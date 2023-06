P reparati a dire addio al crespo con un servizio in salone che ti aiuterà nella gestione di capelli che a volte sembrano impossibili da domare

Umidità, vento, afa e trattamenti chimici: un mix capace di rendere crespi i capelli di chiunque. A meno che non siano lisci di natura. Eppure a volte anche i capelli lisci soffrono le condizioni atmosferiche e non solo, diventando gonfi e indomabili. Se invece abbiamo capelli ricci, mossi e crespi di natura, che ci sia il sole o la nebbia, l’effetto “leone” è dietro l’angolo. E poi ci sono i capelli che diventano crespi con il passare del tempo, anche a causa dell’invecchiamento fisiologico e dei ripetuti trattamenti chimici. In altri casi ancora, sono i tagli, magari troppo scalati, ad accentuare l’aspetto crespo del nostro look soprattutto in ambienti umidi.

Capelli crespi, spesso ingestibili

Insomma, la tematica “crespo” e capello “ingestibile” ci tocca tutti. I capelli crespi, o tendenti al crespo, sono in assoluto i più difficili da gestire: ci vuole tempo per asciugarli, disciplinarli, acconciarli. Inoltre, richiedono una certa abilità per ottenere una bella messa in piega, e non tutte abbiamo la pazienza, il tempo (o la capacità) di manovrare spazzola e phon e di ripassare con la piastra. A complicare il quadro si aggiunge la scelta dei prodotti di styling: troppo leggeri lasciano l’effetto crespo, troppo ricchi appesantiscono i capelli.

Un trattamento lisciante naturale

La soluzione ai capelli crespi? Un bel trattamento in salone che risolva il problema “gestione chioma” per qualche mese. Dai laboratori Jean Paul Mynè è stato messo a punto un sistema lisciante per tutte le tipologie di capelli, da quelli mossi a quelli più ricci, biondi e afro compresi. Si chiama Keratin Plus smoothing system, un modo sano, sicuro ed efficace per tenere a bada i capelli con la facilità di un gesto. Libera da formaldeide e ricca di attivi ristrutturanti di origine vegetale, è un sistema che risponde ad ogni esigenza e che, con il consiglio del parrucchiere, sarà la soluzione al crespo a lungo termine.

Le sostanze vegetali che compongono il servizio Keratin Plus smoothing system di Jean Paul Mynè hanno una struttura molecolare molto simile a quella della cheratina naturale del capello (da qui il nome Keratin). Inoltre, liscia e controlla i capelli rispettandone la struttura, non rompe cioè i ponti disolfuro che costituiscono la fibra naturale dei capelli stessi – come faceva la “vecchia” stiratura chimica e non leviga la struttura come faceva invece la stiratura “brasiliana” – ma li lascia intatti modulando la struttura in una posizione liscia o solo di controllo del crespo per un lungo periodo grazie all’azione termica della piastra. Per questo motivo, i capelli restano sani, resistenti, lisci e disciplinati.

Cosa vuol dire lisciare i capelli

In realtà, bisogna intendersi anche sui termini “liscio” e “lisciante”. Il servizio Keratin Plus smoothing system di Jean Paul Mynè liscia i capelli nel senso che rimodula la fibra attivando un film protettivo e liberando dall’effetto crespo a lungo. Con il sistema Keratin Plus Smoothing si può scegliere liberamente tra un effetto liscio super piatto, a plomb, il controllo del volume mantenendo il movimento o anche solo l’eliminazione dell’effetto crespo e disordinato senza modificare volume e movimento. Non a caso, questo sistema prevede vari livelli di “effetto” che permettono di calibrare il risultato da liscio assoluto a controllo del crespo. Si può decidere, infatti, di definire il riccio, lasciare un mosso elegante oppure di ottenere un liscio naturale. Nella gamma Keratin Plus ci sono anche trattamenti specifici per tipologie di capello, l’Afro riservato a chi ha capelli multietnici dal riccio molto stretto e dalla struttura sottile, fino ad arrivare all’Infinity ice riservato alle fanatiche del biondo freddo, arricchito con un prezioso pigmento anti-giallo che protegge il colore.

Il mantenimento a casa

A casa si proseguirà l’effetto con i prodotti della linea Keratin Plus Empower, composta di shampoo, maschera e conditioner leave-in, appositamente formulati per mantenere i risultati e continuare a ristrutturare la cuticola giorno dopo giorno.

