V ibratori, dildo, palline vaginali e uova anali: tutti nomi che fanno un po' strabuzzare gli occhi ai più pudichi ma che in realtà hanno un solo scopo: il piacere

Nonostante i pareri scettici di chi dice che i sex toys eliminino la parte più "umana" del sesso, statistiche e ricerche dimostrano invece che vibratori e sex toys non solo vengono utilizzati dalla grande maggioranza dei soggetti sessualmente attivi, ma che in molti casi aiutano e accompagnano l'esperienza sessuale semplificandola con fantasia ed erotismo.

I sex toys oggi hanno forme, dimensioni, colori e funzionalità innumerevoli. Proprio per le loro bizzarre fattezze alcuni non ricordano nemmeno più le forme dei genitali ma si avvicinano molto ad essere scambiati per fermacarte o oggetti da scrivania. Di fianco alla loro incredibile mimetizzazione, i sex toys oggi sono anche multitasking

Le loro diverse funzionalità permettono di giocare con la fantasia e scoprire anche nuovi lati della propria sessualità. La matrice di fondo di tutto quel rotare, vibrare e pulsare è infatti la ricerca del piacere come mai si era provato prima. Da questo senso lato, un sex toys diventa un grande alleato per capire meglio quali punti è vantaggioso toccare.

Piacere femminile e sex toys

Un rapporto che va avanti da decenni! È infatti noto che sono le donne ad essere il pubblico che usa maggiormente i sex toys.

Considerando che il piacere femminile è un macroargomento ed oggetto di studio da centinaia di ricercatori e aziende di produzione di sex toys, è naturale che questi ultimi vengano pensati e creati per stimolare ogni lato dell'orgasmo femminile per come oggi lo conosciamo. Il benessere intimo femminile inizia dal sentirsi libere e serene di esprimere la propria sessualità.

Con un sex toy la percentuale di raggiungimento dell'orgasmo si alza dal 50% al 99% e nella maggior parte dei casi chi lo usa parla di un orgasmo più intenso, più completo. Ad aggiudicarsi il titolo di best seller negli ultimi anni sicuramente il sex toy più innovativo: quello dedicato alla stimolazione della clitoride. Si tratta di tipologie di dispositivi pensati per "succhiare" la clitoride e stimolare attraverso la tecnologia a onde, donando intensi orgasmi in modo sorprendentemente rapido.

Sex toys e orgasmi: mutual love

I benefici dell'orgasmo più noti spaziano dal rilascio di dopamina che aiuta a renderci più spensierati, e anche di ossitocina, chiamato romanticamente l'ormone dell'amore. I benefici fisici del culmine del piacere migliorano la salute del nostro organismo.

Ciò in cui l'orgasmo si specializza sono però i vantaggi apporta al nostro benessere psicologico ed emotivo. Infatti, oltre al potere di ridurre lo stress, un orgasmo abbassa la pressione sanguigna ed elimina il senso di pesantezza e malumore, nel complesso ci fa sentire più estroverse, più passionali e meno self-concern.

Dopo un orgasmo si dorme anche meglio! Perché privarsene? Con l'utilizzo di un sex toys la stimolazione è più profonda e più accessibile, ma anche più veloce e dinamica, più concentrata nelle sensazioni interne al corpo rispetto ai movimenti esterni.

Fare da sole con un sex toy

La masturbazione non è più un argomento tabù che genera scompiglio e sdegno. Anzi, gli effetti della masturbazione sulle persone rivela scoperte positive sul comportamento e sulle abilità cognitive.

Masturbarsi con regolarità (settimanalmente, s'intende) non solo apporta benessere pisco-fisico, ma ci rende anche più attivi e lucidi, più concentrati nelle attività quotidiane. C'è chi dice che cinque minuti di masturbazione al giorno siano un toccasana per l'ottimizzazione del tempo e dei propri pensieri!

Nella realtà dei fatti un vibratore o un dildo possono aiutare moltissimo le donne a raggiungere l'apice del piacere e anche a scoprire meglio cosa gli piace, come gli piace, con che posizioni, insomma, masturbazione e sex toys vanno a braccetto, soprattutto negli ultimi tempi di stress e solitudine, sono ottimi compagni di viaggio -si, alcuni sono anche discreti e tascabili!

Sex toys in coppia: how to do

Al di là del fatto che l'uso dei sex toys per il rapporto di coppia è una scelta che si prende insieme e per cui nessuno dei due può forzare l'altro ad aprirsi all'esperienza, il tipo di approccio ad un vibratore quando si è in due può portare a scoprire nuovi piaceri e stimolazioni, ma anche giochi e punti erogeni non sperimentati.

Perché un sex toy significa anche aprirsi alla curiosità e al rispetto reciproco, voler aprire alla propria vita sessuale anche altri modi, usi e costumi. Come prima, i sex toys si mimetizzano benissimo nella sessualità, hanno forme e colori piacevoli e discreti, si adattano alle diverse voglie e alle diverse coppie.

Nelle coppie l'anima più recalcitrante all'uso dei sex toys ha il timore che il toy andrebbe a "sostituire" la loro parte nell'amplesso ma in realtà lo strumento con cui una coppia si ama va oltre l'atto in sé, perché quello che una persona ci dà mentre facciamo l'amore è un valore aggiunto che nessuna macchina può ancora sostituire.