Forse lo avevi già intuito a primavera, quando hai cominciato a vedere in giro ragazze che sfoggiavano il micro-bob. Ebbene sì: il caschetto corto che piace tanto anche alle star non solo ci accompagnerà fino all’inverno inoltrato (e anche oltre), ma è già il più grande trend della stagione autunnale.

Che cosa è il micro-bob

Il micro-bob è stato la tendenza dell’anno per quanto riguarda i capelli. Non stupisce che sui social donne di tutte le età si divertano a pubblicare foto e video dove lo sfoggiano. Ma com’è questo taglio? Tanto per cominciare è un classico caschetto, ma ultra-corto: la chioma arriva appena sotto le orecchie. Può essere portato con la frangia oppure senza, in versione elegante o ondulato. Sta bene a tutte, basta solo capire quale stile si adatta meglio al tuo viso. Prima di decidere lo stile, magari confrontati con il tuo parrucchiere. Oppure, ispirati alle star.

Il micro-bob di Gigi Hadid

A renderlo il micro-bob un must-have sono, infatti, state celeb come Gigi Hadid, che alle sfilate di Parigi ha sfoggiato un bob super corto ondulato perfetto per chi ha i capelli naturalmente ricci.

Il caschetto retrò di Isabelle Huppert

Isabelle Huppert, invece, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia si è presentata con un bob ondulato retrò elegantissimo.

Il micro-bob di Penelope Cruz

Anche Penelope Cruz ha scelto un caschetto retrò molto glamour.

Il caschetto liscio di Lily Collins

Lily Collins ha optato per una versione liscia e con le ciocche dietro le orecchie.

Perché sceglierlo

Ci sono molte buone ragioni per scegliere il micro-bob questo autunno: è un modo perfetto per rinvigorire e rinfrescare il tuo look. Si adatta a tutti i tipi di capelli, dai ricci a quelli lisci e fini. Quando è fatto bene, è un taglio che non ha bisogno di styling. E poi è un sinonimo di libertà ed emancipazione.

Pensa: nel 1920 F. Scott Fitzgerald pubblicò sul Saturday Evening Post un racconto che narrava le vicissitudini di una giovane chiamata Berenice che decise di tagliarsi i capelli corti corti per essere accettata da sua cugina che viveva a New York. Infatti, a quel tempo i capelli lunghi erano riconosciuti come sinonimo di femminilità. Tagliarli corti significava ribellarsi alle regole della società che imponevano alle donne certi comportamenti e stili di vita.

Il micro-bob è versatile

Oggi il micro-bob è sempre più corto: i capelli sfiorano il mento e possono donare un aspetto sbarazzino, oppure semplice ed elegante. È un taglio senza tempo che offre diverse possibilità di styling: va bene sia per chi sceglie un look iperfemminile sia per chi opta per uno più androgino e ribelle. Inoltre, puoi decidere di portarlo con i capelli liscissimi oppure dargli tanto volume.

