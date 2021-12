Dal set beauty super raffinato ai pezzi di design, ti suggeriamo alcune idee regalo "effetto WOW" sotto i 50 euro, da acquistare online

Sorprendere tutti con regali di Natale d’effetto senza spendere una fortuna? Sembra impossibile ma in realtà non lo è.

Esistono infatti molte idee regalo super tattiche che ti consentiranno di fare un figurone senza dover prosciugare il conto in banca, rischio sempre in agguato durante il periodo delle Feste. Come fare? Ti aiutiamo noi, con qualche strategia ad hoc e naturalmente qualche idea da cui prendere spunto!

Come trovare regali di Natale belli sotto i 50 euro

Il trucco per fare bella figura senza dilapidare il capitale? Tanto per cominciare, affidati al web, dove è possibile trovare moltissime offerte vantaggiose di prodotti spesso costosi. Su Amazon, per esempio, anche se non hai approfittato del Black Friday appena passato, puoi trovare quotidianamente offerte in corso che ti consentiranno di scegliere tra numerosissimi prodotti così da poter trovare il regalo azzeccato per tutti.

Un’altra strategia? Punta su griffe o brand molto conosciuti sul mercato: in questo modo qualsiasi regalo avrà un appeal decisamente più accattivante per chiunque. Le idee possono essere diverse, dal set con prodotti beauty super raffinati alla poltrona di design: non ci crederai, ma anche questi prodotti possono non superare i 50 euro.

Regali di Natale d’effetto: gli accessori hi-tech

Inoltre, non trascurare i regali tecnologici. Oggi, infatti, grazie a tecnologie sempre più all'avangurdia, è possibile sorprendere tutti con accessori sofisticatissimi eppure a prezzi ragionevoli.

Un esempio? L’orologio personal trainer che aiuta a tenere sotto controllo la salute e la forma fisica ma anche la lampada da scrivania touch multifunzione: sono super moderni, utili e possono soddisfare le esigenze di tutti, che si tratti del fidanzato o del nipote adolescente a cui non sai mai cosa regalare!

Infine, per i food lovers più appassionati, tieni d'occhio anche i piccoli elettrodomestici da cucina come la macchina per le crêpe. L'idea con cui non puoi sbagliare? Sicuramente un cofanetto gourmet con tante prelibatezze da gustare in famiglia o una selezione di tè pregiato.

Pronta quest'anno a fare un figurone mettendo in salvo il portafogli? Ecco allora i regali di Natale "effetto WOW" sotto i 50 euro che puoi scovare su Amazon.

L'orologio personal trainer

Per i patiti di sport ma non solo, il regalo giusto è l'orologio con cui tenere sotto controllo la salute e la forma fisica. Il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 si ispira alla forma classica ma aggiunge un innovativo schermo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, che lo rendono comodo da indossare e da guardare. Grazie al display AMOLED di grandi dimensioni, permette di impostare sullo sfondo la propria immagine preferita ed oltre alle funzioni sportive è un ottimo alleato anche per la salute perché in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Il beauty set da viaggio

Un cofanetto beauty di sicuro effetto? Quello da viaggio proposto da Nuxe con trattamenti nutrienti a base di miele. All'interno un gommage, un gel doccia ma anche un balsamo viso e un olio per il corpo, racchiusi in un pratica ed elegante pochette. Per le amiche travel addicted sarà il regalo perfetto.

La macchina per fare le crêpe

Per gli amici che amano dilettarsi ai fornelli, il regalo giusto può essere quest'anno anche la macchina per fare le crêpe. Quella di Ariete permette di cucinare crêpe ma anche pancake e piadine, grazie alla piastra antiaderente pensata per cuocere in modo omogeneo e per girare facilmente l'impasto. All'interno della confezione, inoltre, sono comprese anche due spatole stendi-impato in legno.

La parure letto natalizia

Costa meno di 50 euro ma ti permetterà di fare un figurone con l'amica appassionata di home decor: si tratta della bellissima parure per il letto scozzese. Perfetta per regalare alla casa un tocco natalizio e chic, è composta da copripiumino e due federe abbinate.

Il bracciale per le amiche

Per le amiche di sempre, perché non scegliere un piccolo ma elegante bracciale dal significato prezioso? Quello di J.Endéar ha un piccolo cuore in argento ed è realizzato con perline di granato naturale rosso. La pietra di granato oltre ad essere bellissima simboleggia lealtà ed amicizia ed è considerata anche un porta-fortuna. Il regalo perfetto per l'inizio dell'anno nuovo.

La piastra per capelli

Un altro regalo effetto "WOW" garantito può anche essere la piastra per capelli che permette di sfoggiare una chioma impeccabile in ogni occasione. Bellissima di Imetec ha un rivestimento in ceramica "Silk Effect" per una distribuzione omogenea del calore e un'adeguata protezione dei capelli. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è perfetta anche per la nipote adolescente dai gusti difficili.

Le cuffie Bluetooth

Hanno un design raffinato e accattivante, le cuffie bluetooth con ricarica rapida USB che fornisce 6,5 ore di tempo di riproduzione. La tecnologia bluetooth 5.1 offre inoltre una connessione del segnale stabile e un'esperienza audio ottimale. Impermeabili e resistenti al sudore e alla pioggia, possono essere il regalo giusto per l'amica sportiva e sempre connessa.

La selezione di tè pregiato

Vuoi fare un figurone con la suocera senza spendere una fortuna? Ecco l'idea giusta! Si tratta di una speciale selezione di tè. Fondata in India, Vahdam Teas è un marchio pluripremiato che porta il migliore tè indiano direttamente dalle piantagioni. Il plus? La confezione elegante con 12 tipi di tè diversi.

La box golosa

Come diciamo spesso, puntare su qualche prelibatezza da mangiare è sempre un'idea apprezzata. Se cerchi una soluzione d'effetto senza spendere troppo, puoi scegliere il kit degustazione Re Regalo. All'interno, oltre al classico panettone per le Feste, anche lenticchie benauguranti, torrone, pasta, olio, cantuccini e tante altre golosità.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.