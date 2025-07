Il rossetto rosso è decisamente il rossetto per eccellenza. Impossibile non averne almeno uno nel beauty case, per le occasioni speciali o perché no, anche per la vita di tutti i giorni. Tuttavia scegliere il rossetto rosso perfetto per noi potrebbe non essere tanto facile, ecco perché di seguito vi diamo qualche piccolo consiglio per essere sicure che troviate la sfumatura giusta che si adatti in maniera ottimale al vostro colore di pelle e, soprattutto, di denti.

Come scegliere il rossetto rosso

Si sa, il rossetto rosso è l’evergreen che tutte dovrebbero avere nella propria trousse. Il rosso, infatti, è ed è sempre stato il colore preferito delle dive di Hollywood come Marilyn Monroe o Sofia Loren. Il rosso è, infatti, il simbolo della passione, dell’aggressività, della sensualità, ma anche della femminilità. Eppure, il rossetto rosso ci piace sulle labbra delle altre, ma quando lo applichiamo sulle nostre, almeno all’inizio, difficilmente ci sentiamo a nostro agio. Sbagliato dire che il rossetto rosso stia bene solo ad alcune mentre altre lo devono assolutamente evitare, perché per ogni donna esiste la sua nuance. Di rosso, infatti, non ce n’è soltanto uno, ma infinite sfumature, declinazioni, sottotoni; tutto sta nel saper scegliere la tonalità più adatta alla propria carnagione, ai propri occhi, alla forma delle proprie labbra e al resto del make up. E come si fa?

Come scegliere il rossetto rosso: nuances

Quali sono le nuances di rossetto rosso più amate?

Rossetto rosso acceso

Il rosso fuoco è il passepartout per eccellenza. Il rosso intenso sta bene davvero a tutte, in particolare alle more con la bocca carnosa. Ricordatevi sempre di scegliere il giusto colore in base alla vostra carnagione. Il colore di questo rossetto è sicuramente audace, forte e trasgressivo, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi sempre al centro dell’attenzione.

Se avete le labbra carnose scegliete, quindi, un bel rosso fuoco matte e non abbiate paura di sfoggiarlo con un bell’abito da sera.

Rossetto rosso vinaccia

Il vinaccia è il colore perfetto per chi desidera delle labbra d’effetto, senza però dover per forza scegliere il classico fuoco. Scuro, penetrante e sensuale, il vinaccia è, infatti, la nuance perfetta per le donne trasgressive ed anticonformiste. Se avete il sottotono freddo e vi piacciono i rossetti ultra-dark provate anche il borgogna. Il borgogna è leggermente più scuro del vinaccia ed assicura un effetto mozzafiato a tutte le donne con una carnagione chiara e le labbra carnose.

Rossetto rosso mattone

Di moda soprattutto nelle stagioni autunnali ed invernali, il mattone è un altro di quei colori da sempre intramontabili. Il mattone è perfetto per le donne, bionde o more, con l’incarnato caldo, ma, nelle sue varianti più fredde, può essere anche utilizzato dalle donne con una pelle rosata. Il mattone è un colore universale, proprio perché può essere utilizzato sia di giorno che di sera. Se avete gli occhi chiari, la carnagione scura ed i capelli castani o biondo oro dovete assolutamente provare questo colore!

Rossetto rosso fragola

Il fragola è un colore goloso e glamour adatto, nella sua variante matte, alle labbra grandi e carnose. Da sempre considerato un colore estivo, il fragola in realtà può benissimo essere utilizzato anche in inverno. Il fragola è un rossetto che valorizza sicuramente le donne dall’incarnato freddo.

Come scegliere il rossetto rosso: pelle

Per scoprire qual è il rossetto rosso giusto per noi dobbiamo per prima cosa capire qual è il sottotono della nostra pelle.

Carnagione

Prendiamo uno specchio e guardiamoci alla luce del sole – se non lo sappiamo già. In particolare, osserviamo le zone meno esposte alla luce e quindi meno abbronzate, appena sotto la mandibola ad esempio: la nostra carnagione può essere chiara, o diafana, leggermente dorata, ma anche olivastra. In base a questo la tipologia di rossetto da scegliere cambierà molto.

Pelle diafana : molto chiara spesso con lentiggini, tende a bruciarsi facilmemte al sole.

: molto chiara spesso con lentiggini, tende a bruciarsi facilmemte al sole. Pelle chiara : pallida, necessita di molta protezione.

: pallida, necessita di molta protezione. Pelle media : si abbronza facilmente, non si arrossa.

: si abbronza facilmente, non si arrossa. Pelle medio-scura : il colorito è dorato anche d’inverno.

: il colorito è dorato anche d’inverno. Pelle scura: non è necessario abbronzarsi, colorito deciso tutto l’anno.

Sottotono

Dopo aver capito qual è il nostro colore, passiamo a capire il sottotono, altro fattore importantissimo per la scelta di tonalità giusta di rossetto rosso. Come fare? Il metodo più semplice è guarda le vene che si intravedono nella parte interna del polso: se sono violacee/blu abbiamo un sottotono freddo, se invece sono verdi è caldo. Le vene non sono ben visibili? Molto probabilmente il vostro sottotono è neutro, quindi potete osare qualsiasi tipo di rossetto.

