Maschere viso: scopri la più adatta per le tue esigenze e come farla in casa

T utte le pelli richiedono trattamenti cosmetici e curativi dedicati che rispettino le loro caratteristiche naturali.

Le maschere viso sono un incredibile alleato per fare in modo che la nostra pelle rimanga sana e bella, ma è importante scegliere quella giusta e seguire il metodo d’applicazione migliore per trarne il miglior vantaggio possibile.

Una beauty routine tutta naturale

La pelle del nostro viso ha bisogno di continue cure e attenzioni soprattutto quando sono presenti impurità ed imperfezioni. Con il passare del tempo, inoltre, è indispensabile apportarle il giusto nutrimento, intensificando i trattamenti di bellezza. Un’ accurata pulizia quotidiana ed una sufficiente idratazione sono gesti indispensabili ed essenziali per mantenere il viso giovane e compatto. Per assicurare la giusta protezione contro le aggressioni esterne e per nutrire in profondità, è necessario applicare periodicamente anche una maschera di bellezza.

In natura esistono prodotti efficaci con cui è possibile realizzare una maschera cosmetica economica e benefica.

Maschera viso all’aloe vera

Chi presenta la pelle sensibile dovrebbe sempre ricorrere ad una beauty routine che includa una maschera per il viso a base naturale da applicare almeno due volte alla settimana. Chi soffre di tendenza all’arrossamento del viso può trovare un ottimo rimedio nella maschera a base di aloe vera, da sempre nota per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti. Per prepararla, basta mescolare in una ciotola un cucchiaino di gel di aloe insieme ad un po’ di miele. Il tempo di posa è di circa 15 minuti, dopo i quali è possibile risciacquare e infine asciugare il viso tamponando delicatamente con un asciugamano. Quest’applicazione è molto raccomandata anche nel caso in cui ci sia stata un’eccessiva esposizione al sole.

Maschera di freschezza con yogurt e cetriolo

Le esperte di maschere fai da te conosceranno senz’altro tutti i benefici dello yogurt nel caso di pelle sensibile. Per realizzare una maschera dall’effetto efficace basta creare un composto a base di yogurt, miele ed eventualmente aggiungere un pizzico di cacao in polvere. Lo yogurt è ricco di probiotici e svolge un eccellente effetto lenitivo sulla pelle arrossata o disidratata. Allo stesso modo, è possibile realizzare una maschera con albume d’uovo, cetriolo e miele. Questo trattamento è particolarmente indicato per chi soffre di sfoghi cutanei e necessita di un’azione sia lenitiva che antisettica. Il miele, in generale, è un potente antibatterico dalle riconosciute proprietà nutritive.

Maschera al burro di karitè per donare elasticità al viso

Il burro di karitè è noto per le sue proprietà idratanti, emollienti e rigeneranti. Se applicato in viso, questo prodotto è in grado di donare elasticità e morbidezza alla pelle rendendola particolarmente luminosa. Per realizzare la maschera occorre far sciogliere un cucchiaio di olio di karitè insieme ad uno di olio d’oliva. Se si preferisce, è possibile aggiungere una goccia di essenza di lavanda o arancio. Si può quindi procedere ad un’applicazione di almeno 15 minuti e poi ripulire con del latte detergente delicato.

Maschera viso all’albume d’uovo e miele: i benefici

L’albume dell’uovo è ricco di proteine, minerali e vitamine. Non tutti sanno che l’albume può essere un fedele alleato della nostra bellezza; è ottimo per tonificare la pelle del viso e renderla luminosa e sana, dona un temporaneo effetto lifting ed aiuta, nel tempo, a schiarire le macchie della pelle. Il miele è una miniera preziosa per la bellezza della pelle e per la salute dell’organismo possedendo innumerevoli proprietà più che benefiche per il nostro organismo. Realizzare una maschera per il viso con albume di uovo e miele è davvero semplice.

