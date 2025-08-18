In estate il rapporto col make-up può capitare che sia d’amore e odio. Se da un lato non vuoi rinunciare a essere sempre curata nell’aspetto, dall’altro il caldo e il rischio che tutto coli ti fanno passare la voglia. Ti accontenteresti di un po’ di crema idratante, protezione solare, gloss e mascara, se non fosse per il rischio di vedere quest’ultimo colare sul viso tra sudore e tuffi in piscina. Certo ci sono quelli waterproof, ma se preferisci farne a meno puoi risolvere con alcuni trucchetti che ti consentono di fare a meno del trucco sulle ciglia, o almeno di limitarlo.

Il primer trasparente

Il primer trasparente è una sorta di mascara invisibile a base di sieri rinforzanti. Proprio come un normale mascara, apre lo sguardo e dona luminosità, ma senza appesantire né risultare visibile. Non cola e soprattutto non ti darà nessun problema al momento dello struccaggio proprio perché non ha pigmenti colorati. Puoi applicarlo e dimenticartene mentre fai il bagno in piscina o al mare, e se vuoi fare una seconda passata nel corso della giornata non c’è nessun problema.

I benefici

Con il primer trasparente non pensi solo all’estetica, ma anche alla salute delle ciglia. Mano a mano che lo applichi costantemente le ciglia appariranno rinforzate, lunghe, curve e voluminose. Questo grazie ai sieri rinforzanti di cui è composto, che lavorano per garantirti un risultato che duri nel tempo.

Come applicarlo

Il primer trasparente si applica come un normale mascara. Togli dallo scovolino l’eccesso di prodotto e poi passalo su tutta la lunghezza delle ciglia senza dimenticare quelle più vicine agli angoli. L’effetto è molto più naturale di quello di un normale mascara, e non corri il rischio di sporcarti se hai le ciglia corte. Se vuoi aumentare la curvatura, puoi utilizzare un piega ciglia prima del prodotto.

Il piega ciglia

Per enfatizzare lo sguardo puoi utilizzare un piegaciglia. Prima pulisci le ciglia e apri bene il piegaciglia. Appoggia le punte sulle radici e chiudi delicatamente per 5–10 secondi, poi apri lentamente. Ripeti una o due volte lungo tutta la lunghezza delle ciglia per incurvarle in modo naturale. Se vuoi un effetto più strong, passa una leggera linea di mascara successivamente. Usa sempre strumenti puliti per evitare irritazioni.

La corretta alimentazione

Anche l’alimentazione corretta può aiutarti a far crescere di più le tue ciglia, donandoti lo sguardo che desideri. Una dieta equilibrata fornisce nutrienti chiave come proteine di qualità, vitamine (A, C, E, biotina/B7, niacina/B3), minerali (zinco, ferro) e acidi grassi essenziali (omega-3). Scegli cibi come pollo, pesce, legumi, frutti di mare, uova, noci e semi, senza dimenticare frutta, verdura a foglia verde, agrumi e cereali integrali che forniscono antiossidanti e energia. Ricorda però che la crescita delle ciglia è anche influenzata da fattori genetici e dall’uso di prodotti, quindi una dieta sana è un aiuto, non una garanzia.

Massaggiare le palpebre

Per stimolare la crescita delle ciglia puoi ricorrere a un massaggio leggero sulle palpebre. Massaggia le palpebre in modo delicato con movimenti circolari per 1-2 minuti, così da stimolare la circolazione e favorire una crescita sana. Stimolando le radici farai sì che i nutrienti siano portati direttamente alle ciglia. In questo modo la base sarà più forte e più alta la resistenza alla caduta.

La laminazione

La laminazione è un trattamento estetico non invasivo che definisce, rinforza e curva le ciglia donando maggiore lunghezza e volume. Non prevede l’utilizzo di extension, ma un trattamento che rinforza e nutre i peli naturali. Il risultato è un effetto più pieno, con ciglia sollevate e a lungo sostenute, con durata tipicamente di 6–8 settimane, a seconda della crescita naturale. È importante affidarsi a professionisti qualificati, utilizzare prodotti sicuri e seguire indicazioni post-trattamento per evitare irritazioni o sovraesposizioni.