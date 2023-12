T ra sforbiciate decise e rifiniture più discrete, il 2023 ha registrato una sequenza di cambi look davvero interessanti. Persino una resistente al cambiamento come Kate Middleton ha ceduto a un restyling della capigliatura. Il che ha reso la sua immagine decisamente più fresca

Tutte le volte che in qualche modo si parla di cambio look ci si chiede se non sia dovuto a un motivo ben più profondo. «Se il cambiamento è abbastanza netto, nella maggior parte dei casi indica che da un punto di vista psicologico stia avvenendo qualcosa, come se fosse il segnale di un’energia rinnovata» conferma il prof. Roberto Pani, docente di Psicologia Clinica all’Università di Bologna.

«Non sempre però il cambio look deciso è una risposta a una delusione subita, a volte riflette solo un desiderio di diventare indipendente oppure di chiudere un capitolo che rappresenta una fase della vita che si ritiene conclusa. In quest’ottica, il nuovo taglio corto può indicare di aver superato l’evento che ha procurato sofferenza, avvenuto magari in un tempo passato, ma eviterei interpretazioni affrettate. Ci sono persone che semplicemente si sentono a proprio agio nel cambiare spesso taglio o colore, e altre che sono più resistenti – per dirla in termini psicoanalitici – perché si identificano nella propria immagine ben consolidata. E questo procura un senso di appartenenza, quasi di calore, protezione» prosegue l’esperto.

Cosa avranno voluto dire i cambi look delle celeb che abbiamo selezionato? Qualcuna lo ha esplicitamente dichiarato, come ad esempio Florence Pugh con la testa rasata e il buzz cut. Altre invece hanno preferito che il nuovo taglio facesse parte del gioco di essere una celebrità, con un’immagine così esposta sotto i riflettori!

Il nuovo taglio di Kate Middleton: più sfilato più cool

La principessa del Galles è nota per la sua folta chioma che le penne più graffianti della stampa britannica hanno spesso definito “da liceale”. Ma poi i sondaggi locali hanno confermato a più riprese che quella capigliatura così classica resta sempre la più desiderata dalle ragazze inglesi. Da qualche mese, la sorridente Kate ha sfilato i capelli, regalandosi un bel butterfly cut, caratterizzato da una leggera frangia a tendina e delle scalature decise.

Il nostro commento: il cambio look rende più contemporanea la sua immagine e decisamente più fresca!

Kasia Smutniak passa al bixie cut

Quello di Kasia Smutniak è il cambio look più chiacchierato del momento. Da una media lunghezza, durata oltre 10 anni, l’attrice e neoregista polacca è passata in un colpo solo a un bixie, un taglio a metà tra bob e pixie, carré e taglio a folletto. E l’effetto è strepitoso!

Il nostro commento: la leggerezza del taglio smussa gli angoli un po’ spigolosi del suo viso, donandole più carattere.

Chiara Ferragni e il long bob che ha stregato Sanremo

Poco prima di calcare il palco dell’Ariston, l’imprenditrice digitale ha incuriosito i suoi follower con un hype sul suo cambio look. E che cambio! Il caschetto lungo è un classico, ma la rifinitura sartoriale attorno al viso lo rende particolarmente bon ton. E mai del tutto stonato.

Il nostro commento: quella lontana eco di Raffaella Carrà ci fa intuire che è un taglio che oltrepassa epoche ed età anagrafiche, e Chiara lo ha dimostrato.

Taylor Hill ci dà un taglio…netto!

Ecco un change look deciso, molto deciso. Del resto, con quel faccino lì anche un sacco da imballaggio diventa un’acconciatura alla Maria Antonietta. Eppure, siamo convinte che persino un ex angelo di Victoria’s Secret abbia bisogno di una certa dose di coraggio per tagliare i capelli cortissimi.

Il nostro commento: capelli lunghi o corti, poco importa: in questo caso è il viso che detta legge!

Levante torna mora (finalmente)

Dopo aver dominato il gossip dei primi mesi del 2023 anche attraverso confessioni sofferte a proposito di commenti di hair shaming, Levante torna al suo vero colore di capelli. Mora, non molto convinta a quanto pare dalle schiariture sulle punte. La parentesi bionda, blorange per l’esattezza, con tanto di sopracciglia cancellate, non era poi così penalizzante come gli hater hanno scritto e riscritto. Ma il rientro nel team delle brunette è la dimostrazione che spesso Madre Natura ci ha visto giusto nel donare i colori di occhi e capelli.

Il nostro commento: pentita del biondo o solo curiosità?

Julia Roberts con la frangia a tendina

Il cambio look dell’attrice dal sorriso smagliante è recentissimo: alla premiére londinese del suo film Leave the world behind, in arrivo su Netflix, ha stupito i fan con una frangia a tendina, portata lunga e liscia sulla chioma fulva.

Il nostro commento: il look alla Kate conquista anche Hollywood.

Sophie Turner rinnova i capelli lunghi con la frangia

Ecco un’altra celeb convertita alla frangia a tendina. Il ciuffo con riga in mezzo leggermente aperto sulla fronte addolcisce non poco i lineamenti dell’interprete di Sansa Stark ne Il trono di spade. Oltre a svecchiare un long hair un po’ troppo senza carattere.

Il nostro commento: la frangia a tendina è perfetta per riequilibrare una fronte molto ampia e spaziosa.

Eva Lonoria, un rapporto ambivalente con le extension

Per tutto il 2023 Eva Longoria è stato un togli e metti continuo con le extension. L’abbiamo vista più volte con i capelli lunghissimi e, dopo pochi giorni, corti sino a sfiorare la base del collo. Per poi rivederla con la chioma extra long, e da lì a breve un nuovo ciclo alternato di capelli lunghi e medi.

Il nostro commento: uno dei pochi casi in cui i capelli più corti non aggiungono freschezza al look.

Olivia Palermo, dal capello lungo al caschetto

Taglio deciso anche per l’attrice e modella Olivia Palermo che in pochi mesi è passata dal capello lungo oltre le spalle al carré. Il taglio è pari, ma lei lo porta in tutte le varianti: liscio, con le punte sollevate, ondulato, con le beach wave e in versione wet look come nella foto in alto.

Florence Pugh e la svolta punk

L’attrice di Oppenheimer (nel film recita la parte della prima fidanzata dell’inventore della bomba atomica) si è mostrata per la prima volta con i capelli rasati al Met Gala a maggio 2023. Una motivazione precisa la sua: tagliare i capelli così corti vuol dire sfidare gli standard di bellezza di Hollywood e concentrarsi su di lei come attrice e non come immagine. Del resto, la Pugh a 27 anni ha già recitato in oltre 20 film, dimostrando le sue indubbie capacità di interprete.

Il nostro commento: E se invece il cambio look ottenesse paradossalmente l’effetto opposto? Cioè quello di concentrarci più sul suo viso anziché sulle parti dei suoi film.