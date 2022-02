Perché in una relazione è fondamentale sapere ascoltare?

I mparare ad ascoltare (per davvero) l’altro è il segreto di ogni relazione durevole

Sarebbe bello se qualcuno, alla nascita, ci avesse fornito una sorta di manuale dei sentimenti e delle emozioni, perché allora sì ci saremmo risparmiate i pianti e le sofferenze, le notti insonne e i cuori spezzati. Ma se è vero che dagli errori si impara, è vero anche che da quelle esperienze abbiamo messo le basi per nuove consapevolezze, le stesse che ci insegnano che in una relazione è fondamentale ascoltare.

Ascoltare e non sentire, una sottile differenza etimologica che ha, però, il potere di stravolgere tutto e farlo in meglio. Ed è questo, probabilmente, il grande segreto di tutte le relazioni lunghe e di successo.

Nel caso e nel disordine dei giorni, fermati e ascolta

È difficile parlare di ascolto quando pensiamo ai ritmi frenetici che scandiscono tutte le nostre giornate. Perché siamo così prese dagli impegni professionali, familiari e personali che il tempo per le relazioni spesso viene a mancare.

Così finiamo per ridurre drasticamente il tempo da dedicare o condividere con le persone che amiamo. E nella maggior parte dei casi ci ritroviamo sul divano a guardare un telefilm troppo stanche persino per parlare di quello che è successo durante la giornata. Delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti.

E più il tempo passa, meno ci dedichiamo all’altro. E noi ci dimentichiamo di ascoltare o ci limitiamo a sentire quello che la persona che sta al nostro fianco ha da dirci. Ma se nessuno ascolta, che senso ha stare insieme?

In una relazione è fondamentale ascoltare

La consapevolezza di quello che succede quando siamo letteralmente inghiottiti da ciò che ci succede intorno non deve farci perdere la speranza anzi, ma darci la spinta a cambiare le nostre abitudini.

Dire che in una relazione è fondamentale ascoltare è una verità assoluta, perché non facendolo si va incontro a conseguenze disastrose. Ci ritroviamo da sole, nonostante abbiamo scelto di condividere la vita con una persona e smettiamo di capirci, anzi non lo facciamo proprio.

Perché non c’è più dialogo, non c’è più la volontà e il desiderio di interessarsi realmente a quello che chi ci sta accanto ha da dire. E ci perdiamo, al contrario, tra sciocchezze come i social network o le notifiche che arrivano continuamente sul nostro smartphone.

Distrazioni, queste, che non fanno che aumentare le distanze tra le persone, qualsiasi sia la natura della relazione che viviamo. Distanze che troppo spesso non possono essere più colmate.

Come imparare ad ascoltare

E allora che dobbiamo imparare a farlo, a fermarci e ad ascoltare. Metterci all’ascolto delle parole di una persona non vuol dire solo sedersi al suo fianco e annuire o commentare, vuol dire dare valore ai pensieri, alle emozioni e ai sentimenti. Anche alle più piccole esperienze che ci vengono narrate.

Vuol dire trattare quelle parole come un prezioso dono, accoglierle alla stregua di un’eredità. Vuol dire condividerle con quella persona e con nessun altro affinché nessuno più si senta solo. Affinché il legame resti autentico e duraturo.

Il potere del silenzio

In una relazione è fondamentale ascoltare partendo dal silenzio. Quello di cui abbiamo bisogno per concentrarci, per comprendere totalmente tutto ciò che il nostro interlocutore ci dice, o non ci dice.

Il vero ascolto parte da qui, dalla capacità di tenere al di fuori della conversazione tutto ciò che riguarda l’esterno. I messaggi di testo, i social network, le e-mail non contano adesso. Anche se siamo convinte del contrario, anche se pensiamo che sia necessario rispondere a quella telefonata di lavoro, non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo perché abbiamo preso un impegno con la persona che è davanti a noi, e di noi si sta fidando.

Andare oltre le parole

Non bisogna però cadere nel banale errore di pensare che ascoltare voglia dire fermarsi alle parole. Siamo tutti consapevoli del fatto che i nostri movimenti, così come il tono o il ritmo della voce, raccontano a volte molto più delle parole.

Ecco, saper ascoltare in una relazione vuol dire anche questo: osservare chi abbiamo di fronte e farlo per davvero. Solo così possiamo entrare in connessione profonda con la persona che abbiamo accanto, solo così possiamo aprire un dialogo onesto e sincero che porterà la relazione a un altro livello.

In una relazione è fondamentale ascoltare: rompere il silenzio

Il dialogo, aperto e sincero, è alla base di una relazione, perché è questo che permette di conoscersi davvero, di comprendersi. Senza di questo si andrebbe solo incontro a incomprensioni, malumori e frustrazioni.

In una relazione è fondamentale ascoltare: è questo il successo delle coppie più longeve. Richiede tempo, impegno e anche energia, ma i risultati sono ampiamente ripagati dall’evoluzione della relazione.

Ma mettersi all’ascolto dell’altro, a volte, potrebbe non bastare. Dobbiamo far capire all’altra persona che ci siamo, che siamo connessi con lei.

Non è una cosa che si dà per scontata in un rapporto a due, per questo a volte è necessario rompere il silenzio e invitare la persona a parlare. Per fargli capire che ci siamo e siamo pronti all’ascolto.