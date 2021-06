A caccia di un’idea diversa dal solito per sorprendere le persone che ami? Scatena la creatività e punta sui regali fai da te: con le nostre dritte sarà semplicissimo!

Originali, personalizzati e persino economici: i regali fai da te possono rappresentare davvero la svolta se sei stufa di scegliere, per ricorrenze e compleanni, le solite idee un po’ scontate.

Realizzare un regalo con le proprie mani, infatti, non è solo un modo per risparmiare perché può avere tantissimi altri vantaggi. Un dono home made è un bellissimo modo per far sentire al centro dei tuoi pensieri le persone a cui vuoi bene e anche un’idea intelligente per allenare manualità e creatività a tutto vantaggio anche del tuo benessere. Lo sapevi infatti che il fai da te rappresenta un efficace anti-stress?

Non ti resta che rimboccarti le maniche e se non sai da cosa cominciare, abbiamo qualche dritta per regali fai da te originali e divertenti.

Candele profumate, braccialetti personalizzati e persino bombe da bagno. Sapevi che - con gli strumenti giusti- puoi realizzare anche questi meravigliosi oggetti da regalare?

Non temere: non è necessario essere esperte di DIY per creare con le tue mani doni così speciali; basta solo puntare su qualche accessorio ad hoc, o ancora meglio, su pratici kit con tutto l’occorrente per scatenare creatività e fantasia.

Non ci credi? Prendi ispirazione da questi super set che puoi acquistare anche online!

Il set per candele home made

Una candela profumata è sempre un regalo gradito ma lo sarà ancora di più se fatta con le tue mani. Se non sai da che parte cominciare, ti basta un pratico kit come quello che trovi online: all'interno, tutto il necessario per realizzare sei candele con 6 fragranze diverse, ovvero limone, lavanda, oceano, eucalipto, menta e rosa. Realizzate con cera di soia naturale, biodegradabile e rispettosa dell'ambiente, potrai confezionarle nei barattoli di latta decorati con bellissimi motivi artistici.

Il kit per bracciali personalizzati

La moda del momento, si sa, sono le collanine e i bracciali di perline colorate. Da regalare alle amiche, ma non solo, puoi realizzarli facilmente con questo simpatico e ricchissimo kit. All'interno trovi infatti, non solo le perline colorate in argilla ma anche ciondoli a forma di stella marina, perline distanziatrici in ottone, chiusure a moschettone e simpatiche lettere con cui comporre nomi o dediche speciali..

L'album fotografico

Il diario dove racchiudere foto e ricordi è sempre un dono speciale. Per personalizzare il tuo regalo, scegli allora l'album con tutto l'occorrente per lo scrapbooking, tra cui adesivi, nastri, cartoline e colla stick. L'unica cosa che devi aggiungere tu? Un tocco di fantasia!

Il set per cornici creative

Se hai bimbi, coinvolgerli nella creazione di un regalo hand made può essere un ottimo modo per condividere del tempo di qualità insieme. Il kit giusto, allora, sarà quello con cui realizzare simpatiche cornici da regalare a parenti e amici. All'interno, sei sagome in tessuto e tanti simpatici soggetti da ritagliare per decorare le cornici secondo la propria fantasia.

Il set per creare colorati portachiavi

Tra i regali fai da te, anche i portachiavi personalizzati sono un'ottima idea. Con questo set puoi realizzare lettere e numeri in resina da applicare poi sugli appositi moschettoni. E quando hai finito la resina, puoi ri-utilizzare gli stampi anche per altri materiali come argilla o cera.

Il set per creare le bombe da bagno

Incredibile ma vero: con gli strumenti giusti puoi creare in casa anche delle profumate bombe da bagno da regalare alle amiche. In questo set trovi gli stampi di 3 dimensioni diverse, 12 coloranti e i sacchetti per conservarle. A parte dovrai comprare solo bicarbonato di sodio e acido citrico.

La scatola a sorpresa

Vuoi stupire la tua dolce metà con un'idea regalo ad alto tasso di romanticismo? Punta sulla scatola esplosiva (già pronta) da decorare con tutte le vostre foto. Da chiusa sembrerà un qualsiasi pacchetto regalo, ma una volta aperta "esploderà" mostrando tutte le immagini. All'interno anche nastri e decorazioni per abbellire ogni cornice. Effetto "wow" garantito.

Il set per creare porta-ciucci

Anche per l'amica che è da poco diventata mamma, puoi realizzare un regalo con le tue mani. L'idea più furba? Il set con cui creare lega ciucci o giochini per la dentizione. All'interno trovi infatti perle in legno e in silicone, perfette per massaggiare le gengive del bebè ma anche cordini, anelli, clip e un simpatico elefantino.

Se il tempo stringe e hai bisogno di qualche idea last minute per un regalo fai da te, parti dal materiale che hai già in casa: a volte basta davvero poco per realizzare un dolce pensiero home made.

Qualche spunto?

Un’idea carina e molto in voga in questo periodo, può essere quella di regalare un goloso barattolo con tutti gli ingredienti per realizzare in casa dei dolci biscotti al cioccolato o dei morbidi muffin. Basta un barattolo di vetro di recupero, in cui disporre a strati farina, zucchero, granella di mandorle, cacao... tutto ovviamente nelle giuste proporzioni secondo una ricetta precisa che andrà scritta su un biglietto da accompagnare al vasetto. Carino vero?

