gadget da cucina, complementi e persino lampade super originali possono essere acquistati a prezzi smart anche online, su Amazon.

Se quest'anno hai deciso di stupire i tuoi cari con qualcosa di davvero speciale per la loro casa, puoi armarti di pazienza e buona volontà e realizzare dei simpatici regali fatti a mano.

Se lavorare a maglia è la tua passione, perchè non realizzare per esempio una morbida coperta da tenere sul divano? Sarà un pensiero dolcissimo tanto per la nonna quanto per un'amica.

Saponette e candele profumate interamente realizzate hand made, sono un'altra idea di sicuro effetto: ti basta sbirciare sul web a caccia di tutorial e il gioco - o meglio, il regalo - è fatto!

E poi ancora cornici, barattoli decorati in cui racchiudere biscotti speziati e tanto altro ancora.

Regali di Natale per la casa: i complementi d’arredo

Parure per il letto, tovaglie e tessili per la tavola ti sembrano idee troppo banali?

Per fare centro senza cadere nell’ovvio, meglio sceglierli a tema natalizio: si riveleranno un pensiero super azzeccato per regalare un tocco di colore e di magia alla casa durante le feste.

Ecco allora i regali di Natale per la casa che puoi acquistare online su Amazon!

La lampada personalizzata

La lampada più trendy? È quella a forma di lettera. Appoggiata su uno scaffale o appesa all parete regala subito un tocco speciale (e personale) alla casa. Puoi scegliere l'iniziale della persona a cui vuoi regalarla ma anche comporre messaggi speciali abbinandone diverse. In più questo modello è anche dotato di pratico telecomando wireless, per gestire accensione e spegnimento ma anche intensità della luce.

Il set di cuscini

Motivo in tartan scozzese sui toni del rosso e del panna e tante allegre grafiche in stile natalizio: è il set di cuscini perfetto da regalare alla mamma, alla suocera o alla tua amica del cuore. Realizzate in cotone queste federe sono ideali per vestire a festa anche il divano di casa.

I soldatini di legno natalizi

Inutile dire che il vero trend del momento sono proprio loro: i soldatini in legno dall'allure retrò con cui addobbare la casa. Perfetti anche come regalo di Natale, quelli che trovi online sono realizzati in legno di alta qualità e dipinti con colori vivaci. In più sono impreziositi da tanti dettagli, dalla spada alle bacchette da tamburo. Il regalo ideale per i nostalgici delle cose di una volta.

Il set di bicchieri in ceramica colorata

Per l'amica fanatica della mise en place, punta sui bicchieri colorati dalla linea ricercata. Il set proposto da Villa d'Este Home è composto da 6 bicchieri in ceramica , ognuno di un colore diverso ma accomunati dal bordino marrone. Lavabili in lavastoviglie, saranno perfetti anche per una tavola di Natale insolita.

Il tagliere da formaggi

Per gli amici gourmand perfetto quest'anno anche il tagliere per servire i formaggi. Realizzato in legno di quercia, è dotato anche di un pratico scomparto separato per gli utensili (compresi nella confezione). Grazie alla sua forma ovale è ideale per servire formaggi, cracker e frutta di piccole dimensioni.

Il porta-bottiglie in bambù

Cosa regalare all'amico wine lover? Quest'anno stupiscilo con un porta-bottiglie originale ma anche super raffinato. Realizzato in bambù, è pensato per ospitare 12 bottiglie e per essere collocato facilmente su qualsiasi ripiano.

Le posate da insalata per animi rock

A caccia di un pensiero originale con cui fare felice l'amico appassionato di musica che è appena andato a vivere da solo? Le divertenti posate da insalata a forma di chitarra saranno l'idea giusta! Realizzate in legno, sono anche termoresistenti e pensate per non rovinare le pentole antiaderenti. Unica accortezza: vanno lavate a mano.

La poltrona-sacco

Il complemento d'arredo perfetto per gli amanti del design? Non può che essere la poltrona a sacco, in cui lasciarsi sprofondare per leggere o guardare la tv. Quella di Avalon è realizzata in tessuto 100% poliestere Made in Italy, resistente alle abrasioni, impermeabile e anche anti-strappo, grazie alle cuciture rinforzate. Da scegliere ovviamente nella versione natalizia rossa.

Il set di candele natalizie

Un grande classico con cui non potrai sbagliare, è anche il set di candele natalizie con cui decorare e profumare la casa. Nella confezione regalo di Yankee Candle ci sono 3 candele festive - Twinkling Lights, Tree Farm Festival e Christmas Eve Cocoa - insieme a un porta-candela in cui riporle. Il tutto a un prezzo super smart.

Il porta-spugna spiritoso

Per strappare un sorriso alle tue amiche più care, infine, puoi puntare anche su un'idea spiritosa, come il divertente porta spugna da tenere sul lavello della cucina. Non è adorabile?

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.