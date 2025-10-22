Quante volte vi è capitato di mettere lo smalto e di non avere il tempo di lasciarlo asciugare adeguatamente col rischio quindi di rovinarlo seduta stante? Vediamo quindi alcuni modi per asciugare lo smalto velocemente e ovviare all’emergenza fretta.

Asciugare lo smalto velocemente

Com’è bello per noi donne avere le mani sempre in ordine, curate e ben smaltate! Ma c’è un inconveniente che incombe ogni qual volta ci accingiamo ad effettuare la nostra manicure: lo smalto sembra non volersi asciugare mai, e le scheggiature e le sbavature sono davvero frequenti, insomma, far asciugare lo smalto rapidamente sembra un’impresa titanica!

Infatti il tempo minimo di asciugatura è una decina di minuti, in cui è impossibile stare fermi: magari il telefono squilla proprio in quel momento, oppure mentre volgiamo sistemarci il vestito con lo smalto ancora fresco rischiamo di commettere un doppio danno, cioè sporcare il capo e rigare lo smalto! Come dice un vecchio detto: “le mani sono il nostro biglietto da visita”. Non c’è nulla di più vero! Presentare delle mani trascurate, con lo smalto steso male, pieno di impronte, scheggiature e sbavature, darà agli altri l’impressione di avere dinanzi una persona sciatta e trasandata. Ecco quindi come asciugare lo smalto velocemente.

Asciugare lo smalto velocemente: quantità giusta

Uno dei motivi per cui lo smalto impiega troppo tempo ad asciugarsi può riguardare la quantità. Quella che bisogna stendere deve essere giusta: poca comporterebbe un pessimo risultato con parti bianche, trasparenti e con grumi mentre troppa dona un effetto deforme e oltretutto impiegherebbe troppo tempo ad asciugare.

Asciugare lo smalto velocemente: acqua fredda

La cosa più semplice e immediata per accelerare l’asciugatura dello smalto è l’acqua fredda, in quanto essa favorisce la solidificazione del prodotto. L’ideale sarebbe preparare una ciotolina con acqua e pochi cubetti di ghiaccio nella quale immergere le dita almeno per 1-2 minuti. Attenzione però: preparate la bacinella con l’acqua, prima di procedere alla smaltatura delle unghie, così da evitare il rischio di rovinare lo smalto non ancora asciutto nel prenderla. Se avete davvero molta fretta o non avete ghiaccio a disposizione potete anche provare sotto l’acqua corrente fresca del rubinetto, ma attenzione ad usare poca pressione per non rovinare la stesura. Mettete un dito alla volta sotto il getto di acqua fredda del rubinetto. L’acqua fredda inoltre donerà un effetto ancora più lucido alle unghie! In alternativa riempite il bacino del rubinetto di acqua sempre fresca e immergete per 2-3 minuti almeno (in ogni caso questo secondo metodo è meno efficace).

Asciugare lo smalto velocemente: mettere le mani in frigorifero

Altra soluzione può essere quella di mettere le mani in frigo. Anche in questo caso il freddo velocizza l’asciugatura ma attenzione, perché il frigo non può rimanere per molto tempo aperto.

Asciugare lo smalto velocemente: phon

La cosa più intuitiva che facciamo quando siamo in attesa che il nostro smalto asciughi è soffiarci sopra. Il principio è corretto, ma il nostro fiato è troppo caldo per incrementare la solidificazione, meglio quindi farsi aiutare dal phon. Posizionare il phon a circa 10-15 minuti di distanza dalle unghie ed erogare aria fredda a velocità media per almeno un paio di minuti spostandosi avanti e indietro sulle varie unghie. Bisogna fare attenzione poiché impostando temperatura e velocità troppo alte si incorre nel rischio di ammorbidire lo smalto ottenendo l’effetto opposto.

Asciugare lo smalto velocemente: spray

Oltre a queste soluzioni ‘casalinghe’ c’è un prodotto facilmente reperibile in profumeria che si rivelerà un ottimo alleato della nostra manicure: il cosiddetto asciuga smalto. Sono bombolette spray che agiscono chimicamente e riducono i tempi di asciugatura: in genere lo smalto asciuga perfettamente in 30-45 secondi. Inoltre questi prodotti sono in genere arricchiti da principi attivi che migliorano la brillantezza e la durata dello smalto stesso. Seguire le istruzioni riportate sull’etichetta: in genere vanno agitate ed erogate come si usasse una lacca a 10-15 cm di distanza in modo uniforme.

Asciugare lo smalto velocemente: top coat

Il top coat si presenta come uno smalto trasparente che si asciuga velocemente e ha lo scopo di sigillare il colore. Ce ne sono di varie marche e tipologie, da quello effetto gel, a quello glossy, fino ad arrivare a quello totalmente opaco. La caratteristica comune di tutti è quella di avere potere essicante appunto e di proteggere l’unghia dalle scheggiature.

Asciugare lo smalto velocemente: olio e burro da cucina

Olio e burro non solo nutrono le cuticole e ci regalano una pelle morbidissima, ma incrementano anche l’asciugatura dello smalto. Vi servirà la versione in spray in modo da poterla nebulizzare senza rovinare il colore steso; lasciare in posa qualche minuto e poi risciacquare bene le mani per eliminare i residui.

Asciugare lo smalto velocemente: smalti ad asciugatura rapida

Un altro consiglio è quello di utilizzare smalti ad asciugatura rapida. Esistono in commercio smalti che possiedono delle sostanze in grado di velocizzare i tempi di asciugatura e che solitamente si trovano scritti sotto la forma di speed dry. Grazie a questi smalti è possibile velocizzare i tempi di asciugatura.

Asciugare lo smalto velocemente: fornetto ventilatore

Si può utilizzare anche un semplice fornetto ventilatore: sono dei piccoli fornetti che mandano aria adeguata proprio per far asciugare lo smalto. In commercio esistono i modelli classici ma anche alcuni modelli divertenti come ad esempio il cane, il gatto, il pinguino e tanti altri ancora.

