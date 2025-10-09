L’estate è stata all’insegna di uno stile effortless, in cui la regola da seguire per i capelli era quella di creare un effetto spettinato ma studiato. In autunno si cambia, e lo sforzo che fai per creare le acconciature si dovrà vedere tutto. Quelle di tendenza definite ed elaborate con precisione e raccontano la tua voglia di farti ammirare.

Onde glossy

Se cerchi una piega morbida, elastica e facile da gestire, le onde glossy fanno al caso tuo. La loro caratteristica principale è la lucentezza intensa, ma sono corpose e donano volume alla chioma. Per realizzarle dovrai creare movimento con una spazzola rotonda a setole morbide. Applica un olio lucidante leggero o uno spray gloss per rendere i capelli lucidi, evitando le radici per non appesantire e per un finish ultra luminoso. Dopo aver creato le onde, passa la piastra in verticale: questo è il segreto per sigillare le cuticole e aumentare l’effetto specchio. Fissa con uno spray a tenuta morbida per non irrigidire e mantenere il movimento. Per un risultato ancora più glamour, abbina l’acconciatura a una riga laterale profonda.

Onde a cascata

Le beach waves sono state uno dei trend più caldi dell’estate ma per l’autunno lasciano spazio a uno stile più definito e studiato. Le onde a cascata sono morbide ma precise, rimandano al glamour vecchia Hollywood ma restando meno strutturate e dense. L’effetto finale risulta elaborato, ma non rigido. Dopo aver asciugato i capelli con il phon, utilizza un ferro arricciacapelli per creare l’acconciatura e realizzare onde che siano abbastanza grandi da avere fluidità e movimento ma abbastanza strette da garantire la tenuta. Ogni ciocca dovrà essere arrotolata sul ferro nella stessa direzione, ovvero allontanandosi dal viso. Lascia che le ciocche si raffreddino completamente prima di toccarle per fissare meglio l’onda e poi spazzola delicatamente le ciocche con una spazzola a setole morbide.

Punte all’insù

Se il tuo stile coniuga stile retrò e modernità, la piega con la punta all’insù è perfetta per te. Il trend dell’autunno reinterpreta quello degli anni Sessanta fondendolo con il mood degli anni Novanta, per uno stile completamente nuovo e attuale. Per realizzare questa acconciatura devi partire dal taglio giusto, ovvero un bob o un lob netto. I capelli sulla sommità della testa e sulle lunghezze dovranno essere lisci e lucidi, mentre le punte piegate verso l’esterno. Per farlo durante l’asciugatura mantieni il getto d’aria del phon sempre dall’alto verso il basso per chiudere le cuticole e dare lucentezza. Puoi anche utilizzare la piastra, ruotandola verso l’esterno qualche centimetro prima di arrivare alle punte.

Code di cavallo lucide

Sei abituata a prendere uno scrunch e legare i capelli un po’ come capita? Se vuoi essere al passo con le tendenze, dovrai cambiare metodo. Una delle acconciature più cool dell’autunno è la coda di cavallo lucida e curata, appiattita e con linee nette e decise. Per realizzarla alla perfezione appiattisci i bordi, le radici e la base con il gel facendo attenzione a eliminare tutti i capelli ribelli. Per bilanciare la parte superiore, lascia che le lunghezze scorrano voluminose ma controllate. Se vuoi lasciare qualche ciocca a contornare il viso, sentiti libera: assicurati però che siano liscissime e ben definite.

Chignon scolpito

Le acconciature raccolte, eleganti e scultoree, saranno tra le più amate per la stagione fredda. Oltre a essere chic, possono avere il vantaggio di creare un fantastico effetto lifting senza dover ricorrere al bisturi. Prima di tutto dovrai preparare la chioma, lisciandola alla perfezione. Aggiungi tenuta con spray texturizzanti e trattamenti anticrespo e poi dividi le ciocche con precisione. Fissa saldamente lo chignon con elastici e forcine in modo che nemmeno un capello sfugga al controllo e che la tenuta sia garantita.