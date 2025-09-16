Un taglio di capelli dall’anima rock e ribelle come nessun altro, il mullet sta per tornare ad essere protagonista. A partire agli anni Settanta e Ottanta alterna periodi di grande popolarità ad altri di declino (senza però mai scomparire del tutto) e ora è sicuramente iniziata la risalita che lo porterà ad essere uno degli hairstyle più cool dell’autunno. Le sue linee audacemente genderless e incredibilmente versatili sapranno conquistare anche te.

Cos’è il mullet

Il mullet è un taglio caratterizzato dalla parte anteriore e superiore della chioma corta e scalata e quella posteriore lunga. Può essere portato sia in chiave grunge e ribelle, con ciocche sfilate e spettinate, sia in varianti più morbide e femminili, che alleggeriscono il contrasto tra davanti e dietro. Oggi è stato completamente reinventato rispetto al passato. Se prima era sinonimo di eccesso e trasgressione, spesso portato con volumi importanti e contrasti molto netti, le versioni attuali sono più morbide e raffinate. Un’evoluzione che lo ha trasformato da taglio “di nicchia” a scelta trendy e versatile.

Origini e storia

Il mullet è nato negli anni ’70, quando per la prima volta si è diffuso come simbolo di ribellione e stile anticonvenzionale, diventando in seguito uno dei tagli più iconici degli anni ’80 e ’90. A renderlo di tendenza ci hanno pensato star come David Bowie, che lo portò nella sua fase Ziggy Stardust, e Billy Ray Cyrus: per questo è stato a lungo associato al mondo della musica rock e country. Negli ultimi anni è tornato alla ribalta in chiave più moderna, reinterpretato da celebrità come Miley Cyrus, Rihanna e Úrsula Corberó, che ne hanno riscoperto il fascino trasformandolo in un simbolo di stile audace e contemporaneo.

Come si porta

Il mullet non richiede particolare attenzione allo styling, proprio in virtù della sua anima ribelle e poco incline a lasciarsi domare. In teoria basterebbe un po’ di spray salino per un effetto spettinato e cool. Questo non significa che tu non possa interpretare il taglio a modo tuo, e puntare anche su versioni più pulite e definite. Se in passato era un hair style molto netto e la differenza tra le lunghezze vistosa, le versioni più attuali si sono ammorbidite. La parte corta davanti richiede un po’ più di manutenzione, quindi conviene regolarla con tagli frequenti, mentre la parte lunga dietro può essere lasciata crescere liberamente per mantenere il contrasto. È un look che si presta anche ad accessori come cerchietti o forcine per creare varianti originali e sempre nuove.

A chi sta bene

La cosa più importante, per questo taglio di capelli come per altri, è che tu ti senta a tuo agio. Non è un hair style semplice da portare e richiede sicurezza e personalità. Quindi sceglilo se vuoi uscire dalla comfort zone e se sei disposta a giocare con lo stile. Per quanto riguarda le caratteristiche del viso, valorizza soprattutto quelli di forma ovale o allungata, perché le diverse lunghezze creano equilibrio nelle proporzioni. Funziona bene anche su visi tondi, se realizzato con scalature leggere che slanciano, mentre su visi squadrati può ammorbidire i tratti con ciocche sfilate e voluminose. È adatto a quasi tutti i tipi di capelli: lisci, mossi e ricci, anche se dà il meglio di sé su chiome con un po’ di movimento naturale.

Un taglio divisivo

Il mullet è un taglio divisivo, e non è detto che piaccia a tutte. Chi lo ama lo fa perché è audace e fuori dagli schemi, capace di esprimere personalità e originalità. Si adatta a diversi tipi di capelli e stili, dal più rock al più glamour. Inoltre ti permette di avere un look che non passa inosservato. Il contrasto marcato tra corto e lungo, tuttavia, può risultare troppo estremo o poco armonioso, e non è detto che tu ti senta davvero a tuo agio con un taglio così connotato e vistoso. Inoltre, essendo legato a un immaginario molto preciso, non sempre si adatta a contesti formali o a chi preferisce uno stile più classico e discreto.

