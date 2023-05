Sindrome da figlia primogenita, su TikTok è già virale

S enti ogni giorno il peso delle responsabilità nei confronti di tua sorella (o tuo fratello) minore? Allora la sindrome da figlia primogenita potrebbe essere un problema che ti riguarda da vicino

Che essere la sorella maggiore sia una grande responsabilità è assodato, ma sei proprio sicura di non soffrire della sindrome da figlia primogenita? A suon di hashtag, il problema è già diventato virale su TikTok: ecco di cosa si tratta.

Cos'è la sindrome da figlia primogenita

#eldestdaughtersyndrome è in tendenza su TikTok, dove non si parla d'altro: la sindrome da figlia primogenita, o appunto "eldest daughter syndrome", sembra coinvolgere tante sorelle maggiori. Lo dimostra l'acceso dibattito che si è scatenato sul social del momento...

Sono tante le figlie primogenite che in famiglia dichiarano di vivere una situazione paragonabile a un interminabile stage non pagato. Le sorelle maggiori tendono a essere particolarmente responsabilizzate da parte dei genitori, maturando uno spiccato senso del dovere e del sacrificio. Molte raccontano di dover quasi necessariamente essere un esempio per i fratelli più piccoli, sviluppando una certa mania per la perfezione, come se essere impeccabili fosse un obbligo irrinunciabile. Insomma, è alle figlie primogenite che spetta il ruolo di “punto di riferimento” in famiglia. E se all'apparenza si tratta di un traguardo importante, ecco che tante ragazze denunciano un inaspettato rovescio della medaglia. Ebbene sì, perché questo significa portare su di sé il peso delle responsabilità, temendo sempre di commettere errori che non gioverebbero ai più piccoli e che comporterebbero non poche ramanzine da parte degli adulti. Non è un caso, che se ai fratelli minori si perdona tutto, con i più grandi si è tendenzialmente più severi e rigidi.

L'ordine di nascita influenza la personalità

La sensazione di maggiore responsabilizzazione delle figlie primogenite non si basa però su un'evidenza scientifica. Resta ugualmente importante la teoria di Adler, psicanalista austriaco secondo cui l’ordine di nascita influenzerebbe i tratti della personalità di ciascuno. In particolare, a sua detta, i figli primogeniti, indipendentemente dal sesso, sarebbero più inclini al perfezionismo e al desiderio di affermazione. Non sarebbe da escludere quindi una tendenza ad assumersi la responsabilità dei fratelli più piccoli.

Ai genitori poi capita di pronunciare parole come "sei la sorella maggiore, dai il buon esempio". Involontariamente, la figlia primogenita potrebbe esserne influenzata. Si tratta di frasi assolutamente innocue, ma se ripetute di frequente potrebbero far sentire eccessivamente responsabili i figli maggiori.