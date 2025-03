Appuntamento strategico per il lancio di nuovi brand e prodotti beauty e fiore all’occhiello italiano, torna il Cosmoprof Worldwide Bologna: dal 20 al 23 marzo (il 23 solo per il Cosmo Hair&Beauty Salon), nel quartiere fieristico della città, si svolgerà la 56esima edizione della manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica. È un evento chiave per gli addetti ai lavori, una tappa imperdibile per i professionisti. E siccome le lettrici di Donna Moderna sono sempre curiose di scoprire novità e trend

da ogni angolo del mondo, ci saremo anche noi.

Skincare e fragranze al Cosmoprof

Scoprire tutto quello che c’è di nuovo al Cosmoprof è un’avventura: un giorno potrebbe non bastare, se non si hanno le idee chiare. Ma noi abbiamo già deciso: la nostra prima tappa sarà al padiglione 26, che riunisce le aziende di skincare e make up, seguito dal 36, dedicato a personal care e fragranze. Per curiosare tra gli ingredienti di profumi per la casa c’è il padiglione 20. Skincare coreana (la nostra passione), cosmetologia da Cina e Giappone, Australia e Stati Uniti sono al 22, tappa obbligata insieme al 21 per la cosmesi green e le aziende di prodotti naturali e bio.

Nuove tendenze per capelli e unghie

Non ci perderemo il padiglione 37, dedicato al mondo capelli, che nell’Hair Lounge ospita i professionisti dell’acconciatura. Nel Mall accanto ai padiglioni di Estetica, ci sarà la nuova area speciale, la Professional Nail Avenue: tutto su manicure e nail art. E, alla fine, un salto al 35: al Cosmoshop si acquistano prodotti per capelli, di skincare e area barber. E al Nailworld, infine, c’è tutto per la manicure.

Tutti i numeri del Cosmoprof

L’edizione 2025 vanta cifre da record. Attesi 250mila operatori; 3mila le aziende presenti provenienti da 65 paesi e 10mila i brand cosmetici. Nei 170mila metri quadrati dell’area espositiva, ci sono 29 padiglioni a disposizione degli espositori, di cui il 56% europei (22% italiani).Tra il 44% di extra europei, oltre ad Australia, Brasile, Cina e Stati Uniti, ci saranno India, Ucraina, Regione di Taiwan, Pacific Islands, Turchia. E, new entry di quest’anno, la Tunisia.