Come realizzare la maschera viso con albume e miele

Una volta separato l’albume dal tuorlo, frullate per qualche secondo l’albume dell’uovo con un cucchiaio di miele fino a quando i due ingredienti sono ben emulsionati. A questo punto, versate il composto appena ottenuto in una ciotola e, con l’aiuto possibilmente di un pennello dalla punta piatta, applicatelo su viso e collo. Durante l’applicazione, evitare il contorno occhi. Non è necessario esagerare con l’applicazione della maschera; un sottile strato è sufficiente. Lasciate il tutto in posa per circa venti minuti. Dopo il tempo di posa, procedete alla rimozione della maschera; per farlo, potete utilizzare o una spugnetta umida oppure sciacquate il viso direttamente con acqua tiepida. Una volta asciugato il viso, applicate una crema idratante. La vostra pelle apparirà luminosa, liscia e compatta. Potete ripetere questo trattamento una volta a settimana. Se avete costanza nel prendervi cura della vostra pelle i risultati non si faranno attendere! Oltre i vari trattamenti di bellezza, ricordatevi di struccarvi la sera prima di dormire perché è fondamentale far “respirare”; utilizzate, infine, i prodotti che più si adattano al vostro tipo di pelle e che rispondono alle vostre esigenze.

Maschera viso con i datteri: le proprietà

I datteri sono quegli alimenti che fanno parte della tradizionale frutta secca che si serve soprattutto durante le festività natalizie. Non tutti sanno, però, che possono essere impiegati anche in campo estetico; al loro interno, infatti, oltre a sostanze come il ferro, magnesio e potassio, sono presenti anche i flavonoidi, ovvero quegli elementi che contrastano l’invecchiamento della pelle. Pertanto i datteri possono fornire un’efficace base per creare una perfetta maschera di bellezza. Ogni ingrediente adoperato per realizzare la maschera ha delle funzioni ben specifiche: il latte ha proprietà idratanti, il miele agisce come antibatterico e antiinfiammatorio e, infine, il semolino viene utilizzato come scrub che deterge in profondità i pori

Come realizzare la maschera viso con i datteri

Per creare una maschera per il viso con i datteri occorre innanzitutto lavarli con cura (ne bastano 5), aprirli e privarli dei semi; una volta aperti, andranno puliti anche all’interno. Successivamente, si andrà a far bollire mezza tazza di latte in un pentolino per almeno cinque minuti; al termine di questa operazione, vi si potranno immergere i datteri, lasciandoli in ammollo per circa 30 minuti. A questo punto il nostro composto è pronto per essere miscelato nel frullatore, aggiungendovi anche 2 cucchiai di miele e 1 cucchiaino di semolino. Il risultato sarà quello di una sorta di crema dalla consistenza abbastanza granulosa. Una volta ottenuto il nostro composto, potremo iniziare ad applicarlo uniformemente su viso e collo, tenendolo in posa per circa mezz’ora. Quando la maschera si sarà asciugata, si potrà strofinare il viso praticando leggeri movimenti con le dita della mano, per circa cinque minuti. Terminato questo tempo, si potrà poi procedere col risciacquare accuratamente il viso con acqua tiepida, asciugandolo poi con un panno pulito.

Maschera viso miele e limone

Il miele è un ingrediente prezioso dal punto di vista nutrizionale e un perfetto alleato nella preparazione di numerosi cosmetici. Grazie ai suoi non comuni benefici, esso viene adoperato nella produzione di varie creme, maschere e scrub per viso e corpo.

Per qualche secolo, il miele venne considerato un vero e proprio farmaco. Attualmente, la scienza ne conferma l’efficacia come antibiotico e disinfettante, utile a guarire piccole infezioni e lesioni superficiali.

Realizzare dei cosmetici “casalinghi” è molto più facile di quello che si possa immaginare. Ciò vi consentirà di ottenere trattamenti di bellezza economici e sfruttare le proprietà naturali degli ingredienti che preferite. Difatti, avrete l’opportunità di evitare l’impiego degli agenti chimici, i quali alla lunga sono nocivi e potenzialmente tossici.

Nell’interessante guida che vi propongo oggi, desidero mostrarvi come fare una semplice e ottima maschera per il viso al miele. Essa risulta ideale per coloro che hanno bisogno di idratazione e di un rimedio funzionale nel contrasto delle piccole impurità e dei pori dilatati.

Foto Getty

Maschera viso al miele e limone: gli ingredienti

Gli ingredienti che vi servono nel fare questa maschera per il viso sono il miele (emolliente naturale) e il succo di limone (valido aiuto contro le macchie della pelle). Oltre ad avere un elevato potere rivitalizzante e tonificante, il miele svolge un’azione nutritiva, lenitiva e sebo regolatrice. Il limone è famoso grazie alle sue proprietà dermopurificanti e astringenti, ma anche per il suo potere schiarente.

