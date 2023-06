C ome avere capelli sempre sani e splendenti? Ecco alcuni passi da seguire per apparire sempre al meglio

Attenzione soprattutto d'estate

Il periodo estivo richiede un'attenzione in più per il benessere dei propri capelli, dal momento che sole e salsedine possono contribuire a sfibrarli e a renderli secchi. Per prevenire queste problematiche è consigliabile effettuare dei trattamenti durante tutto l'anno, in modo da renderli più sani e forti. Di seguito indichiamo una serie di rimedi e buone abitudini su come curare i capelli per averli sani, belli e splendenti.

Rimedi naturali

Per mantenere dei capelli sani, è utile effettuare degli impacchi con alcuni prodotti naturali ad azione nutritiva ed emolliente. È importante agire sul cuoio capelluto applicando degli olii essenziali come quello a base di lavanda, argan e jojoba che nutrono in profondità e leniscono la cute. Per un'azione efficace è bene effettuare un massaggio delicato per almeno qualche minuto, procedendo poi con il normale lavaggio. Le maschere naturali a base di uovo sono particolarmente indicate per chi desidera capelli morbidi e lucenti. Questo prezioso ingrediente può essere amalgamato insieme all'aceto di mele, per un effetto setoso, o insieme a yogurt e olio di cocco. Trattandosi di composti particolarmente idratanti, se ne consiglia l'impiego soprattutto nel caso di capelli secchi.

Prodotti cosmetici specifici

Una buona cura dei capelli include l'utilizzo dei prodotti giusti da applicare subito dopo il lavaggio e prima dell'asciugatura. Dopo aver tamponato accuratamente i capelli, si può procedere utilizzando uno spray termoprotettore a base di cheratina che oltre a proteggere dal calore del phon, contribuisce a rendere i capelli più sani e strutturati. Al termine dell'asciugatura, si possono applicare alcune gocce di cristalli liquidi a base di semi lino in grado di conferire lucentezza e morbidezza alla chioma.



Buone pratiche

Per avere capelli sani e splendenti basta seguire con costanza pochi e semplici accorgimenti. Soprattutto se si è soliti lavare i capelli di frequente, è meglio utilizzare uno shampoo delicato, privo di solfati e parabeni. Al momento dell'asciugatura, il phon va sempre tenuto ad una distanza adeguata dai capelli, con una temperatura che aumenta gradualmente. Un buon modo per mantenere bene i capelli, soprattutto se lunghi, è spazzolarli sia al mattino che alla sera con delicatezza. Una volta a settimana, o ogni 10 giorni, è bene effettuare un impacco ricostituente o applicare una maschera nutritiva. Per favorire una crescita sana dei propri capelli, specialmente a seguito di periodi di particolare stress e debilitazione, si possono assumere alcuni integratori specifici previo consulto con il dermatologo di fiducia.