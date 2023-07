Gua sha, come usarlo nel modo corretto: ecco gli errori da non fare

C resce l'interesse per la pratica antica di origine orientale ma spesso non viene utilizzata nel modo giusto. Ricorda la regola delle leggerezza e lasciati guidare dal senso di piacevolezza del massaggio

La pratica del gua sha è sempre più popolare. C’è una forte crescita di interesse per questa speciale pietra di bellezza ma spesso viene utilizzata in modo scorretto. Ecco gli errori da evitare.

Cos’è il gua sha

Si tratta di una pratica molto antica, di origine orientale, che consiste nello strofinamento di una pietra sulla pelle, viso compreso. Questa viene riscaldata e stimolata così da sciogliere le tensioni muscolari. Gua, appunto, significa strofinare e Sha significa calore. La pietra liscia e piatta è generalmente di quarzo rosa o giada verde.

La frequenza del gua sha

La pratica deve diventare un rituale quotidiano se vuoi notare risultati apprezzabili. Ritagliati uno spazio ogni sera o ogni mattino per avere un migliore aspetto della cute.

La regola della leggerezza

Ricorda la regola della leggerezza. La pietra va passata ripetutamente sulla pelle, in modo lento e fluido, senza scatti o pressione eccessiva. Il massaggio aiuterà a stimolare il flusso sanguigno e il naturale drenaggio per evitare gonfiori ed avere un effetto snellente.

L’importanza della pratica

Esercitati all’uso del gua sha senza fretta, fai pratica lasciandoti guidare dal senso di piacevolezza che il massaggio regala insieme al rilascio delle tensioni. Per far scorrere al meglio la pietra, la pelle non deve essere asciutta.

Segui questi step: prima detergi il viso, poi applica il tonico e un leggero strato di olio vegetale, di mandorle, jojoba o argan. La tua pelle ora sarà pronta per ricevere tutti i benefici di questo antico rituale.