Weekend romantico in montagna, 10 modi per renderlo speciale

A profitta della stagione per un weekend romantico in montagna. Ecco 10 consigli per rendere diverso e indimenticabile il tuo viaggio

Svegliarti sotto un soffice piumone, il camino scoppiettante, una cioccolata calda tra le mani e un paesaggio magico imbiancato dalla neve. Una scena da film, ma questa volta sei tu la protagonista. Insieme alla tua dolce metà hai deciso di rigenerarti e staccare la spina, approfittando della stagione per un weekend romantico in montagna.

L'inverno sembra fatto apposta per stare stretta alla persona che ami, scaldarti in un lungo abbraccio e lasciarti coccolare. Prenditi il tuo tempo, dedicati a ciò che ti (e vi) fa sentire bene, che sia una giornata sugli sci, semplice relax, oppure approfittare del fine settimana sulla neve per fare nuove esperienze, purché all'insegna della coppia e del romanticismo. D'altra parte non è proprio per questo motivo che hai deciso di partire?

Ecco allora 10 consigli per rendere diverso e indimenticabile il tuo weekend romantico in montagna...

Weekend romantico in montagna? Torna bambina...

Ricordi la magia della neve quando eri bambina? Quanto ti piaceva stare all'aperto e giocarci... Perché non riaccendere proprio ora quel tuo lato giocoso insieme al tuo lui per costruire insieme un pupazzo di neve? Un'attività divertente, che ti consente di “lavorare” in coppia e risvegliare la bambina che c'è in te.

Assicurati di portare una sciarpa e un cappello in più, non sarai l'unica ad averne bisogno... Mettili sul vostro pupazzo di neve e non dimenticare la carota per il naso. Poi una bella foto al capolavoro e di corsa a rigenerarvi con una bevanda calda, condividendo storie della vostra infanzia...

Come due angeli

Costruire un pupazzo di neve non è l'unica cosa che puoi fare, specie se ti sei fatta prendere dal tuo lato giocoso. Cosa c'è di più divertente, ad esempio, se non una battaglia a palle di neve? Oppure sdraiarsi, agitando braccia e gambe e formare un angelo della neve! Fallo con il tuo compagno, creando una coppia di angeli che sembreranno tenersi per mano. Un'idea divertente e romantica, non credi?

Regina delle nevi

Selfie, selfie e ancora selfie. Ovviamente di coppia. Approfitta della magia del paesaggio imbiancato per un servizio fotografico improvvisato sulla neve e conserva i più bei momenti del tuo weekend romantico in montagna.

Un bagno di natura

Fare lunghe camminate, tra sentieri e percorsi meno battuti. Un'ottima alternativa, lontani dalla confusione quando le piste sono prese d'assalto. Un momento magico nel candore dei boschi innevati per ritrovare un po' di voi.

Sport? Naturalmente in due

Se hai un’idea movimentata del tuo weekend romantico in montagna, prova uno dei tanti sport da fare in coppia Dal canyoning all'arrampicata, passando per lo snowbike. Sono tante le alternative in grado di testare lo “spirito di squadra” che riesci a stabilire con il tuo partner.

Riderci su...

Ci sono fantastiche attività di coppia che non puoi fare in nessun'altra stagione, quindi perché non approfittarne nel tuo weekend romantico in montagna? Una discesa in slittino o pattinare insieme sul ghiaccio vi darà la possibilità di stringervi forte l'un l'altro. Romantico e soprattutto divertente, specie se tu e il tuo lui non siete esperti pattinatori. Buttati, poco importa se sei poco coordinata e buffa, vedrai quante risate!

Weekend romantico? E' tempo di rilassarsi

Dopo una giornata sulle piste non c'è nulla di meglio che immergersi nelle acque termali, rilassarsi e ed ammirare lo splendido panorama delle cime innevate per poi abbandonarsi a un piacevole massaggio insieme alla tua dolce metà. Romantico e sensuale, servirà a rinvigorire la passione...

Tra le bolle...

Molte strutture offrono la possibilità di godere di splendide e corroboranti vasche idromassaggio sia in stanza che all'aperto, in terrazza. In quest'ultimo caso, per rendere indimenticabile il tuo weekend romantico in montagna, vale la pena di prenotare la vasca tutta per voi, magari per qualche ora. Una coccola ideale, immersi tra i piacevoli massaggi delle bolle e un fantastico panorama.

Weekend romantico... a lume di candela

Un grande classico, che non delude mai: una cena a lume di candela. Magari in uno chalet ad alta quota, con vista spettacolare sulle cime innevate, il fuoco del camino, buon cibo e calice di vino. Prenotate una stanza per non perdere la magia del momento, la serata sarà un successo...

In ciaspole al chiaro di luna

Una suggestiva escursione notturna con ciaspole e racchette, attraversando boschi e pinete, guidati dalla luminosità della luna. Prova con il tuo partner questa esperienza magica nel silenzio ovattato che solo la neve appena caduta sa regalare.