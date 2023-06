5 abitudini di bellezza da mettere in pratica sotto la doccia

S i può essere ancor più belle sotto la doccia, soprattutto se segui queste semplici (e buone) abitudini. Dai capelli alla pelle, dallo scrub alla depilazione, qualche tips fondamentale.

Quali sono le abitudini di bellezza sotto la doccia che non possono mai mancare? Prenderci cura di noi stesse è importante, un modo per farci una dolce coccola e per rimetterci in pace con il mondo. Fare la doccia o il bagno significa ritagliarsi del tempo non solo per lavarci, ma anche per adottare delle abitudini positive, che ci rilassano e ci fanno essere più belle.

Dalla depilazione allo scrub, fino alla possibilità di ricorrere al getto freddo e rinvigorente per contrastare l’afa e l’apatia, la doccia è un toccasana per noi donne. Tra l’altro, è possibile istituire un rituale di bellezza da seguire giornalmente, per curare la pelle, i capelli e anche il proprio benessere interiore. Tutte le buone abitudini di bellezza sotto la doccia da non perdere.

Depilati sotto la doccia: scegli il tuo metodo

Il momento della depilazione per ogni donna è sempre un po’ una noia, soprattutto se non si ha abbastanza tempo per farlo nel modo corretto. Per fortuna, in commercio troviamo tanti prodotti utili, come la crema depilatoria resistente all’acqua. Ma non solo, perché anche il rasoio o l’epilatore vengono in nostro aiuto. Nel primo caso, non ci saranno problemi a togliere i peli sotto la doccia.

Inoltre, gli epilatori resistenti all’acqua sono un must have da non sottovalutare in estate. Sarai sempre pronta in qualsiasi momento e ottimizzando i tempi. C’è anche un altro aspetto da sottolineare: la depilazione sotto la doccia non solo ti permette di rimuovere i peli in modo attento, ma è adatta alle pelli più sensibili. Il getto tiepido, infatti, dilata i pori e di conseguenza facilita l’eliminazione dei peli.

Usa il guanto esfoliante: insieme allo scrub, è ottimo

Ci sono dei prodotti che sono dei veri e propri alleati di bellezza per noi donne: come non citare il guanto esfoliante? La pelle va protetta, nutrita e anche esfoliata naturalmente. Fare affidamento su uno scrub significa andare a eliminare le cellule morte sulla pelle, ottenendo così un effetto morbido e vellutato, ma soprattutto luminoso.

La nostra pelle è soggetta ogni giorno allo smog, pertanto rimuovere le impurità è imprescindibile. Prima di effettuare lo scrub, non dimenticare mai di usare un detergente delicato, in modo tale da pulire la pelle e aprire i pori senza difficoltà. Lo scrub va poi effettuato con movimenti lenti, delicati e circolari, avendo cura di trattare bene le zone più complesse, come il gomito o il ginocchio.

Esalta la bellezza dei tuoi capelli

Oltre alla pelle, è necessario curare anche la chioma: shampoo, balsamo e crema, un trattamento completo per nutrire il capello in profondità e renderlo più morbido e lucente che mai. Per una chioma sana e forte, ritagliati però del tempo: non basta fare uno shampoo frettoloso, o mettere il balsamo giusto per un minuto scarso. La haircare routine necessita pazienza (oltre che la scelta giusta dei prodotti).

Tra le abitudini di bellezza sotto la doccia, c’è anche quella di fare degli impacchi ai capelli: prima di scegliere il prodotto, valuta molto bene la tipologia della chioma, se il capello è stressato o colorato. Un consiglio easy per essere sempre al top, anche se non si ha molto tempo per prendersi cura di se stesse.

Il getto freddo e rinvigorente (che fa bene in estate!)

I benefici di una doccia fredda – o anche di un semplice getto freddo – sono tanti, tra falsi miti e verità. Quello che appare come un vero e proprio rituale di benessere aiuta in realtà a risvegliarsi, ad aumentare la concentrazione mentale, a sentirsi meglio. In estate, poi, è un valido supporto per combattere la calura e per riprendersi dai momenti di afa. Ma quali sono i vantaggi effettivi per la bellezza?

Pare che fare giornalmente delle docce fredde dalla durata di pochissimi minuti aiuti a dare più tonicità alla pelle e migliorando infine la circolazione. Aiuta a rigenerarsi, ad affrontare persino lo stress e potenziare lo stato di salute del capello, facendolo diventare più lucido. Tuttavia, è un’abitudine da prendere con le pinze ed è bene sentire il parere del proprio medico.

Combatti gli inestetismi (e usa i fanghi)

Creme e fanghi sotto la doccia? Assolutamente sì, soprattutto perché l’effetto termico dell’acqua ti permetterà di ottenere dei benefici impareggiabili. I fanghi servono per tonificare, drenare e levigare: in base alla tipologia, sono utili contro gli inestetismi più comuni, tra cui cellulite e smagliature.

La doccia fa bene perché ci aiuta anche a eliminare lo stress: mentre ti prendi cura di te, non dimenticare pertanto di scacciare via i pensieri negativi. Ascolta della musica in sottofondo, prova un incenso, illumina l’atmosfera del bagno. Lo stress fa male alla pelle e di certo non ci aiuta a essere più in forma. Pertanto, sotto la doccia, dedicati completamente a te stessa. Non dimenticare, però, di avere anche una beauty routine mattiniera: basta davvero poco per essere più belle.

Cosa fare prima della doccia

Se vuoi sfruttare il momento della doccia come un momento di bellezza, allora esfoliare prima di buttarti sotto l’acqua è fondamentale. Usa un prodotto specifico, oppure massaggia la pelle con un asciugamano umidificato, e vedrai che la tua pelle risulterà più liscia e luminosa. Inoltre, non dimenticare di pettinare delicatamente i capelli prima di lavarli: così eliminerai i nodi, senza spezzarli.

Quanto tempo si deve stare sotto la doccia

Stare troppo tempo sotto la doccia, sebbene sia piacevole, può creare qualche problema. L’acqua calda, infatti, tende a disidratare la pelle. Per questo motivo secondo gli esperti una doccia deve durare tra i 5 e i 10 minuti: giusto il tempo di lavarsi correttamente e rilassarsi, senza però esagerare. Anche l’ambiente ringrazia: in questo modo eviterete inutili sprechi di acqua.

Perché mi sento debole dopo la doccia

Il calore dell’acqua calda favorisce la vasodilatazione e questo produce una diminuzione della pressione sanguigna. Per questo motivo molte persone, quando finiscono la doccia, si sentono deboli e percepiscono un senso di svenimento. Anche per questo è meglio non esporsi al getto di acqua calda per un tempo troppo prolungato.