Laminazione capelli: chioma più lucente in soli 4 step

I deato per restituire corpo e definizione ai capelli sfibrati e danneggiati, Hair Lamination di Biopoint è il trattamento fai-da-te che in 4 step dona alla chioma una lucentezza a specchio. Per un effetto 3D sin dalla prima applicazione

Le habitué dei saloni (probabilmente) lo sanno: la laminazione dei capelli è un trattamento davvero efficace sulle chiome sfibrate e danneggiate, che si presentano spente e con poca vitalità a causa degli agenti atmosferici, delle colorazioni aggressive o dell’uso eccessivo di phon e piastra.

Quello che (forse) non tutte sanno è che la si può fare anche in casa, con risultati immediati fin dalla prima applicazione. Basta “solo” scegliere i prodotti giusti.

Laminazione dei capelli: cos’è e benefici

Di per sé è un rituale molto semplice. Consiste nell’applicazione di una serie di prodotti che creano un film sottile intorno ai capelli che li protegge fin dalla radice. Una sorta di rivestimento lamellare che accentua il potere riflettente del capello e dona uno straordinario effetto extra-shine.

Di solito la laminazione capelli viene effettuata in salone, ma acquistando i prodotti giusti e seguendo degli step precisi si può fare anche in casa.

Nuova luce ai capelli in 4 step

D’ispirazione professionale, Hair Lamination di Biopoint è un trattamento completo di laminazione capillare semplice e pratico da fare anche a casa in 4 step.

È indicato sia per le chiome lisce sia per quelle ricce, a cui conferisce elasticità e resistenza. Sin dalla prima applicazione, agisce sigillando il capello in un rivestimento lamellare che chiude e leviga le squame sollevate della cuticola, accentuandone il naturale potere riflettente nel breve e lungo periodo. I capelli risultano subito più lucidi, corposi e rigenerati. E il risultato dura fino a un mese*.

Le 4 referenze della linea Hair Lamination lavorano in sinergia tra loro: lo Shampoo Lucentezza 3D deterge e prepara il capello al trattamento laminante. La Maschera Ricondizionante ristruttura e idrata. Il Siero Laminante promuove l’adesione di un film sigillante sul capello, mentre il Cristallo Gel Sublimatore dona lucentezza e setosità alla chioma.

Le formulazioni sono arricchite con una cheratina idrolizzata di origine vegetale (V-Keratin) derivata dalla canapa, che aiuta a ripristinare il naturale livello di idratazione, riempiendo il capello ed implementandone il corpo e volume.

All’azione della cheratina si aggiunge quella del complesso Oleo 5: un blend di cinque olii naturali (Ylang Ylang, arancia amara, bergamotto, oliva e mandorla) che migliora le proprietà meccaniche del fusto, contrastando il crespo e facilitando la pettinabilità del capello.

All’efficacia delle formule si somma poi il piacere della fragranza, ricercata e appositamente studiata: la nota di testa è agrumata dal sentore di arancia, bergamotto e mandarino; nel cuore pulsano gli effluvi impalpabili di peonia, rosa, frutti rossi e gelsomino; nelle note di fondo invece si possono apprezzare il legno di cedro, vaniglia e muschio.

STEP 1: lo Shampoo Lucentezza 3D deterge con cura e delicatezza cute e capelli. Una soffice schiuma rimuove gli agenti esterni responsabili dell’opacità e untuosità del capello, predisponendo la base ideale per gli step successivi del trattamento.

STEP 2: la maschera ricondizionante nutre, ammorbidisce e conferisce una pettinabilità alla chioma. Si applica dopo lo shampoo sui capelli tamponati, si lascia in posa dai 3 ai 5 minuti e si risciacqua accuratamente.

STEP 3: dopo lo shampoo e la maschera è la volta del Siero Laminante. Si applica sui capelli umidi e tamponati. Si distribuisce facilmente con un pettine. Dopo una posa di 10 minuti non serve risciacquarlo, basta procedere con l’asciugatura.

STEP 4: l’ultimo passaggio consiste nell’applicazione su lunghezze e punte di una noce di Cristallo Gel Sublimatore. L’uso sui capelli bagnati ne completa l’azione laminante, mentre utilizzato dopo il brushing ne amplifica la lucentezza, senza appesantirli o ungerli.

Biopoint presenta, inoltre, il trattamento completo in formato mini size ideale per 2 applicazioni offrendo così la possibilità di usufruire del programma a 4 step in formato travel.

Ecco che grazie a Hair Lamination di Biopoint ogni donna può avere capelli visibilmente rigenerati, lucenti e dal volume definito. Il tutto senza dover ricorrere al salone. Scopri tutta la linea per capelli di Biopoint qui.

*Test strumentali effettuati su ciocche decolorate. Risultati ottenuti con l’utilizzo del trattamento Biopoint Hair Lamination Siero e Cristallo Gel Sublimatore, rispetto all’utilizzo del solo shampoo per lavaggi frequenti.