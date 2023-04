Vocabolario dell’amore: le 5 parole chiave della coppia perfetta

F iducia, amicizia, sesso, rispetto, risate. Sono solo alcune tra le parole che non possono mancare in una relazione di coppia. Scopriamo insieme il "vocabolario dell'amore": quei termini che rendono un rapporto perfetto

Mai sentito parlare del "vocabolario dell'amore"? Sono quelle parole senza le quali una coppia non può durare. Certo, ogni relazione è diversa da tutte le altre. L'amore perfetto, forse, non esiste. Ma è possibile trovare la strada giusta per fare diventare speciale il proprio rapporto. Per esempio, alimentando la fiducia di ciascun partner nei confronti dell'altro, migliorando la comunicazione, e anche facendosi insieme tante risate. Fiducia, comunicazione, risate: sono solo alcuni dei vocaboli che in un rapporto di coppia non dovrebbero mancare mai. Scopriamo insieme il vocabolario dell'amore, cioè quelle parole che, quando esistono tutte insieme in una coppia, la rendono perfetta.

Il vocabolario dell'amore: al primo posto c'è la fiducia

Non esiste una coppia perfetta senza la parola fiducia. Per stare bene, bisogna sentirsi sicure del partner, non avere paura di mostrare le proprie debolezze e poter parlare di qualsiasi cosa. La fiducia è un qualcosa che si costruisce nel tempo. Si basa sull'onestà, sulla comprensione reciproca e sulla capacità di costruire una comunicazione efficace, che permetta di superare insieme i piccoli drammi e le incomprensioni che possono incontrarsi durante il cammino.

Le parole dell'amore: una risata vi salverà

Inutile negarlo: una coppia che non sa ridere insieme, non potrà mai funzionare. La risata è essenziale nel flirt come nella relazione seria. Uomini e donne usano l’umorismo per attrarsi a vicenda, per segnalare un interesse romantico, ma anche per superare lo stress della vita quotidiana. Saper fare ridere il partner non solo garantisce il buonumore della coppia, ma è anche una straordinaria arma di seduzione. Ridere insieme significa entrare in sintonia, divertirsi, sentirsi ancora più uniti e desiderosi di trascorrere del tempo insieme. Il buonumore è un ingrediente irrinunciabile dell'amore.

Il vocabolario dell'amore: l'importanza dell'amicizia

Chi l'ha detto che il nostro partner non possa essere anche il nostro migliore amico? Quando c'è dialogo, comprensione, affinità, ci si sente più sicuri e desiderosi di stare insieme. Sapere che l'uomo o la donna che si ha accanto è prima di tutto un amico pronto ad abbracciarci nei momenti di difficoltà, ci fa sentire di poter superare insieme tutte le prove che la vita ci metterà davanti. Ma l'amicizia non è solo quella lega i due partner. Ancora più importanti sono gli amici che ci stanno intorno. Diversi studi hanno dimostrato che le coppie che trascorrono del tempo insieme agli amici hanno maggiori possibilità di durare ed essere felici di quelle che si isolano. Avere amici che ci considerano una coppia e ammirano il nostro legame aiuta a rinsaldare il rapporto.

Le parole dell'amore: senza sesso la coppia scoppia

Amici sì, ma soprattutto amanti. Senza attrazione la coppia non dura a lungo. Secondo alcuni studi, il 70 per cento di chi chiede il divorzio cita, come prima o seconda causa della separazione, la mancanza di sesso. Il rapporto fisico, lo scambio di coccole consolidano l'unione. Il sesso, infatti, non è solo ricerca di piacere fisico, ma anche la maniera più diretta ed efficace per trasmettere all'altro quel senso di accettazione profonda che ogni persona ricerca.

Il vocabolario dell'amore: nella coppia il rispetto è tutto

Al quinto posto tra le parole dell'amore c'è il rispetto. Ma potrebbe essere al primo. Perché, se in una coppia manca la parola “rispetto”, manca tutto. Inutile girarci attorno: se lui non ti rispetta non è la persona giusta per te. In una relazione di coppia, il rispetto è fondamentale. Senza, non esiste comunicazione e nemmeno fiducia. In un rapporto di coppia bisogna saper essere “reciproci”: mai fare all'altro ciò che non si vorrebbe subire. Se si ha paura di dire la propria opinione per la reazione che potrebbe avere l'altro, se si tende a mostrarsi diversi da come si è, vuol dire che qualcosa non va. A lungo andare, la coppia scoppierà. Sicura che sia quello che vuoi?