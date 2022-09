Questi segnali ti dicono che la tua relazione non è sana

S tai vivendo un amore tossico? I segnali per scoprire se la tua relazione non è sana come credi

Riconoscere i segnali che dicono che tua relazione non è sana è possibile, ma soprattutto fondamentale. Quando incontri qualcuno che ti piace e ti suscita delle emozioni, l’istinto è quello di buttarsi e di vivere i propri sentimenti appieno. La voglia di vivere un amore in modo tranquillo e sincero è certamente giusta e sana, ma è anche importante imparare a proteggersi da rapporti che, con il tempo, potrebbero diventare malsani.

Il pericolo di un amore tossico

I segnali di una relazione tossica infatti si possono individuare da subito e se riuscirai a identificarli metterai al sicuro non solo il tuo cuore, ma anche la tua autostima. Un amore che fa male, d’altronde, non è amore. Non si tratta di incomprensioni o piccoli litigi, ma della necessità di sentirsi amati, rispettati e sostenuti. Quando un amore non è sano la sofferenza che si prova è quotidiana, con un’instabilità psicologica ed emotiva che provoca mancanza di libertà e ansia. Ma quali sono le bandierine rosse da identificare?

Vivi sulle montagne russe

Serenità: è questo tutto quello che cerchiamo in un rapporto con qualcuno e quando manca…vuol dire che qualcosa non va! Se un giorno ti chiama e dice che ti ama, quello dopo ti ignora totalmente e quello dopo ancora ti adora sta chiaramente giocando con i tuoi sentimenti. Si tratta di un comportamento crudele e narcisista che fa sì che tu ti senta sempre legata a lui, senza però mai portarlo a impegnarsi seriamente. L’obiettivo? Farsi continuamente rincorrere da te e ottenere la tua devozione totale.

Fa confronti con le sue ex

A volte sono frasi pronunciate con nonchalance, altre frecciatine, altre ancora veri e propri attacchi: in ogni caso il confronto continuo con le sue ex è non solo fastidioso, ma incredibilmente dannoso. Il paragone con le ex partner infatti è un modo ambiguo e sottile per minare le tue certezze e mettere in dubbio le tue qualità, portandoti a vivere una competizione (mentale) impossibile da affrontare. Si tratta di un altro modo per manipolarti che indica che la tua relazione non è sana (e che la persona che ami non ha a cuore la tua autostima).

Ti tiene lontano da tutti

Non solo l’amore per il partner: la nostra vita affettiva è fatta anche di amicizie e legami indissolubili con la famiglia. Sono rapporti che vanno coltivati e custoditi perché estremamente preziosi. L’aperitivo con le amiche non è un semplice happy hour, ma un momento che ritagli per te stessa e per prenderti cura delle persone a cui vuoi bene. Se lui tende a isolarti e storce il naso ogni volta che gli dici che hai da fare con la tua BFF o con la famiglia, vuol dire che qualcosa non va.

La possessività, così come il bisogno di isolare l’altro, non va sottovalutata. Nel tempo infatti questo atteggiamento avrà una sola conseguenza: ti porterà a legarti totalmente a lui, creando un rapporto di dipendenza da cui sarà difficile fuggire. L’amore sano infatti non prevede la possessività, al contrario: se lui ti ama davvero ti spingerà ad avere i tuoi spazi e avrà fiducia in te.

Si comporta in modo possessivo

Un messaggio fa sempre piacere e ti fa capire che ti pensa, ma cosa accade quando lui ti sommerge di chat, ti riempie di domande sui tuoi spostamenti e vuole sapere sempre cosa stai facendo e con chi? Il confine fra interesse e possessività a volte è davvero labile e se vuoi che la tua relazione sia sana è essenziale che non venga mai superato. Un amore tossico infatti comprende un controllo ossessivo e continuo sull’altro, una sorta di prigione mentale in cui non ci si sente mai al sicuro e il giudizio è dietro l’angolo.

Brucia le tappe

Un colpo di fulmine: a chi non è mai capitato almeno una volta? Bruciare le tappe può essere emozionante, ma cosa accade quando l’altro lo fa in modo eccessivo? Il love bombing è un segnale inequivocabile del fatto che la tua relazione non è sana. Quando lui si dichiara innamorata dopo due giorni cheti conosce, quando continua ricoprirti di lusinghe regali, usa frasi a effetto ed è già convinto che vi sposerete e sarà per sempre, qualcosa evidentemente non va.

Troppa velocità (e intensità) possono essere dannosi nei rapporti d’amore. Lui non fa altro che insistere sul fatto che siete anime gemelle destinate a stare insieme? Potrebbe essere un modo per tentare di manipolarti. D’altronde il love bombing è una tecnica molto usata dai narcisisti per avvicinare e legare le loro vittime. In una relazione sana, invece, anche se ci sono passione e voglia di stare insieme, ci si affida al tempo per scoprirsi, conoscersi e imparare ad amarsi. Diffida assolutamente dalla formula “tutto e subito”.