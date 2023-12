Come realizzare una coda bassa morbida

È una tra le acconciature più diffuse e più semplici da realizzare, tornata di gran moda negli ultimi tempi. Parliamo della coda bassa, elegante e pratica allo stesso tempo. Ecco come procedere per ottenere una low ponytail impeccabile.

Tutorial

Il primo step per realizzare una coda bassa morbida è applicare un balsamo per rendere morbidi e lisci i capelli. Utilizzando un pettine, vanno poi divisi i capelli facendo la riga a seconda del proprio gusto, centrale o laterale. Spazzolate poi la chioma partendo dalla nuda scendendo verso il punto in cui volete fissare la coda, fermando le ciocche con un elastico. Se volete rendere la coda ancora più elegante, selezionate una piccola ciocca di capelli per coprire l’elastico, fissandola con una forcina posizionata in modo da nasconderlo. La scelta dell’elastico è un aspetto non secondario nella realizzazione di una coda bassa morbida perfetta. Sono da prediligere quelli con gli uncini.

Variazioni sul tema

La coda bassa morbida può essere realizzata con alcune variazioni sul tema. Si può optare per una low ponytail a effetto sleek (un liscio perfetto e lucidissimo) in occasione di una serata importante o lasciare alcuni ciuffi frontali sciolti per un look più casual.

Gli accessori

Per rendere perfetta la coda bassa morbida una grande importanza la rivestono certamente gli accessori. Clips, Swarovsky, perle, elastici colorati: sono tutti elementi che permettono di personalizzare al massimo l’acconciatura.