Un mix così ottenuto nutrirà la vostra epidermide e la proteggerà dalle più comuni imperfezioni, minimizzando il rischio di insorgenza di fastidiose infiammazioni e antiestetici brufoli. Gli effetti benefici del limone verranno amplificate proprio dal miele. Quest’ultimo, idratando e rilassando a dovere la cute, semplificherà il proprio assorbimento.

Maschera viso al miele e limone: procedimento

La maschera per il visto al miele e limone è abbastanza facile da realizzare. Innanzitutto, prendete una terrina o piccola ciotola e uniteci un cucchiaio di miele ad un cucchiaino da caffè pieno di succo di limone fresco.

Dopodiché, emulsionate per alcuni minuto e amalgamate il tutto con sufficiente energia. Questo finché il composto non risulterà omogeneo e non avrà assunto l’esatta consistenza e compattezza.

Per la deperibilità degli ingredienti, vi consiglio di preparare tale maschera al momento e mai in quantità elevate. In questo modo, potrete evitare uno spreco eccessivo e soprattutto che le proprietà benefiche del miele e del succo di limone si perdano. La maschera per il viso al miele andrà praticata e massaggiata dolcemente sul volto, tralasciando la zona del contorno occhi. Lasciatela in posa per 10 o 15 minuti e dopo risciacquate con diligenza e dell’abbondante acqua tiepida, in modo da rimuovere ciascun residuo.

I risultati saranno apprezzabili già dalla prima applicazione, donando immediatamente un aspetto più sano e rigenerato al viso. Questa maschera è ideale per ogni tipologia di pelle, dalla più secca alla più grassa. Difatti, essa è in grado di idratare al punto giusto, senza lasciare quel fastidioso e antiestetico effetto lucido. Potrete applicare questa maschera fino a 3 volte alla settimana.

Come applicare le maschere viso in 6 passaggi

Vediamo ora quali sono i 6 passaggi da rispettare per applicare correttamente le maschere viso, godendo dei loro benefici per la pelle.

Pulizia del viso

Se si decide di fare una maschera viso bisogna prima struccarsi e detergere la pelle. Così facendo si possono rimuovere i residui di sebo e le particelle inquinanti. In questo modo si ha un maggiore assorbimento della maschera. Quando i pori non sono più ostruiti si può cominciare l’applicazione della maschera. Per le persone che hanno la pelle grassa è consigliabile utilizzarne una che combatte anche i punti neri.

Stesura con il pennello

Per la stesura della maschera si può utilizzare un pennello tradizionale. Quest’ultimo infatti è perfetto per le varianti liquide, ad esempio per le maschere idratanti. È invece consigliabile un applicatore in silicone quando si decide di utilizzare delle maschere purificanti. Cioè quelle nere oppure all’argilla in quanto sono abbastanza compatte.

Stesura con le mani

La stesura della maschera si può fare anche con le mani. Prima di eseguire questa operazione bisogna fare una manicure in modo che le unghie siano pulite. Si deve prendere poco prodotto alla volta e stendere la crema in modo uniforme. Si deve partire dalla fronte, passare per naso e mento fino ad arrivare al collo. Durante la stesura bisogna prestare particolare attenzione ed evitare il contorno occhi e le labbra. Questi parti sono molto delicate e vanno trattate con creme specifiche.

Tempo di posa

Ogni crema ha un apposito foglio illustrativo su cui è indicato per quanto tempo bisogna lasciare agire il prodotto. Generalmente il tempo varia tra i 5 ed i 15 minuti. Altre volte viene consigliato di far asciugare completamente la maschera. È importante attenersi alle indicazioni del foglio illustrativo per non correre il rischio di far seccare la pelle.

Rimozione della maschera

Dopo il tempo prescritto bisogna togliere la maschera. Per eseguire questa operazione non basta sciacquarsi con l’acqua. Essa non deve essere troppa calda altrimenti si possono provocare danni o scottature alla pelle. È consigliabile utilizzare poi una salvietta umida oppure un dischetto struccante. Non è opportuno l’utilizzo di asciugamani in tessuto ruvido perché si può irritare la pelle.

Idratazione della pelle

Prima di idratare la pelle utilizzando un tonico oppure una crema adatta bisogna spruzzare dell’acqua fredda sul viso. Successivamente si deve passare un leggero strato di crema sulla pelle. Ciò permette sicuramente di riequilibrare la produzione di sebo ed al tempo stesso aggiunge una sorta di “barriera protettiva” alla pelle. Infatti, una pelle purificata è molto più delicata del solito.