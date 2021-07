D al diario di bordo all’amaca per farsi cullare dalle onde, ecco 10 idee regalo per fare felice chi ama le atmosfere marine

Quasi sempre per fare un regalo perfetto (per il compleanno, ma anche per altre ricorrenze) tenere presente i gusti del destinatario è una regola fondamentale. Scegliere i regali per chi ama il mare può essere molto più facile di quello che pensi. Specie con le dritte giuste.

Il budget a disposizione non conta: puoi infatti puntare su un pensierino romantico, come uno speciale "diario di bordo", su cui appuntare ricordi e sensazioni, ma anche su un dispositivo hi tech, come la fotocamera subacquea da usare durante le immersioni.

E per chi ama circondarsi, anche a casa, di poetiche atmosfere marinare, il regalo giusto può anche essere una proposta d’arredo a tema, come i cuscini a stampa nautica o gli stickers murali illustrati da poetici fari e gabbiani in volo.

Insomma, se sei a caccia di idee, niente paura: abbiamo selezionato 10 regali per chi ama il mare. Li trovi qui sotto, in ordine di prezzo, dal meno costoso in su...

Il diario di bordo

Per appuntare indirizzi oppure raccogliere ricordi e pensieri, un regalo perfetto può essere il taccuino blu in pelle con rilegatura a spirale. Decorato con un'àncora e un timone, può essere utilizzato come diario di bordo all'infinito: basta solo sostituire i fogli all'interno.

Il classico della letteratura

Se l'amore per il mare accompagna quello per la lettura, il regalo perfetto sarà sicuramente il capolavoro di Hemingway che in questa edizione speciale è affiancato dal racconto inedito "La ricerca come felicità". All'interno anche scritti giornalistici e fotografie relativi al mondo della pesca, che dell'universo hemingwayano è un ingrediente fondamentale.

Gli stickers da parete

Chi ama il mare sarà felice di portare un po' della sua atmosfera anche in un angolo di casa. Perfetto allora il set di stickers da parete, composto da poetici fari e voli di gabbiani. Facilissimo da applicare, si può rimuovere e riutilizzare senza lasciare danni o residui.

La maxi coperta da spiaggia

Per chi adora trascorrere lunghe giornate al mare, sulla spiaggia, il regalo giusto può anche essere la maxi coperta da stendere sulla sabbia. Totalmente impermeabile, è realizzata in nylon paracadute al 100% resistente e può essere facilmente ripiegata nella borsa.

I cuscini in stile marinaro

Se vuoi puntare su una proposta d'arredo, magari per la casa al mare di un'amica, scegli come regalo il set di federe a tema marinaro. Realizzate in lino e cotone, sono decorate con stampe black&white eleganti e ricercate.

Le amache... galleggianti

Chi ama il mare non potrà resistere al piacere di farsi cullare tra le onde su questi speciali lettini gonfiabili che hanno la forma di un'amaca. Facili da gonfiare sono anche super resistenti perché pensati per reggere un peso fino ai 100 kg. Il set da due, a righe bianche e azzurre, sarà perfetto anche come regalo di coppia.

La borsa yachting

Ideale per la spiaggia ma anche per coloro che praticano sport acquatici, un regalo azzeccato per chi ama il mare può essere anche la bag impermeabile e capiente. E all'interno della confezione si trova anche la custodia impermeabile con cordino per lo smartphone e il marsupio en pendant.

Il set da pesca

Amanti del mare e appassionati di pesca? Ecco il regalo giusto: il super set con canna da pesca in fibra di carbonio, mulinello, esche e borsa dove raccogliere il tutto. Perfetto sia per esperti sia per chi desidera cominciare a coltivare un nuovo hobby...

L'orologio nautico

Tra i regali più ricercati, perfetti per chi ama il mare, anche l'iconico orologio maschile di Nautica. Dotato di cassa in resina da 46mm con lunetta riflettente e indicatore di profondità fino a 50 metri, ha il cinturino in morbido silicone e il quadrante decorato con le intramontabili bandiere nautiche.

La fotocamera impermeabile

Infine, un regalo gradito per chi ama il mare e pratica snorkeling, può essere anche la fotocamera subacquea. Quella di Fujifilm è impermeabile fino 25 metri, resistente a sabbia e polvere e dotata di schermo LCD. In più grazie alle funzioni Wi-Fi e Bluetooth, può essere controllata da remoto e consente di trasferire le immagini a smartphone e tablet.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.