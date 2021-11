Come ridurre sprechi e doppioni anche sotto l’albero? Puntando su idee regalo super pratiche e davvero utili. Eccone alcune da cui prendere spunto

Stai cominciando a pensare ai doni da mettere sotto l’albero ma non sai come orientarti? Per andare sul sicuro punta su regali di Natale utili e smart, in grado di fare felici davvero tutti.

Non solo regali tecnologici: scegliere accessori di uso comune, capaci di facilitare la vita di tutti i giorni, è un modo intelligente di evitare sprechi di denaro o doppioni poco graditi. Non solo puntando su qualcosa di utile avrai la certezza che il tuo dono non finisca sepolto in un angolo dell’armadio o peggio riciclato l’anno successivo.

Se sei in cerca di idee, ma anche di offerte, in questo periodo puoi anche approfittare del Black Friday:

Regali di Natale utili: gli accessori da cucina

Tra i grandi classici, gli utensili da cucina, piccoli oggetti che possono però rivelarsi molto intelligenti quando si è alle prese con i fornelli: dai set con gli utensili per facilitare la preparazione di tante ricette alle bilance pesa alimenti. Si tratta di regali sempre apprezzati, ma anche economici e low cost.

E sempre rimanendo a tema cucina, tra i regali utili non possono mancare anche elettrodomestici tattici come la friggitrice ad aria, vero e proprio trend del momento, o ancora la planetaria da veri chef o la macchina per preparare la pizza in soli 4 minuti.

Regali di Natale utili e originali

Temi che un regalo utile possa risultare un po' triste? Dovrai ricrederti perché molti oggetti di uso comune alla praticità uniscono un design super accattivante e saranno allora perfetti per essere regalati e scartati sotto l'albero.

E se non trovi nulla che ti soddisfi, niente paura: tra le idee che ti suggeriamo, c’è anche il buono regalo da spendere su Amazon! Basta stabilire l’importo desiderato e chi lo riceve potrà scegliere in autonomia il proprio regalo dei sogni. Più utile di così!

Ecco allora la nostra selezione di regali utili e belli per il Natale 2021 da acquistare - ovviamente - online.

La mini Nespresso

Patiti del caffè? Il regalo utile e originale al tempo stesso può essere la macchina portatile, in miniatura, per concedersi un espresso quando e dove si vuole. Facilissima da usare, richiede le semplici capsule Nespresso e grazie al suo formato compatto, sta perfettamente nella borsa o nello zaino.

La piastra cordless

Con questo regalo farai felici le amiche, la sorella, la mamma... insomma chiunque desideri avere sempre a portata di mano uno strumento per la messa in piega. La piastra Rowenta infatti ha un formato senza fili pensato per offrire la massima praticità e per essere portato sempre con sé. In più si ricarica tramite USB e assicura 25 minuti di autonomia.

Il set da viaggio

Per gli amici sempre in viaggio, il regalo utile e tattico al tempo stesso, può essere un super set con cui organizzare al meglio la valigia. Quello di Vicloon include ben 8 pezzi, in cui riporre scarpe, biancheria, cosmetici e molto altro. In più è disponibile in 5 colori diversi.

Lo spazzolino elettrico

Tra i regali più utili anche uno spazzolino elettrico può essere un'ottima idea. Oral-B Pro 2 ha una testina rotonda pensata per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale, timer integrato che segnala 2 minuti di spazzolamento, come raccomandato dai dentisti, e 2 diverse modalità di funzionamento, una per la pulizia quotidiana e l'altra per la protezione delle gengive. In più è perfetto come regalo perché include anche la simpatica trousse dove riporlo.

Qui sotto puoi trovare altri modelli di spazzolini elettrici da regalare a Natale:

Il buono regalo Amazon

L'idea utile che più utile non si può? Il buono regalo da spendere su Amazon e utilizzabile per acquistare qualsiasi tipo di prodotto. Si può scegliere un importo dai 30 euro in su e può essere anche spedito a casa del destinatario all'interno di un cofanetto regalo in stile natalizio. Il vantaggio in più? Vale 10 anni dalla data di emissione, così che chi lo riceve abbia tutto il tempo per acquistare quello che desidera.

Il mini carica batteria

Un' idea hi-tech utile e divertente? Il mini carica batterie con doppia uscita USB e luci LED che indicano il livello della batteria. Perfetto per l'amica che si ritrova sempre con lo smartphone scarico, si presenta anche in una versione rossa super natalizia. Cosa volere di più?

Il beauty set per i capelli

Per l'amica, la sorella o per qualunque altra beauty addicted, un regalo sempre utilissimo e gradito sono i cofanetti in cui trovare diversi prodotti di bellezza per la pelle ma anche per i capelli. Nella special edition di Panetene Pro-V è compreso un balsamo 3 Minute Miracle, una maschera alla Cheratina oltre a 3 Sos Shots. Il tutto all'interno di una trousse gold da utilizzare poi come si vuole.

E se vuoi qui sotto trovi altri beauty set da regalare:

