A bbiamo raccolto tutte le curiosità scientifiche sui baci e sul significato del bacio: ecco tutto quello che c'è da sapere

Ti sei mai chiesta perché durante il bacio la testa piega quasi sempre a destra, o perché si tende quasi sempre a chiudere gli occhi mentre ci si bacia?

Il bacio sulla bocca è considerato - almeno nella cultura occidentale - la più comune manifestazione di amore e/o di passione e attrazione sessuale. Si tratta di un gesto di contatto molto intimo, con un valore incredibilmente carico di significati. Andiamo a scoprire qualche curiosità interessante sui baci.

Il significato del bacio

I francesi lo definiscono "unione di anime" usando labbra e lingua, i biologi sostengono che bastino 10 secondi per trasferirsi circa 80 milioni di batteri, gli psicologi sostengono che il modo di baciare, l'inclinazione della testa a destra derivi dalla posizione del neonato durante l'allattamento.

Insomma, è abbastanza evidente che ogni disciplina potrebbe avere la sua da dire sul bacio. A ciò si aggiunge il fatto che, in ogni angolo del mondo, il bacio può assumere significati diversi e tante curiosità a livello sessuale, psicologico e culturale.

Difficilmente un bacio non ha effetti, al contrario scatena sempre e comunque una serie di reazioni nel corpo e nella mente. Qualche esempio?

L'attrazione viene rafforzata, specie nelle fasi iniziali di una relazione

Il bacio aumenta la produzione di dopamina, che ci spinge a ripetere un'azione che ci procura sensazioni piacevoli

Negli uomini il bacio porta all'aumento di produzione dell'ossitocina, l'ormone dell'attaccamento (questo avviene in misura minore nelle donne)

Il bacio crea un contatto incredibilmente ravvicinato, che ci permette letteralmente di "assaggiare" il partner, sentendone odore e sapore

Baciarsi migliora l'umore

Il bacio implica anche la trasmissione di enormi quantità di batteri, ma questo scambio può aiutare il nostro sistema immunitario a rafforzarsi

Il bacio secondo il kamasutra

Anche il Kamasutra dà la sua visione del bacio e ne racconta tre tipologie:

Il bacio simbolico: quello di una ragazza che sfiora appena le labbra del suo innamorato.

Il bacio fremente: quello che lei offre pressando le labbra contro quelle di lui e muovendo il labbro inferiore.

Il bacio a contatto: quello che offre al suo innamorato toccando le labbra con la sua lingua e, mentre lo fa, socchiude gli occhi e lascia le sue mani in quelle di lui.

Curiosità sul bacio

E adesso rispondiamo ad alcune delle curiosità più diffuse sul bacio.

Perché quando ci baciamo chiudiamo gli occhi? È stato dimostrato che il cervello non riesce a sopportare troppi stimoli contemporaneamente, come dati visivi e sensazioni tattili, ecco perché quando svolgiamo un’azione che richiede di rispondere a entrambi questi stimoli, come il bacio, sentiamo il bisogno di chiudere gli occhi, per evitare una sorta di sovraccarico sensoriale.

Perchè mentre ci baciamo incliniamo la testa? Lo psicologo Onur Güntürkün ha svolto una ricerca sulle coppie che si baciano in aereoporto, nei parchi e nei luoghi pubblici. Risultato: l'inclinazione della testa verso destra è più frequente che verso sinistra, con un rapporto di 2:1, fateci caso la prossima volta che vi baciate! Sembra che questa preferenza derivi dall'età neonatale: i poppanti reclinano la testa quasi sempre a destra.

Perché il bacio ha un effetto eccitante? Il sessuologo americano Patrick Keleey sostiene che con un bacio lungo e appassionato le donne provino eccitazione a livello clitorideo, mentre agli uomini la medesima cosa procurerebbe un'erezione. Esisterebbe infatti un canale di energia tra labbro superiore e genitali. Voi lo trovate questo canale?

Cosa cambia tra uomo e donna? La psicoterapeuta Susan Hughes afferma che le donne baciano perché attratte dai denti. Gli uomini, invece, dalle fattezze del viso.

Perché si bacia con la lingua? Il contatto tra lingue esprime una grande intimità e fusione, e in genere presuppone una relazione di lunga durata, anche se agli uomini piacciono più le lingue nuove che quelle già baciate, e hanno bisogno di testare più salive.

Quanto conta il bacio? Parecchio, se pensiamo che solo la metà delle donne accetterebbe un partner che sa baciare male e il 10 per cento un amplesso senza baci.

Il bacio nelle diverse culture

Non solo baci in bocca, e non solo baci d'amore. Il significato che si dà ai baci cambia molto da cultura a cultura. In alcune il bacio è (anche) un saluto ma il suo significato varia da Paese a Paese. Ecco qualche esempio

In Francia: la regola base dice 2/3 baci, in alcune zone ci si saluta con 1 bacio, in altre si arriva a 4/5.

Nei Paesi Bassi: il bacio è dato tre volte, come in Polonia (dove esiste ancora il baciamano, meraviglioso!), in Serbia e Ucraina.

In Romania, Bulgaria e Grecia: un solo bacio, basta e avanza.

In Russia: un solo bacio e sulle labbra, chiaramente anche tra uomini.

Il bacio nel mondo

In certe culture dello Zambia per esempio, si teme di perdere l'anima durante il bacio perché fuggirebbe con il respiro; in altre tribù del Niger è proibito baciarsi, pena la flagellazione. Pigmei e Tonga lo considerano sporco e contagioso, i Polinesiani avvicinano il viso a quello del partner per annusarlo e basta. In India il bacio è scandaloso e nei film viene censurato.

Ma solo il 50% dell'umanità si bacia davvero.