Scegliere il colore di capelli che ringiovanisce davvero non è solo una questione di gusto, ma di strategia. Alcune nuance, infatti, illuminano l’incarnato e donano freschezza, mentre altre rischiano di appesantire i nostri tratti, sottolineando rughe e segni del tempo. O di farci sembrare stanche, se abbiamo appena 20 anni. Scorri la pagina per vedere le tinte di capelli ideali dai 20 ai 60 anni per sentirti sempre giovane e radiosa.

Colori capelli che danno un aspetto sano a 20 anni

A vent’anni non c’è realmente bisogno di un colore di capelli che ringiovanisce, anzi puoi sperimentare con qualsiasi tinta, anche con tinte più scure o nuance originali come lilla, azzurro, rosa o l’effetto silver, oggi di tendenza tra le più giovani. Questi colori fantasiosi, se abbinati a un incarnato sano e luminoso, possono enfatizzare la tua energia. Tuttavia, se desideri un look naturale e fresco, punta su:

Biondo dorato per un incarnato caldo e giallo

per un incarnato caldo e giallo Biondo cenere o castano chiaro freddo se hai un sottotono rosato

se hai un sottotono rosato Castano caramello o rame chiaro per riflessi caldi e vivaci

Ricorda che i colori chiari valorizzano la luce del viso e donano un aspetto più dolce e giovane.

Colore capelli che non appesantisce il viso a 30 anni

Anche a trent’anni si è nel pieno della giovinezza, ma spesso compaiono i primi capelli bianchi. È proprio in questa fase che molte iniziano a sperimentare tinte e riflessi. I migliori colori capelli che ringiovaniscono a 30 anni sono:

Castano chiaro con sfumature calde come caramello o miele

come caramello o miele Biondo dorato o rame per carnagioni calde

per carnagioni calde Rosso freddo soft per incarnati rosati, evitando il ciliegia intenso che potrebbe appesantire

Se vuoi sentirti ancora più giovane, osa con un taglio medio-corto come il cascato scalato anni 90, abbinato a tinte chiare o nuance fantasia in versione temporanea per capire se fanno al caso tuo.

Colore di capelli che ringiovanisce a 40 anni

A quarant’anni si cerca un colore di capelli che doni freschezza ed eleganza senza appesantire i lineamenti. Le nuance più indicate sono:

Biondo dorato , perfetto per carnagioni chiare con sottotono giallo

, perfetto per carnagioni chiare con sottotono giallo Pink Champagne , un biondo con riflessi rosa delicati, ideale per chi ha la pelle chiara e rosata

, un biondo con riflessi rosa delicati, ideale per chi ha la pelle chiara e rosata Castano miele o castano con riflessi ramati, ottimi per scaldare l’incarnato senza indurire i tratti

Accompagna queste tinte con tagli medi o corti scalati, oppure osa con un pixie cut per un effetto sbarazzino che ringiovanisce immediatamente il viso.

Colori capelli che ringiovaniscono a 50 anni

A cinquant’anni l’obiettivo è nascondere i capelli bianchi valorizzando il viso con tinte naturali e luminose. Evita colori eccessivamente scuri come il nero corvino o il rosso acceso, che invecchiano e mettono in risalto le rughe. Tra i colori capelli che ringiovaniscono di più a questa età troviamo:

Brondie , un mix di castano e biondo che illumina l’incarnato ed è perfetto per nascondere i capelli bianchi

, un mix di castano e biondo che illumina l’incarnato ed è perfetto per nascondere i capelli bianchi Castano cioccolato o castano intenso se hai una carnagione olivastra

se hai una carnagione olivastra Biondo miele o biondo dorato, ideali per carnagioni chiare

Se desideri un effetto più glamour e non temi i capelli grigi, puoi optare per l’effetto silver, oggi di grande tendenza anche tra le più giovani, che dona carattere e freschezza se ben mantenuto.

Colore capelli che fanno sembrare più giovane a 60 anni

Dopo i sessant’anni è importante scegliere tinte naturali e luminose. Tra le migliori:

Biondo chiaro o miele , che addolcisce i tratti e minimizza i capelli bianchi

, che addolcisce i tratti e minimizza i capelli bianchi Grigio silver , elegante e raffinato, ideale per chi desidera valorizzare i capelli grigi trasformandoli in un look moderno e di classe

, elegante e raffinato, ideale per chi desidera valorizzare i capelli grigi trasformandoli in un look moderno e di classe Castano chiaro con sfumature calde, per un effetto naturale e armonioso

Evita tinte eccessivamente scure o innaturali, come il nero corvino o il viola intenso, che induriscono i lineamenti e invecchiano.

Il colore giusto fa la differenza

Scegliere il colore capelli che ringiovaniscono è fondamentale per valorizzare il viso, esaltare la luminosità della pelle e sentirsi sempre al meglio a qualsiasi età. Se desideri una consulenza personalizzata, affidati al tuo parrucchiere di fiducia per trovare la tinta più adatta in base al tuo incarnato e al tuo stile.

