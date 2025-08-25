Una pelle sana, tonica, soda e morbida allo stesso tempo: è questa la bouncy skin, l’ultima tendenza che arriva dalla Corea. Già il nome è tutto un programma: significa pelle rimbalzante e si riferisce proprio a quella texture piena ed elastica. Per ottenerla servono i prodotti giusti uniti a costanza e dedizione, ma gli effetti ti faranno impazzire: soprattutto se di solito preferisci un make-up leggero in cui la qualità della pelle diventa determinante.

Cos’è la bouncy skin

Più che all’effetto lucido come la glass skin, la bouncy skin punta a restituire una sensazione di morbidezza ed elasticità. Questo la rende una tendenza particolarmente indicata anche per chi ha la cute mista o grassa. Il volto sembrerà rimpolpato, fresco e tonico: come quello che si ottiene con un filler, ma attraverso una stimolazione naturale. L’azione si concentra sui punti del viso che tendono a perdere collagene ed elastina dopo i 35 anni. L’obiettivo è riportare volume e levigare le rughe, oltre a ridare luce al colorito spento.

Come si ottiene la bouncy skin

La bouncy skin si ottiene idratando in profondità la pelle e stimolando la produzione di collagene. Questo, così come l’elastina, si riduce con l’età e il volto tende a perdere pienezza e definizione. Per questo è importante stimolarne la produzione e reintegrarlo tramite prodotti specifici. Una skincare mirata ti aiuterà ad avere una pelle più compatta, levigata e radiosa, uniformando l’incarnato e attenuando anche le discromie.

Gli ingredienti giusti

Per stimolare la produzione di collagene puoi affidarti a integratori specifici, ma anche utilizzare creme viso che contengano gli ingredienti giusti. Prima di tutto la vitamina C, che ne favorisce la sintesi e in più ha potere antiossidante. Anche i peptidi sono alleati fantastici per migliorare la sintesi di collagene e di elastina, conferendo tono e struttura. L’acido ialuronico trattiene l’idratazione negli strati profondi con un effetto visibilmente rimpolpante. Un risultato analogo lo hanno le ceramidi, che rendono la pelle più elastica e resistente. Il retinolo accelera il ricambio cellulare, ha azione levigante e tonificante. Facendo attenzione che questi ingredienti siano presenti nei prodotti di skin care che utilizzi quotidianamente, puoi ottenere la bouncy skin.

L’aiuto del gua sha

Per massimizzare l’effetto dei prodotti che applichi sulla pelle, abituati a usare il gua sha. Puoi trovare molti tutorial su come impiegarlo, anche a seconda dei punti sui quali desideri agire maggiormente. Si tratta di una pietra liscia che viene passata sulla pelle così da stimolare la microcircolazione e la produzione di collagene. Utilizzato prima di applicare i prodotti di skin care sulla pelle, aiuta a drenare, tonificare e massimizzare l’assorbimento.

Come avere un effetto a lungo termine

A differenza di altre tendenze beauty, quella della bouncy skin punta a un’azione a lungo termine e non soltanto a un effetto immediato. Per questo l’utilizzo di sieri e creme è sicuramente fondamentale, ma è bene abbinarlo a uno stile di vita sano. Inizia inserendo nella tua dieta gli alimenti che ti aiutano ad avere una pelle più sana, e assicurati di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. In questo modo riuscirai a minimizzare i segni del tempo per un viso tonico e dall’aspetto morbidissimo.

