Se state cercando di passare a uno stile di vita sempre più green lo shampoo solido può essere una buona idea, ma l’approccio con questo tipo di prodotto non è così automatico, perché la sua composizione – e quindi il modo d’uso – è decisamente diversa dal comune shampoo. Ecco quindi tutti i trucchi per utilizzare lo shampoo solido.

Shampoo solido: cos’è

Lo shampoo solido, pur ricordando una saponetta, è molto diverso sia dalle saponette per mani e viso che dallo shampoo liquido tradizionale, ed ha una composizione decisamente differente da entrambi. Lo shampoo solido presenta una formulazione ben concentrata, principalmente costituita da tensioattivi originanti dall’olio di cocco, ai quali vengono aggiunte ulteriori componenti fra le quali si possono citare ad esempio gli oli essenziali o i profumi naturali. Nonostante lo shampoo solido presenti una formula concentrata, costituisce un eccellente prodotto pulente. Il suo utilizzo infatti garantisce una pulizia ottimale della cute senza risultare in alcun modo pericolosa per quest’ultima.

La peculiarità che contraddistingue lo shampoo liquido dallo shampoo solido è relativa al fatto che quest’ultimo, nella sua composizione, presenta una percentuale particolarmente bassa di acqua: ciò consente di ovviare all’uso di conservanti, i quali appunto non si riscontrano nella sua composizione.

Per chi è indicato

Lo shampoo solido così come lo shampoo liquido è particolarmente indicato per qualunque tipologia di capello. In considerazione della molteplicità di shampoo solidi reperibili in commercio è inoltre possibile operare una scelta accurata in considerazione dei diversi ingredienti, e delle loro proprietà benefiche sul cuoio capelluto. A tal proposito ad esempio per chi presenta i capelli corti, lo shampoo solido ai semi di lino costituisce una soluzione ottimale grazie alle sue proprietà pulenti e sgrassanti.

Shampoo solido: come si usa

Lo shampoo solido costituisce un prodotto particolarmente semplice da utilizzare, ma ci sono diversi modi per usarlo al meglio. La prima regola è non strofinare la “saponetta” di shampoo direttamente sui capelli, altrimenti diventano troppo stopposi, rigidi e poco emulsionabili. Quindi potete insaponare le mani sino a che non si è formata la schiuma e poi passarle sui capelli avendo cura di massaggiarli con delicatezza. Una volta insaponati, si dovrà procedere al loro risciacquo. Oppure potete sciogliere un poco di shampoo solido direttamente in una bacinella piena di acqua e utilizzare quest’acqua saponata per lavare i capelli. Un altro step importante per avere un buon risultato è passare sui capelli una soluzione di acqua e aceto sui capelli subito dopo il lavaggio: questo piccolo accorgimento serve a ristabilire il pH acido dei capelli.

Come si conserva

Per quanto riguarda invece la corretta conservazione dello shampoo solido, anche in questo caso è opportuno avere delle particolari accortezze specie se l’avete realizzato in casa con dei prodotti naturali di facile deperibilità. Il consiglio è di lasciarlo asciugare all’aria, e poi avvolgerlo in una pellicola trasparente. Inoltre in estate se intendete usarlo tutti i giorni, è meglio riporlo nel ripiano basso del frigo, mentre in inverno vi basta tenerlo in una zona della casa ben areata.

Shampoo solido: è uguale a quello liquido?

È importante sapere che il risultato difficilmente sarà lo stesso che abbiamo con uno shampoo liquido. Inoltre bisogna tenere presente che il passaggio da shampoo liquido a shampoo solido non è indolore: potrebbe capitare che i capelli reagiscano al passaggio facendo le bizze, magari risultando più secchi o più grassi del solito.

Shampoo solido: perché sceglierlo

Insomma, abbiamo visto che l’utilizzo dello shampoo solido richiede qualche accortezza, almeno nel primo periodo. Ma allora perché prendersi la briga di passare a questa tipologia di prodotto? Di seguito i principali vantaggi di questa decisione:

Più pratico da portare con sé: lo shampoo solido è perfetto da portare in viaggio, perché oltre a occupare meno spazio elimina il problema del limite di liquidi che si possono portare nel bagaglio a mano in aereo.

Più economico e più duraturo rispetto allo shampoo liquido: con un blocco di shampoo solido si fanno più di 50 lavaggi.

rispetto allo shampoo liquido: con un blocco di shampoo solido si fanno più di 50 lavaggi. È ecosostenibile: tanto per cominciare non c’è bisogno di bottiglie di plastica, e anche le formulazioni sono solitamente più amiche dell’ambiente. Questo anche per il fatto che a produrlo sono per la maggior parte brand che si occupano di prodotti ecio-bio.