Nuances

Ora che sappiamo qual è il colore della nostra carnagione e anche il sottotono, come facciamo a capire quale rossetto contenga il pigmento giusto per noi? Se avete di scoperto di avere di un tono di pelle caldo dovete esaltare questa caratteristica e utilizzare solo rossetti che abbiano come base l’arancio o una sfumatura che punta al giallo, o al contrario dei pigmenti blu se il nostro sottotono è freddo. La prova del nove? Provate il rossetto, se la vostra pelle apparirà immediatamente più luminosa e i denti più bianchi, avrete scelto il colore giusto.

Come scegliere il rossetto rosso: labbra

Oltre al colore della pelle, per scegliere il rossetto rosso più adatto a noi dobbiamo considerare anche il colore e la forma delle labbra.

Colore delle labbra

Il colore delle proprie labbra è il primo indicatore nella scelta del rossetto rosso giusto. Se avete delle labbra rosate, tendenti naturalmente al corallo, optate per dei rossi caldi, se invece le labbra tendono al violaceo, meglio scegliere dei rossi freddi.

Spessore delle labbra

Anche lo spessore delle labbra conta nella scelta del rossetto rosso. Se avete delle labbra carnose, potrete sbizzarrirvi e osare anche con i rossi più scuri; se invece sono particolarmente sottili, meglio orientarvi sui toni più delicati e chiari di rosso, per evitare che le labbra sembrino ancora più fini.

Come truccare le labbra carnose

Se avete le labbra carnose e desiderate valorizzare il viso provate il rossetto rosso, ma quello matte! Le labbra carnose, infatti, non hanno bisogno di essere voluminizzate e, proprio per questo, i rossetti più indicati sono quelli con un finish opaco anche se, come detto, le labbra carnose stanno benissimo anche con il rosso, di qualsiasi nuances. Il rosso è sicuramente un colore audace, quindi se scegliete questa nuance ricordatevi di evitare un trucco occhi troppo eccentrico e provocante. Preferite, quindi, un po’ di ombretto neutro, il mascara ed una linea di eye-liner.

Come truccare le labbra sottili

Ma come si fa a far sembrare le labbra più carnose quando sono sottili? Non esistono miracoli, è chiaro, meglio non esagerare con i contorni fuori dal bordo con la matita, possiamo però praticare il lip contouring giocando con i chiaroscuri. Mettete un lip primer sulle labbra pulite, realizzate il contorno appena fuori dal bordo con una matita leggermente più scura del rossetto che andrete ad usare e sempre con la matita riempiete le labbra nelle parti laterali, lasciando libero il centro. Una volta terminato, passate il rossetto – più chiaro – al centro delle labbra e sull’arco di cupido. Scegliete rossetti semi-matte per un risultato più pieno, e se volete ancora più volume mettete una goccia di lucidalabbra trasparente solo al centro del labbro inferiore. Vedrete la differenza!

Come scegliere il rossetto rosso: contrasto capelli-occhi-carnagione

Senza dubbio il contrasto cromatico capelli-occhi-carnagione è quello che meglio può indicarvi il tipo di rossetto rosso adatto a voi. Se la vostra carnagione è olivastra, se avete sia occhi che capelli scuri (castani o mori), potrete osare con i rossetti più accesi. Un rosso lacca, ad esempio, un ciliegia o un lampone se preferite le tonalità più scure. Ma anche un bel corallo darà un bel tocco di luce ai vostri toni scuri. Se invece avete capelli e occhi scuri, ma la carnagione è chiara, quasi bianca, dovrete prestare maggiore attenzione alla nuance. Non avete paura di apparire? Amate la vostra pelle da Biancaneve e volete metterla in risalto? Potete osare con tutti i rossetti rossi scuri, dal bordeaux al marsala, dal carminio al granata. Se invece vi sentite a vostro agio con un make up più delicato, optate per il corallo, il rosso scarlatto o un aranciato.

Avete capelli scuri ma occhi chiari? Le tonalità calde del rosso sono quelle che fanno al caso vostro, come il corallo, il rosso pomodoro, il vermiglio.

Di fronte ai rossetti rossi, le bionde sono quelle che hanno più dubbi. Una ragazza con i capelli chiari e gli occhi azzurri, ad esempio, può portare un rossetto rosso? La risposta è sì, purché si scelgano delle cromie fredde e delicate. Se poi si vuole osare con un rosso lacca o con un deciso ciliegia, si può, ma è importante equilibrare il make up con un ombretto nude e solo un filo di matita e mascara, evitando in questo modo l’effetto pagliaccio.

Attenzione al rossetto sui denti

A prescindere da carnagione, colore dei capelli, degli occhi e forma delle labbra, il rossetto rosso lascia spesso, alla maggior parte delle ragazze, quelle antiestetiche tracce sui denti che rendono il sorriso assolutamente imbarazzante. Come fare per eliminarle? Dopo aver applicato il rossetto rosso, tamponare leggermente con un fazzoletto o con un pennellino per togliere il prodotto in eccesso e, se volete stare proprio tranquille, con un po’ di vasellina sugli incisivi il pericolo “rossetto sui denti” sarà senza dubbio scampato.

Un ultimo consiglio di stile: a lungo sono andati di moda i rossetti rossi brillanti e lucidi, ma se desiderate un effetto cool, in linea con le tendenze del momento, è il rossetto rosso effetto mat quello che dovete applicare.

