C ome riaccendere la passione? Anche lavorare sulla routine può servire: ecco 13 consigli per dare una scossa alla sessualità di coppia

Routine. Solo la parola fa tremare dalla noia, spegnendo sul nascere qualsiasi entusiasmo erotico. Se ne parla spesso, quasi ci si volesse assicurare che si è tutti nella stessa barca, o meglio, nello stesso letto.

Della routine si dice che più passa il tempo, più diventa logorante per la sessualità della coppia, fino ad estinguere del tutto il fuoco della passione.

Nella routine, si dice, si fa l'amore sempre nella stessa posizione, sempre nello stesso posto e alla stessa ora, finché non si finisce per non farlo del tutto.

Infine, si dice che la routine si nasconda, in agguato, dietro quelle stesse abitudini che sembrano così rassicuranti e che danno un sapore così dolce all'amore. In altre parole, sembra che la temibile routine sia inevitabile nella vita sessuale di una coppia.

Come migliorare la routine

Che si dovrebbe fare, allora? Arrendersi dicendo che "tanto è così"? Rinunciare a una sessualità completamente appagante dopo i primi anni (o mesi) di una storia? No di certo.

Innanzitutto, visto che il sesso occupa un posto fondamentale nella vita di coppia, bisognerebbe dargli la giusta priorità, dedicandogli tempo ed energie.

Soprattutto, come spiega il sessuologo Alberto Caputo, «si può iniziare ad instaurare una routine che esalti l'eros, invece di svilirlo. Non si tratta di lanciarsi in imprese complicate, ma di impegnarsi ogni giorno nel compiere piccoli gesti erotici e affettivi assolutamente inseribili nella vita quotidiana di una coppia, anche quando ci sono i figli e il lavoro».

Gesti che, ripetuti, si trasformano in abitudini positive «migliorando sensibilmente la qualità della vita sessuale di una coppia» sottolinea l'esperto: tengono vivo il desiderio, creano nuovi orizzonti per il piacere e danno una nuova dimensione all'intimità.

Ecco quali sono le buone abitudini per una sessualità di coppia più ricca ed appagante.

Accendere la luce

Provate a tenere la luce accesa in camera da letto quando fate l'amore: le sollecitazioni della vista, specialmente per l’uomo, risultano estremamente eccitanti.

Inoltre, il contatto visivo, il potersi guardare negli occhi, crea un'intesa davvero potente, comunicando desiderio, eccitazione, piacere.

Guardarsi negli occhi è un linguaggio che non ha bisogno di parole.

Tenere la porta chiusa

Se si hanno dei figli, la porta della camera da letto deve essere sempre ben chiusa.

Serve a ritagliare uno spazio di intimità in cui poter ritrovare il proprio ruolo di amanti, dove essere solo "io e te".

Inoltre i figli devono capire che ci sono luoghi e momenti a cui non hanno accesso, perché fanno parte esclusivamente della vita di coppia di mamma e papà.

Dormire nudi

Il contatto tra i corpi, sentire la propria pelle vicina a quella del partner, risveglia la voglia di coccole e il desiderio sessuale.

Condividere il bagno

Lavarsi insieme, dal fare la doccia o il bagno, al truccarsi mentre lui si fa la barba, consente di aprire nuovi momenti di intimità, inserendo l'eros in un'attività quotidiana e banale come la toilette giornaliera.

In questo modo, si tiene alto il livello del desiderio, da consumarsi subito o a fine giornata.

Aumentare il contatto fisico

Prendere l’abitudine a profumare e massaggiare l’altro, anche se questo non porterà necessariamente al sesso e sarà una stimolazione del tutto inesigente, aiuta a scaricare le tensioni e a liberare la mente, a prendere contatto con il corpo dell'altro e ad ascoltarlo, predispone al piacere e permette eventualmente di accedere con più facilità alla sfera erotica.

Comunicare con il partner

Avere l’abitudine al dialogo e al bilancio, dedicando almeno mezz’ora al giorno al gioco della comunicazione con il partner: ci si ascolta attentamente e si parla sinceramente a vicenda, per 15 minuti ciascuno, raccontandosi la giornata, i propri stati d'animo ma anche ponendosi degli obiettivi comuni, valutando le tappe e quello che si è raggiunto insieme.

Andare offline

Spegnere il cellulare da una certa ora in poi, per riaccenderlo al mattino: quando si vuole intimità, sia sessuale che nello stare insieme, tutte le cose che interferisco con l’intimità vanno abolite.

Per lo stesso motivo, non bisognerebbe tenere tv, pc e cellulare in camera da letto.

Farsi ispirare dalla letteratura erotica

Provate a tenere un buon libro erotico sul comodino, da scambiarsi e da raccontarsi: serve a risvegliare il desiderio e a stimolare nuove fantasie erotiche.

Qualche esempio? Le raccolte di Berbera & Hyde o i classici della letteratura erotica.

Guardare un film

Anche avere qualche buon film erotico nella propria videoteca è un ottimo stimolante: i motivi sono gli stessi del libro, ma qui viene privilegiato un canale più diretto, quello visivo. Si va da La chiave a Lucia Y sexo, da Le età di Lulu a Ultimo tango a Parigi.

Le più intraprendenti potrebbero spingersi anche alla visione di un porno femminile...

Cena afrodisiaca

Concedersi una cena dai sapori esotici o tropicali almeno una volta alla settimana permette di sperimentare abbinamenti inusuali, sapori piccanti o speziati e afrodisiaci. E perché non titillare i sensi, ad esempio imboccandosi l'un l'altra o magari mangiando senza usare le posate, per un sensualissimo finger food?

Godersi lo spazio da amanti

Abituatevi a concedervi dei momenti di intimità del tutto inaspettati, dandovi appuntamento in orari insoliti, ad esempio il venerdì mattina o a pranzo, per vedervi, chiacchierare, mangiare insieme... e magari fare anche sesso.

Serve a introdurre degli spazi di intimità nella routine in cui figli e parenti non entrano, valorizzando la propria dimensione di amanti.

Fare sport insieme

Praticare un’attività sportiva insieme, fosse anche solo una corsa, fa bene alla libido perché libera le endorfine, fa sentire più carichi e predispone al sesso. Inoltre aiuta a prendere contatto con la corporeità dell’altro e con la propria.

Per la serie: si suda insieme, si sentono i propri odori insieme, si fa la doccia insieme.

Pensare al sesso

Dedicate cinque minuti al giorno pensando al sesso, elaborando una fantasia erotica, e perché no, comunicando al partner il proprio pensiero piccante quotidiano. Risultato garantito!